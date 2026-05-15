Долар та євро подорожчали на міжбанку на 13−17 копійок. Про це свідчать дані торгів.
15 травня 2026, 17:46
Курс валют: міжбанк, банки, обмінники
|
Відкриття 15 травня
|
Закриття 15 травня
|
Зміни
|
43,96/43,99
|
44,12/44,16
|
16/17
|
51,16/51,18
|
51,29/51,33
|
13/15
Середній курс у банках: 43,75−44,25 грн/долар, 51,20−51,75 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,90−43,97, євро — 51,45−51,65 грн.
Джерело: Мінфін
