Остаточний пресреліз, Buidl | OKX, BR, SCB

OKX приймає токенізований короткостроковий казначейський фонд США BUIDL від BlackRock як дохідну заставу для торгівлі

Standard Chartered пропонує комплексне й надійне кастодіальне рішення, першу в історії позабіржову токенізовану систему токенізованої застави з забезпеченням у G-SIB

Ініціатива масштабує корисність токенізованих активів реального світу (RWA) і брати участь у діяльності ринку ширшому колу учасників

ДУБАЙ, 28 квітня 2026 р. — OKX, провідна світова фінтех-компанія та платформа для криптотрейдингу, сьогодні оголосила про запуск спільної системи з BlackRock та Standard Chartered для інтеграції токенізованого короткострокового казначейського фонду BUIDL компанії BlackRock у робочі процеси забезпечення, що стало першим випадком, коли глобальний системно важливий банк (G-SIB) виступив зберігачем у такій угоді. Ця система дозволяє клієнтам OKX тримати забезпечення на умовах регульованого позабіржового зберігання, одночасно торгуючи на одному й тому ж інтегрованому майданчику.

Завдяки цій спільній системі VIP-клієнти та інституційні клієнти OKX можуть розміщувати BUIDL як забезпечення, що зберігається поза біржею на умовах регульованого зберігання в Standard Chartered, одночасно торгуючи безперешкодно на платформі OKX Middle East, що усуває необхідність переміщення активів між майданчиками. Крім того, BUIDL можна депонувати й торгувати на біржі, а також використовувати як високодохідне забезпечення для маржинальної торгівлі.

Об'єднуючи BUIDL від BlackRock (токенізований проєктом Securitize, який запропонував об'єднати бізнес з Cantor Equity Partners II, Inc. (Nasdaq: CEPT)) та регульоване зберігання від Standard Chartered як G-SIB, а також інституційну інфраструктуру виконання та маржинального забезпечення OKX, ця система забезпечує модель унікальної інтеграції, де зберігання та торгівля забезпеченням відбуваються в межах єдиної скоординованої екосистеми, що є ключовим кроком до вбудовування токенізації в інфраструктуру глобального ринку.

Ця структура також забезпечує:

Капітал у дії: можливість використовувати BUIDL як забезпечення перетворює невикористану маржу на актив, що генерує дохід.

Універсальне забезпечення: OKX розширює корисність активів реального світу, встановлюючи BUIDL як забезпечення на всій платформі.

Вищий захист: завдяки захисту BUIDL, який надає Standard Chartered, клієнти OKX отримують торгове забезпечення, відокремлене від активів OKX, зберігаючи при цьому можливість торгувати на OKX без передачі повноважень із відповідального зберігання, що надає клієнтам стандартний біржовий захист.

Ця структура, яка передбачає участь найбільшого у світі керуючого активами, глобального банку першого рівня та провідної біржі цифрових активів, встановлює нову систему корисності для криптовалютної екосистеми. Вона поєднує безпеку традиційних фінансів (TradFi) з гнучкістю цифрових ринків, вбудовуючи токенізацію RWA в основу інфраструктури глобального ринку.

«BUIDL було розроблено, щоб пов'язати токенізації з короткостроковими позиціями в казначейських інструментах, дозволяючи кваліфікованим інвесторам отримувати дохід у доларах США на базі блокчейну», — сказала Самара Коен, керівник відділу розвитку глобального ринку в BlackRock. «[Співпраця] з OKX та Standard Chartered дозволяє кваліфікованим інвесторам відкривати нові можливості у використанні забезпечення.»

«Ця [співпраця] підкреслює потенціал токенізації активів реального світу (RWA) у великих масштабах. Надаючи установам можливість розгортати BUIDL як ончейн-забезпечення на глобальній платформі OKX, ми підвищуємо ефективність використання капіталу, демонструючи, як традиційні фінансові інструменти можуть безперешкодно працювати на цифрових ринках», — сказав керуючий партнер OKX Global Гайдер Рафік. «Токенізація полягає в тому, щоб зробити наявні ринки швидшими, прозорішими та доступнішими».

