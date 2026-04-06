Світ тікає в долар, чому це небезпечно для гривні

Очікується, що цей тиждень на валютному ринку України буде динамічним. Високі ціни на нафту, волатильність пари долар/євро, а також значний внутрішній попит тиснутимуть на гривню. Чи варто очікувати на падіння гривні за цих умов, розповідає «Мінфін».

Серед міжнародних подій головним рушієм для всіх ринків залишаться новини з Близького Сходу. Перспективи завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану залишаються туманними, а блокування Ормузької протоки триває. Це призводить до збереження високих цін на нафту та подорожчання логістики, що серйозно «б'є» по світовій економіці.

Нафта BRENT продовжує коштувати близько $100 за барель і більше, що вже знижує показники ВВП європейських країн і провокує зростання інфляції по всьому світу

На період з 6 по 10 квітня я прогнозую вартість нафти BRENT у межах від $95 до $125 за барель, а в разі ескалації військових дій з початком наземної операції США проти Ірану або активних американських бомбардувань мостів, іранських електростанцій та опріснювальних установок — це призведе до зростання вартості нафти до рівня $105−145 за барель.

Для України продовження війни на Близькому Сході означає продовження зростання негативного торговельного сальдо за рахунок збільшення витрат на постачання бензину, дизеля та автомобільного газу. Підвищений попит на валюту з боку імпортерів енергоносіїв змушуватиме Нацбанк активно втручатися з інтервенціями щодо продажу долара на міжбанківському ринку, щоб підтримати гривню. За моїм прогнозом, НБУ за період з 6 по 10 квітня витратить на це з резервів не менше $840 млн-$1,2 млрд.

Війна на Близькому Сході також суттєво впливатиме на поведінку євро та долара. Щодо цієї пари на тижні я прогнозую коридор від 1,143 до 1,171 долара при щоденних коливаннях у межах від 0,6 до 1,1 цента. Для України це означає загрозу можливих коливань котирувань євро щодо гривні в межах від 26 до 48 копійок протягом дня.

Нацбанк продовжить максимально згладжувати коливання курсу долара (і опосередковано євро) на міжбанку, що знизить можливу волатильність євро протягом дня на нашому ринку до 15−26 копійок.

Ціни на золото цього тижня залишаться дуже волатильними, що свідчить про продовження серйозних світових потрясінь як в економіці, так і в геополітиці.

З одного боку, зліт цін на нафту вже призвів до переоцінки ринками перспектив зниження ставок ФРС США найближчим часом — вже ніхто не чекає на їх зниження щонайменше півроку. А високі ставки ФРС завжди працюють проти золота і зміцнюють позиції долара на світових ринках щодо інших провідних валют.

Крім цього, зростання інфляції в Європі також може спровокувати ЄЦБ до підвищення своїх ставок на 0,25% річних вже на наступному засіданні наприкінці квітня, що починає залучати на світовий валютний ринок за парою євро/долар все більше спекулятивного капіталу.

На ринку золота це відбивається бажанням більшості спекулянтів зафіксувати отриманий прибуток і вийти в ліквідний доларовий кеш. Така поведінка спекулянтів збільшує пропозицію золота на ринку. Крім того, багатьом інвестиційним фондам і банкам, що працювали в арабських країнах, зараз потрібна додаткова ліквідність для виконання зобов'язань перед клієнтами, які переказують капітали з небезпечного зараз Близького Сходу в більш спокійні юрисдикції.

З іншого боку, на тлі геополітичних ризиків і непередбачуваності політики США центральні банки багатьох країн вважають за краще виходити з долара і збільшувати свої золотовалютні резерви. Значна частина консервативних інвесторів, які купували золото ще рік-два тому за цінами від $2000 до $2500−3000 за унцію, навіть зараз при ситуативному зниженні котирувань з рівнів вище $5000 до $4600−4700 все одно в величезному «плюсі». І вони не поспішають продавати золото, що також підтримує ціни на «жовтий метал».

Усі ці різноспрямовані рухи гравців і капіталів і формують ту волатильність золота, яку ми й спостерігаємо

Ціни на золото цього тижня, за моїм прогнозом, будуть у межах коридору від $4400 до $4950 за унцію з можливими коливаннями протягом дня в межах від $45 до $160.

З суто внутрішніх факторів, які впливатимуть на поведінку українського валютного ринку цього тижня, варто відзначити наступні.

Поточна діяльність компаній у першій декаді квітня та інтервенції НБУ. Клієнти банків у цей період зосередяться на своїх розрахунках із персоналом за підсумками минулого місяця та кварталу, а також на фінансуванні своїх поточних бізнес-витрат. Для цього їм потрібна гривня, і експортери будуть досить активно розпродавати валютну виручку. Це мало б підтримати гривню на міжбанку, але зростаючі апетити імпортерів енергоносіїв через зростання світових цін будуть «з'їдати» всю пропозицію валюти. У підсумку, дефіцит валюти доведеться покривати Нацбанку за допомогою інтервенцій. А частота їх проведення, обсяги та своєчасність виходу НБУ на ринок з цими продажами і формуватимуть курсовий тренд на міжбанку.

Ситуація на фронтах та активність обстрілів РФ цивільної та критичної інфраструктури. Це завжди психологічно та економічно впливає на поведінку всіх учасників валютного ринку.

Поведінка населення щодо купівлі валюти на картки та на готівковому ринку. Тим більше, у період, коли відкрилися нові ліміти НБУ на квітень щодо купівлі валюти громадянами на картки в межах еквівалента 50 тисяч гривень та до 200 тисяч гривень на валютні депозити строком понад 90 днів. За моїм прогнозом, щоденне перевищення купівлі валюти громадянами на картки або через каси банків над сумами її здачі цього тижня буде в межах від $35 млн до $60 млн. Це не є критичними сумами для нашого валютного ринку, але буде підтримувати певний тиск на курс гривні на готівковому ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 6−10 квітня

Статистика щоденних угод, зареєстрованих за системою Bloomberg у цей період, за моїм прогнозом, буде в межах від $220 млн до $340 млн.

Основними покупцями валюти в ці дні будуть імпортери енергоносіїв, компанії, що забезпечують оборону, а також ритейлери товарів народного споживання. Серед продавців валюти переважатимуть аграрії та IT-сектор. А головним продавцем залишиться НБУ. Завдяки інтервенціям Нацбанку ситуація на міжбанку залишиться під повним контролем регулятора, але загальний тренд на девальвацію гривні збережеться.

Міжбанк. При прогнозованому коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в період з 6 по 10 квітня в межах від 1,143 до 1,171 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 43,20 до 44 гривень — за моїм прогнозом, реальний робочий коридор за безготівковим євро буде в межах від 49,90 до 50,90 гривень.

Готівковий ринок. Обмінники та більшість банків цього тижня працюватимуть зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок та євро у межах до 20−50 копійок. Частина обмінників у жвавих торгових точках, де потреба у гривні у громадян максимальна, виставлятимуть за доларом і за євро спред у межах до 1 гривні.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в період з 6 по 10 квітня в банках буде в межах коридору від 43,10 до 44,20 грн, а в обмінних пунктах фінкомпаній — 43,15−44,15 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,80 до 51,10 грн, а в обмінних пунктах — від 49,90 до 51,00 грн.