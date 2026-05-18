Bitcoin впав нижче $77 тисяч

У понеділок Bitcoin опустився нижче $77 000, продовживши зниження, що почалося у вихідні: зростання світових дохідностей облігацій та цін на нафту на тлі загострення ситуації навколо Ірану приглушило інтерес інвесторів до ризикових активів. Про це пише Іnvesting.

Найбільша у світі криптовалюта торгувалася зі зниженням на 1,5% — на рівні $76 946,6 станом на 07:54, що стало мінімальним значенням з 1 травня.

Минулого тижня Bitcoin ненадовго піднімався вище $80 000, однак утримати імпульс не вдалося.

Прибутковість облігацій зростає

Інвестори скорочували вкладення в спекулятивні активи на тлі посилення побоювань, що зростання цін на енергоносії може розігнати світову інфляцію і утримати процентні ставки на високому рівні довше, ніж очікувалося.

У понеділок нафта піднялася вище $110 за барель після повідомлень про інциденти з безпілотниками в ОАЕ та зриву дипломатичних переговорів щодо Ірану.

Зростання цін на енергоносії спровокувало масштабний розпродаж державних облігацій: прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США досягла максимуму з початку 2025 року.

Трейдери істотно знизили очікування щодо зниження ставок Федеральної резервної системи і тепер прогнозують, що ставки залишаться практично незмінними протягом більшої частини 2026 року, тоді як ф'ючерсні ринки почали закладати в ціни зростаючу ймовірність підвищення ставки в поточному році.

Зростання дохідності знизило привабливість криптовалют та інших високоризикових активів зростання, підвищивши конкурентоспроможність більш надійних інструментів з фіксованим доходом.

Президент США Дональд Трамп у неділю попередив, що «час спливає» для Ірану, щоб досягти угоди з Вашингтоном, що посилило побоювання щодо поглиблення регіонального конфлікту та продовження перебоїв у світових маршрутах поставок нафти.

Bitcoin, як і раніше, не може закріпитися вище позначки $80 000, незважаючи на постійний інституційний інтерес і приплив коштів у спотові Bitcoin ETF.

Інвестори також виявляли обережність напередодні публікації фінансових результатів Nvidia цього тижня, які можуть вплинути на загальні настрої на фінансових ринках.

Альткоїни знижуються на тлі відтоку від ризику

Більшість альткоїнів також впали в понеділок, слідуючи загальному настрою на відтік від ризику.