«Наша роль як відповідального зберігача в цій ініціативі відображає наше зобов’язання надавати клієнтам надійні та інноваційні рішення в міру розвитку фінансової екосистеми», — сказала Маргарет Харвуд-Джонс, глобальний керівник відділу фінансових послуг і цінних паперів Standard Chartered. «Надаючи послуги безпечного зберігання BUIDL для цього випадку використання забезпечення, ми допомагаємо гарантувати клієнтам доступ до можливостей цифрових активів з високими стандартами захисту та дотримання нормативних вимог. Ця [співпраця] демонструє, як традиційні фінансові установи та інфраструктура цифрового ринку можуть у співпраці забезпечити безпеку та ефективність токенізованих активів для глобальних інвесторів».

Запуск відбувається після ретельного інституційного тестування та інтеграції. BUIDL від BlackRock випускається на публічному блокчейні та інвестує в готівку, казначейські векселі США та угоди про зворотний викуп, а сума доходу розподіляється ончейн. Його інтеграція в систему забезпечення OKX демонструє, що токенізовані RWA можуть працювати у великому масштабі в рамках існуючих інституційних робочих процесів для торгівлі, маржинального забезпечення та управління ліквідністю.

Контакти для звернень по докладнішу інформацію:

Media@okx.com

Про OKX

OKX — це фінтех-компанія, яка має на меті модернізувати гроші й ринки. Сьогодні їй довіряють понад 100 мільйонів людей по всьому світу, які використовують сервіси OKX для інвестування, здійснення транзакцій і торгівлі цифровими активами на різних фінансових інструментах, зокрема на спотовому, ф'ючерсному і децентралізованому ринках. Як одна з найбільших у світі платформ, OKX відома своєю біржею, гаманцем і ончейн-екосистемою, якими щодня користуються люди й великі організації.

OKX має регіональні офіси в США, Європі, ОАЕ та Сінгапурі, а також низку місцевих офісів у Сан-Паулу, Гонконзі, Республіці Туреччина та Австралії. За останні кілька років вона створила одну з найбільш комплексних ліцензованих фінансово-технологічних компаній світу, що відповідають нормативним вимогам.

OKX непохитно прагне прозорості та безпеки і щомісяця публікує звіти на підтвердження резервів, щоб гарантувати, що кошти клієнтів завжди захищені та доступні для людей. Щоб дізнатися детальніше про OKX, завантажте застосунок або відвідайте сайт за адресою okx.com.

Про OKX Institutional

OKX Institutional надає безпечну інфраструктуру ринку цифрових активів для інституційних учасників ринку. Ми пропонуємо високоліквідні спотові й деривативні ринки через глобальні офшорні та регіональні оншорні регульовані біржові книги ордерів і позабіржові RFQ, а також критично важливі інституційні сервіси протягом усього життєвого циклу угоди.

Від банків з інтеграцією криптопродуктів менеджерів із керування активами, що вивчають розподіл, і торгових фірм, що масштабують деривативні стратегії — ми надаємо гнучку базу, яка відповідає нормативним вимогам і яку установи потребують, щоб конкурувати на ринках цифрових активів.

Застереження

BlackRock

Мета BlackRock — допомогти дедалі більшій кількості людей досягти фінансового добробуту. Як довірена особа інвесторів та постачальник фінансових технологій, ми допомагаємо мільйонам людей формувати заощадження, які служитимуть їм протягом усього життя, роблячи процес інвестування простішим та доступнішим. Додаткову інформацію про BlackRock можна знайти на сайті www.blackrock.com/corporate.

Standard Chartered

Ми є провідною міжнародною банківською групою, яка представлена на 54 найдинамічніших ринках світу. Наша мета — сприяти торгівлі та процвітанню через наше унікальне різноманіття, а наша спадщина та цінності виражені в обіцянці нашого бренду: «Тут назавжди».

Акції Standard Chartered PLC внесено до реєстру Лондонської та Гонконзької фондових бірж.

Отримати більше історій і експертних думок можна в розділі Insights на вебсайті sc.com.