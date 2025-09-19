За 3-5 років ШІ-агенти витрачатимуть кошти своїх власників

В останні роки ринок платежів стрімко змінюється, чому сприяють як нові технології, так і посилення регулювання. Що на ньому відбувається зараз і які зміни очікувати в майбутньому, обговорили експерти під час конференції FinRetail 2025.

Як змінюється ринок

За словами заступника директора та керівника напряму інтернет-еквайрингу в EasyPay Ігоря Фомічова, основна тенденція на ринку цифрових платежів — це зменшення кількість p2p переказів і зростання транзакцій в торгівельному інтернет-еквайрінгу. «Причина в суттєвому посиленні регулятивних вимог до p2p, а тому ця тенденція буде продовжуватись», — відзначає експерт.

Значний вплив на ринок регулятивних норм підтверджує і CBDO PSP PLATON Гела Слюсарчук. «В цьому є як негативна, так і позитивна частина. Нашому ринку потрібна була регуляція, бо ще 5 місяців тому він був не дуже прозорий. Не просто так у нас було так багато p2p. Водночас негативні наслідки регуляції призводить до зменшення ефективності роботи компаній, навіть якщо вони «білі», — пояснює він.

«Регуляція досить сувора, але спричинена міжнародними вимогами і ситуацією, яка виникала всередині ринку», — додає комерційний директор Portmone Андрій Кіктенко.

Інший важливий тренд — використання QR-платежів, а також зростання використання сервісів Tap to Phone, технології, яка дозволяє підприємцям приймати безконтактні платежі за допомогою свого смартфона, перетворюючи його на POS-термінал.

Стрімко розвиваються і сервіси BNPL — спосіб оплати, який дозволяє покупцям розбити вартість товару на кілька рівних платежів, виплачуючи їх без відсотків протягом короткого періоду. «Цей напрям розвивається навіть у несподіваних сферах бізнесу, наприклад, у фудритейлі», — говорить Фомічов.

Перші кроки в Україні зараз роблять сервіси миттєвих переказів коштів, на зразок популярного у Польщі Blic. Як припускає Фомічов, ця технологія швидко розвиватиметься.

На даному етапі в Україні вже фактично немає технічних бар'єрів для переходу повністю на безготівкові розрахунки, вважає Андрій Кіктенко. Залишається тільки питання доцільності таких змін. Оскільки в багатьох випадках зручніше користуватись готівкою, повної відмови від неї не відбуватиметься.

Відмінності платіжних сервісів та банків

Попри перетин багатьох функцій, на ринку одночасно залишатимуться як PSP (Payment Service Provider), тобто компанії, що забезпечують платіжні послуги, так і банки. «Банк має багато функціоналу. Натомість спеціалізація на окремих функціях допомагає платіжному провайдеру надавати кращі сервіси, швидше змінюватися і розвиватися, бути гнучким. Банк таким ніколи не зможе бути, адже його фокус змінено. Тому часто PSP працюють у своїх нішах і надають сервіс у такому розрізі в якому банк не готовий працювати», — відзначає Гела Слюсарчук

«Якщо клієнту в еквайрингу потрібні „стандарт“ або „ціна“, то це до великого банку. Якщо потрібні індивідуальні рішення під потреби, то це до PSP. Це фактично IT-компанії, які заробляють з фінансових транзакцій», — додає Ігор Фомічов.

За його словами, головна відмінність між PSP це різне розуміння стратегії, головного бізнесу і ролі інтернет-еквайрингу у ньому. «Орієнтація компанії може бути на середній і малий бізнес з інструментами, які дозволяють будь-кому максимально легко налаштувати інтернет-платежі. А може бути орієнтація на певні сегменти або під групу клієнтів та максимальна кастомізація. Також у деяких компаній може бути лише кілька клієнтів і вони зосереджуються на їх обслуговуванні, фактично працюючи як відокремлений підрозділ», — пояснює Фомічов.

Що буде в майбутньому

У тому, що вже за 3−5 років кардинально зросте значення ШІ-інструментів у платіжних сервісах, переконаний Ігор Фомічов. «Ми вже живемо у світі де ШІ-помічники виконують купу різних речей. Вони допомагають навчатись, працювати. Дуже скоро вони почнуть заробляти кошти для своїх власників від їх імені. Відповідно від імені своїх власників вони почнуть і витрачати кошти», — прогнозує експерт.

На його думку, стане непринциповим спосіб, яким розраховуються ШІ-агенти. Наприклад, пояснює Фомічов, ви можете тиждень ходити до кав'ярні, а за підсумками тижня ваш ШІ-агент перерахує кошти такому ж агенту кав'ярні.

«З погляду наших клієнтів, платіж має не вимагати жодних зусиль і уваги. При цьому він має бути абсолютно безпечним. Довірені ШІ-агенти саме це і забезпечать» — відзначає Фомічов.

Водночас Андрій Кіктенко вважає, що незважаючи на зростання ролі ШІ, управління та контроль за платежами залишатиметься за людьми. Погоджується з цією позицією і Гела Слюсарчук. «Я не думаю, що ШІ-агенти самостійно здійснюватимуть платежі. І так само не думаю, що ШІ замість мене обиратиме, наприклад, телефон. Є речі, які люди люблять робити самостійно», — говорить він.

За словами експерта, малоймовірно що хтось повністю довірить доступ до свого рахунку ШІ, адже той може помилитися і, наприклад, кудись перерахувати всі гроші.