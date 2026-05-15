15 травня 2026, 12:25

Bitget представляє єдину AI-екосистему для трейдингу, перевищивши 1 млн користувачів і $1,2 млрд обсягу торгів AI-агентів

Вікторія, Сейшельські острови, 15 травня 2026 —Bitget, найбільша у світі Universal Exchange (UEX), представила Bitget AI — єдину екосистему трейдингу на базі штучного інтелекту для аналізу ринку, виконання стратегій і управління ризиками. Платформа вже перевищила позначку в 1 мільйон користувачів і згенерувала $1,2 млрд торгового обсягу через понад 58 AI-інструментів.

Цей результат відображає перехід Bitget до моделі agent-native біржі, підкреслюючи зростаюче впровадження серед роздрібних користувачів і здатність платформи масштабувати AI-трейдинг.

Розширення також відображає ширший архітектурний напрям Bitget на тлі поглиблення автоматизації в торгових середовищах. Bitget AI об'єднала доступ до всіх інтелектуальних інструментів трейдингу для користувачів і розробників, створивши єдине середовище для розробки, розгортання та масштабування стратегій на базі ШІ.

В основі екосистеми лежать GetClaw — AI-агент без встановлення для отримання ринкової аналітики в реальному часі, і GetAgent — AI-асистент Bitget для виконання стратегій і автоматизованої торгівлі. Разом з Agent Hub — платформою для розробників із доступом до API та інтеграцією моделей — вони формують єдину систему, де аналітика, стратегія та виконання безшовно поєднані.

Об'єднуючи інструменти для трейдерів і розробників в одному середовищі, Bitget рухається до створення agent-native біржі — моделі, у якій ШІ переходить від підтримки рішень до активної участі на ринку. Це дозволяє людям і автономним агентам працювати паралельно, взаємодіючи з ринками в реальному часі.

У найближчі місяці також планується запуск нових функцій, включно з AI Trading Playbooks (наразі в бета-версії) — платформи повного циклу для створення AI-стратегій, де професійні трейдери зможуть створювати, тестувати, запускати та публікувати стратегії природною мовою. Платформа буде підтримуватися повною інфраструктурою, включаючи SDK для роботи з даними, стандарти виконання угод і маркетплейс для розповсюдження стратегій.

Генеральна директорка Bitget Грейсі Чен зазначила: «Роль штучного інтелекту в трейдингу починає зміщуватися від чатів до виконання. Йдеться вже не лише про використання ШІ для інтерпретації ринків, а про допомогу користувачам у структуризації стратегій, автоматизації торгових процесів і більш ефективній взаємодії з ринками. Платформи мають еволюціонувати відповідно до цієї поведінки, і Bitget AI відображає наше бачення розвитку торгової інфраструктури».

У межах моделі Universal Exchange Bitget AI є ще одним кроком до інтеграції інтелектуальних систем безпосередньо в торгове середовище. У міру того як криптовалюти, токенізовані активи та AI-орієнтовані робочі процеси стають дедалі більш взаємопов'язаними, Bitget продовжує розвивати концепцію agent-native біржі, призначеної як для трейдерів, так і для їхніх автономних агентів.

Щоб дізнатися більше про Bitget AI, перейдіть за посиланням.

Джерело: Мінфін
