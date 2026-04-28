28 квітня 2026, 16:46

Майже пів мільйона користувачів використовують AI-інфраструктуру для трейдингу Bitget — звіт Messari

Вікторія, Сейшели, 28 квітня 2026 року — Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (UEX), представила ключові висновки нового звіту Messari Pulse, який фіксує раннє впровадження AI-інструментів у межах торгової інфраструктури платформи, що обслуговує 125 мільйонів користувачів по всьому світу.

Згідно зі звітом, AI-архітектура Bitget складається з чотирьох основних рівнів: GetAgent для розмовного аналізу ринку, GetClaw для автономного виконання угод, Agent Hub для доступу розробників до функцій біржі та Gracy AI — інтерфейсу стратегічних рекомендацій, побудованого на публічному ринковому баченні CEO Bitget Gracy Chen. Разом ці рішення охоплюють аналіз, виконання, інфраструктуру та взаємодію з користувачем усередині платформи.

За даними Bitget, наведеними у звіті, Gracy AI залучив понад 460 000 користувачів і згенерував більш ніж 2,6 млн відповідей лише за перші 11 днів після запуску в лютому, досягнувши понад 390 млн показів за той самий період. GetAgent також перевищив позначку у 450 000 зареєстрованих користувачів з моменту запуску. Його фаза доступу за запрошеннями (липень-серпень 2025 року) забезпечила понад 100 млн показів і сформувала список очікування більш ніж на 25 000 користувачів.

У звіті також відзначено Agent Hub як інфраструктурний рівень, що з'єднує AI-системи безпосередньо з функціями біржі. Запущений у лютому 2026 року, він підтримує MCP Server, Skills, REST і WebSocket API, а також інтерфейс командного рядка. У звіті підкреслюється, що Bitget — єдина біржа, яка пропонує всі ці компоненти одночасно. Платформа вже розширена до п’яти аналітичних AI-інструментів і понад 15 інтегрованих джерел даних, включаючи макроаналіз, виявлення технічних сигналів, моніторинг настроїв, ринкову аналітику та агрегацію новин.

GetClaw — рівень автономного виконання — працює в обмеженій архітектурі, орієнтованій на контроль ризиків для роздрібних користувачів. Угоди виконуються через окремі субрахунки, ізольовані від активів користувачів, а sandbox-середовища та ліміти капіталу визначають межі роботи агента. Наразі продукт доступний у Telegram, з планами розширення на Discord, WhatsApp та інтеграції в застосунок Bitget.

«Наша мета — надати мільярдам людей можливість торгувати на рівні професіоналів Волл-стріт», — зазначила Gracy Chen, CEO Bitget. «AI стає невід'ємною частиною сучасної торгової інфраструктури. Раннє впровадження наших AI-рішень показує, що користувачі дедалі більше очікують інтеграції аналізу, виконання та стратегії в межах однієї платформи».

Повний звіт Messari Pulse доступний на сайті messari.io.

