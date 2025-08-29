Попереду 1 вересня: чому ця дата так потішить власників обмінників

Цей тиждень на валютному ринку України минув для гривні зі змінним успіхом, хоча й без особливих сюрпризів. Розкажу докладніше, який курс на долар і євро склався в результаті на кінець тижня і які цінники на ці валюти виставлять цими вихідними обмінники та працюючі каси банків.

Через необхідність завершити свої операції на кінець місяця більшість клієнтів вже з вівторка-середи, 26−27 серпня, почали закривати свої основні обсяги валютних операцій на звітну дату. У результаті в першій половині тижня за рахунок зростання попиту на валюту гривня послаблювала свої позиції, попри щоденні інтервенції Нацбанку.

Нічого критичного не відбувалося, але загальний настрій ринку працював проти гривні. Але вже в четвер і частково в п'ятницю великих угод поменшало: клієнти вже просто «рихтували» свої зовнішньоекономічні розрахунки на майбутнє перше число і гривня навіть дещо зміцнилася до рівнів близько 41,28/41,31 гривні за долар.

До кінця п'ятниці, коли всі операції підприємств уже були практично закриті, долар майже повернувся до рівня початку тижня. Євровалюта повторювала всі тренди пари євро/долар на зовнішніх майданчиках із поправкою на поведінку курсу долара щодо гривні в Україні.

У результаті з 25 lо 29 серпня курс продажу безготівкового долара на торгах знизився на 5 копійок — sз 41,35/41,38 до 41,30/41,33 гривень, а готівкову американську валюту ввечері п'ятниці, 29 серпня, в обмінниках фінкомпаній та касах банків можна було купити за 41,40−41,60 гривень.

Курс продажу євро на міжбанку за цей же період просів суттєвіше — відразу на 25 копійок — із 48,4580/48,4725 до 48,2053/48,2238 гривень. Як і минулого тижня, були дні, коли євро на торгах вже вкотре останнім часом опускався нижче нижче психологічного порогу у 48 гривень. Але в результаті все ж таки повертався до котирувань вище цієї позначки. Тобто «тестування» пробивання нижче рівня 48 гривень за євро на українському міжбанку в період з 25 до 29 серпня тривало.

Готівковий ринок враховував усі поточні зміни міжбанку за курсом євровалюти. Купити євро ввечері цієї п'ятниці в обмінниках можна було купити без жодного ажіотажу за 48,45 — 48,60 гривень.

На міжнародному ринку, попри періодичну волатильність пари євро/долар, загалом коридор за цією парою цього тижня перебував у межах досить невеликих відхилень від 1,16 до 1,17 долара за євро.

Графік пари євро/долар на момент написання статті

Це відносне «затишшя» не триватиме довго. Вже в другій декаді вересня світовий валютний ринок матиме щонайменше два гарантовані стреси для цієї пари: 11 вересня пройде засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок (ринок поки що не закладає до своїх розрахунків зміни ставок із поточного рівня 2−2,4% річних) і 17 вересня щодо цього питання засідатиме ФРС США. Ринок поки що очікує на зниження ставок на 0,25−0,5% річних із діючих нині рівнів 4,25−4,5% річних.

Але зараз економічний та геополітичний світовий фон постійно змінюється. Тож, якщо щось піде «не так», то, за моїми прогнозами, ринки можуть буквально «вибухнути» стрибками євро щодо долара в межах до 1,5−2 цента на євро.

Особливо, якщо 17 вересня Джером Пауелл в аналізі перспектив американської економіки знову піде врозріз із заявами Дональда Трампа та його адміністрації. Отже, ці побоювання та страхи інвесторів переслідуватимуть світовий валютний ринок майже до кінця другої декади вересня, що означає для України волатильність курсу євровалюти на міжбанку в цей період у межах 62−83 копійок на євро.

Зміна курсу долара за тиждень (міжбанк)

Зміна курсу євро за тиждень (міжбанк)

Динаміка курсу готівкового долара

Динаміка курсу готівкового євро

В умовах відносної і дуже умовної, але все ж таки стабільності на валютному ринку, власники обмінників цими вихідними пропрацюють у форматі «з обороту» без спроб розгойдати ринок. Спред як за доларом, так і за євро в більшості обмінників перебуватиме в межах 15−25 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 30−31 серпня

З огляду на два дні, що залишилися, перед 1 вересня, я чекаю деякого збільшення обсягів здачі валюти населенням в обмінники. Батькам школярів потрібно зробити для них останні покупки канцтоварів, одягу та взуття перед Днем знань. І для цього багато хто буде змушений залізти у свої валютні заначки.

Але в умовах жорсткої конкуренції власники обмінників не зможуть особливо занижувати курс прийому валюти у громадян, а будуть змушені працювати 30−31 серпня щонайменше у межах середньоринкового курсу прийому долара та євро для свого регіону. Інакше, ці клієнти просто підуть до сусіднього обмінника. Обсяг додаткового припливу готівкової валюти в обмінники цих вихідних я оцінив би в загальній сумі близько $25 млн — 45 млн.

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,00 до 41,30 гривень та продаж від 41,35 до 41,75 гривень.

Курс готівкового євро 30−31 серпня перебуватиме в межах досить широкого коридору: прийом від 47,70 до 48,30 гривень та продаж від 48,35 до 48,70 гривень.

Щоб «не програти» при купівлі/продажу євро ці два дні, я порадив би громадянам перед здійсненням операції промоніторити цінники щодо євро у вашому регіоні через відповідні мобільні додатки, або фізично обійти 2−4 обмінники, щоб вибрати оптимальний курс.