У середу, 29 квітня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу подорожчало на 5 копійок.
29 квітня 2026, 10:49
Курс на середу: долар дешевшає в обмінниках, євро в банках
Валютний ринок
Середній курс долара у обмінних пунктах втратив 5 копійок у купивлі та 2 коопійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,80−44,29 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,85−43,95, євро — 51,50−51,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,09−44,12 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,59−51,61 грн/євро.
Джерело: Мінфін
Коментарі