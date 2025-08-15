Зустріч на Алясці: що відбувається і який курс долара та євро буде в Україні вже завтра

Головною інтригою тижня залишаються підсумки зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Росії на Алясці. На момент написання статті конкретики щодо домовленостей ще немає. Зате є маса суперечливих «витік інформації» від «найінформованіших джерел» і величезна кількість прогнозів. Інформаційний шум дає можливість світовим спекулянтам пограти на всіх сегментах світового ринку — від сировинних до валютного, фондового та ринку золота.

Насамперед на найменші «перевірені» чутки реагували ринок золота та нафти та пара євро/долар.

Золото

Нафта марки BRENT

Пара євро/долар

Ринок золота цікавив більше консервативних інвесторів щодо оцінки перспектив закінчення російської агресії проти України, і, відповідно, зниження геополітичної напруженості у світі. Ринок нафти реагував на те, що відбувається з погляду можливої активізації світової економіки. А ось пара євро/долар відображала всі настрої європейців, біля кордону яких уже понад три роки вирує наймасштабніша війна з часів Другої світової.

Судячи з поведінки ринків, консервативні інвестори в золото поки що вірять у те, що зустріч принесе певне зниження світової напруженості, тому ціни на золото не злітають «до небес».

Частково їх підтримує і ринок нафти, де ціни все ж таки перестали знижуватися, що говорить про надії учасників ринку на активізацію світової економіки, а от по парі євро/долар можна говорити лише про дуже обережний оптимізм: долар знову трохи поступився євро на тлі поточних статданих Євросоюзу та США.

Але й глобального ситуативного зміцнення євровалюти, яке ніби зіграло над ринком при впевненості у перспективах швидко закінчення війни теж немає. Тобто інвестори, які грають на валютному ринку, поки що мало вірять у світ у Європі, а спираються лише на поточні економічні статдані з європейської та американської економіки. Саме ці дані, а не надії на світ, поки що формують тренд з пари євро/долар на світових майданчиках.

У результаті, поки що зустріч на Алясці дещо «розігріла» ринки, але не більше. З останніх постраждалих у торгівельній війні Дональда Трампа можна відзначити Індію, яка отримала 50% мита на свої товари, що постачаються до США, та Швейцарію, які тепер зіткнулися з 39% митами на свої товари на американському ринку.

Китай та США в останній момент утрималися від взаємного підвищення тарифів ще на 3 місяці. Це трохи знизило градус торгового протистояння між двома провідними світовими гравцями, але так і не розв'язало проблему.

Загальне ставлення інвесторів до долара затьмарили й останні дані щодо держборгу США. За даними, оприлюдненими Міністерством фінансів США 12 серпня 2025 року, держборг Штатів перевищив $37 трлн, хоча ще в січні 2020 року Бюджетне управління Конгресу прогнозувало, що кордон $37 трлн США перевищать лише до кінця 2030 фінансового року. Але пандемія COVID-19, а потім геополітичні та економічні зрушення призвели до такого антирекорду всього за 5 років.

З нещодавніх суто українських новин на поведінку нашого ринку негативно вплинули новини про зниження міжнародних резервів України на 1 серпня 2025 року з $45,07 млрд до $43,031 млрд. Але говорити про те, що це серйозно «налякало» місцевий валютний ринок точно не варто.

Усі розуміють, що за щоденних обсягів міжбанківських торгів у $150 млн — $250 млн, теперішніх жорстких обмеженнях і безумовному чільному становищі НБУ на торгах регулятор зараз здатний тримати ситуацію з курсом під своїм повним контролем.

А ключовим чинником для стабільності гривні за такої моделі нашого валютного ринку є обсяг, графік та своєчасність надходження міжнародної (насамперед, європейської) фінансової допомоги та бажання Нацбанку щодо стабільності курсу гривні щодо долара.

Тому, попри бурхливі світові геополітичні пристрасті, тиждень, що завершується, пройшов для гривні досить спокійно і позитивно. Після деякого ситуативного зростання котирувань основних валют у середині тижня гривня, зрештою, все відіграла назад по євро і навіть пристойно зміцнилася щодо долара.

Курс долара (міжбанк)

Курс євро (міжбанк)

Курс готівкового долара

Курс готівкового євро

За 11−15 серпня курс продажу безготівкового долара на торгах просів на 20 копійок — з 41,41/41,44 до 41,21/41,24 гривень. Готівковий долар увечері п'ятниці 15 серпня в обмінниках фінкомпаній та в касах банків продавався по 41,45−41,65 гривень. І жодного ажіотажу не було.

А курс продажу євровалюти за цей період знизився на 7 копійок — з 48,3089/48,3314 до 48,2363/48,2590 гривень. Готівковий євро в обмінках фінкомпаній увечері в п'ятницю, 15 серпня, можна було без проблем купити в межах 48,50 — 48,70 гривень.

Важливу для загального аналізу реального стану валютного ринку стабільність рівності попиту та пропозиції демонструє, згідно зі статистикою Нацбанку, та ринок валютообміну фізичних осіб.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів):

З урахуванням всіх цих факторів, власники обмінників у суботу і неділю воліють опрацювати у форматі «з обороту» без особливих спроб «хитнути» ринок. Проте вони дуже уважно стежитимуть за новинами з Аляски та поведінкою пари євро/долар на зовнішніх майданчиках. Спред щодо долара та євро фінансисти виставлять у більшості обмінників у межах 15−20 копійок.

Варто зазначити, що український валютний ринок і громадяни вже настільки загартовані трьома роками війни та всілякими стресами, що навіть при провалі переговорів лідерів США та Росії у нинішній ситуації обвалу гривні це явно не викличе. НБУ зараз має всі можливості для підтримки стабільності курсу гривні, як мінімум, на весь 2025 рік.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 16−17 серпня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих у ці дні відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,35 гривень та продаж від 41,40 до 41,80 гривень .

Курс готівкового євро перебуватиме у межах коридору: прийом від 47,90 до 48,40 гривень та продаж від 48,45 до 48,80 гривень.