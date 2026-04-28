До закриття міжбанку у вівторок, 28 квітня, курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та продажу, євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
28 квітня 2026, 17:36
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 28 квітня
|
Закриття 28 квітня
|
Зміни
|
44,08/44,11
|
44,09/44,12
|
1/1
|
51,53/51,56
|
51,58/51,60
|
5/4
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,80−44,29 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 51,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,90−43,97, євро — 51,50−51,70 грн.
Джерело: Мінфін
