Національний банк визначив курс валют на понеділок, 18 травня. Долар подорожчав на 11 копійок, а євро подешевшало на 18 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
15 травня 2026, 15:44
НБУ встановив курс валют на понеділок: долар подорожчав, євро — подешевшало
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 44,07 грн. Це на 11 копійок більше, ніж і у п’ятницю (43,96 грн).
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок встановлений на позначці — 51,26 грн, що на 18 копійок менше, ніж у п’ятницю (51,44 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Джерело: Мінфін
