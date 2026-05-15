В Україні зафіксовано стрімке зростання кількості шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за співробітників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Головною метою зловмисників є психологічний тиск на громадян задля заволодіння їхніми грошима. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
15 травня 2026, 17:53
Фейкові повістки-виклики на допит: СБУ попереджає про сплеск шахрайства
Як працює шахрайська схема
Зловмисники виходять на зв'язок із жертвою та звинувачують її у вигаданих важких злочинах — наприклад, у державній зраді, фінансуванні країни-агресора рф або купівлі заборонених товарів.
Для посилення емоційного тиску аферисти надсилають у месенджери підроблені «повістки-виклики на допит» або фальшиві бланки державних структур.
Після залякування жертві пропонують «вирішити питання» та уникнути кримінальної відповідальності. Для цього вимагають терміново переказати кошти на спеціальні рахунки «для перевірки» або передати готівку.
Три головні правила безпеки від СБУ
Щоб не стати жертвою кібершахраїв, правоохоронці закликають громадян дотримуватися базових правил фінансової та інформаційної гігієни:
- Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.
- Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.
- Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами (сайтом СБУ — ssu.gov.ua, верифікованими сторінками в соцмережах).
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1
Гарна 1 порада, ну не дописали головного, ну зафіксував і що далі ? Комусь це цікаво буде-НІ. Хтось цим буде займатися-НІ.