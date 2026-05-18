Bitcoin впав нижче $77 тисяч

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 травня 2026, 9:02

Bitcoin впав нижче $77 тисяч

У понеділок Bitcoin опустився нижче $77 000, продовживши зниження, що почалося у вихідні: зростання світових дохідностей облігацій та цін на нафту на тлі загострення ситуації навколо Ірану приглушило інтерес інвесторів до ризикових активів. Про це пише Іnvesting.

У понеділок Bitcoin опустився нижче $77 000, продовживши зниження, що почалося у вихідні: зростання світових дохідностей облігацій та цін на нафту на тлі загострення ситуації навколо Ірану приглушило інтерес інвесторів до ризикових активів.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільша у світі криптовалюта торгувалася зі зниженням на 1,5% — на рівні $76 946,6 станом на 07:54, що стало мінімальним значенням з 1 травня.

Минулого тижня Bitcoin ненадовго піднімався вище $80 000, однак утримати імпульс не вдалося.

Прибутковість облігацій зростає

Інвестори скорочували вкладення в спекулятивні активи на тлі посилення побоювань, що зростання цін на енергоносії може розігнати світову інфляцію і утримати процентні ставки на високому рівні довше, ніж очікувалося.

У понеділок нафта піднялася вище $110 за барель після повідомлень про інциденти з безпілотниками в ОАЕ та зриву дипломатичних переговорів щодо Ірану.

Зростання цін на енергоносії спровокувало масштабний розпродаж державних облігацій: прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США досягла максимуму з початку 2025 року.

Трейдери істотно знизили очікування щодо зниження ставок Федеральної резервної системи і тепер прогнозують, що ставки залишаться практично незмінними протягом більшої частини 2026 року, тоді як ф'ючерсні ринки почали закладати в ціни зростаючу ймовірність підвищення ставки в поточному році.

Зростання дохідності знизило привабливість криптовалют та інших високоризикових активів зростання, підвищивши конкурентоспроможність більш надійних інструментів з фіксованим доходом.

Президент США Дональд Трамп у неділю попередив, що «час спливає» для Ірану, щоб досягти угоди з Вашингтоном, що посилило побоювання щодо поглиблення регіонального конфлікту та продовження перебоїв у світових маршрутах поставок нафти.

Bitcoin, як і раніше, не може закріпитися вище позначки $80 000, незважаючи на постійний інституційний інтерес і приплив коштів у спотові Bitcoin ETF.

Інвестори також виявляли обережність напередодні публікації фінансових результатів Nvidia цього тижня, які можуть вплинути на загальні настрої на фінансових ринках.

Альткоїни знижуються на тлі відтоку від ризику

Більшість альткоїнів також впали в понеділок, слідуючи загальному настрою на відтік від ризику.

  • Ethereum, що посідає друге місце за капіталізацією, втратив 3% і торгувався на рівні $2 122,12.
  • XRP, третя за величиною криптовалюта, знизилася на 1,5% — до $1,395.
  • Solana втратила 2%, тоді як Cardano і Polygon знизилися на 1,5% кожна.
  • Серед мем-токенів Dogecoin впав на 2,8%.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами