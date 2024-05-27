Долар за 40 — вже факт: який курс побачимо найближчими днями

Кінець травня на валютному ринку України мине доволі динамічно та жорстко. Зростання курсу долара та євро минулого тижня сильно налякало як клієнтів на міжбанку, так і громадян на готівковому ринку. У регулятора залишається дві можливості: «заливати» ринок валютою, щоб погасити девальваційні очікування учасників ринку. Або, навпаки, особливо не втручатися у процес просідання гривні та підіграти цим Мінфіну.

Окрім суто психологічного (істотне зростання котирувань практично весь минулий тиждень та перевищення порога в 40 гривень за долар), факторів, які серйозно вплинуть на поведінку курсу нацвалюти найближчим часом, декілька:

Засідання Правління НБУ та можливі зміни у грошово-кредитній політиці регулятора. Вже 13 червня відбудеться чергове засідання Нацбанку щодо облікової ставки. Останні меседжі уряду та депутатів про майбутнє підвищення цін на електроенергію, акцизів та зборів, а також поступове зростання курсу долара та євро «вдарять» по показниках офіційної інфляції, яка поки що залишається на вже незвично низькому рівні — 3,2% у річному вимірі.

Нацбанк уже заклав до своїх прогнозів на другу половину 2024 року прискорення інфляції. Проте реальні показники зростання споживчих цін можуть бути ще вищими, з огляду на те, що Мінфіну необхідно знайти ще додаткові $5 млрд (200 млрд гривень за поточним курсом) для фінансування дефіциту бюджету.

Адже всі підвищення обов'язкових платежів будуть відразу закладені бізнесом до цін на товари та послуги. Отже, багато показників цінників споживчого кошика можуть неприємно «здивувати» не лише пересічних громадян, а й посадовців регулятора.

На цьому фоні особливо знижувати облікову ставку Нацбанку зараз не вдасться, оскільки це автоматично призвело б до корекції вартості депсертифікатів та чергової хвилі зниження дохідності депозитів громадян, що, зі свого боку, може спровокувати відтік вкладів населення з виходом «гарячої» гривні на валютний ринок.

Тож у цій ситуації посадовцям НБУ зараз важливо діяти за лікарським принципом — «не зашкодити». Банки чекають на рішення регулятора, щоб спланувати подальшу відсоткову політику за кредитами та депозитами. Мій прогноз: НБУ не зважиться на радикальні зниження облікової ставки і збереже її на поточному рівні 13,5% річних, або знизить максимум до 13% річних.

У будь-якому випадку, поточне рішення щодо облікової ставки серйозно вплине на поведінку валютного ринку. Адже надто багато питань у інвесторів, які поки що не бояться вкладатися у гривневі інструменти і не тримають свої активи у валюті, зараз будуть прив'язані до «чистої» дохідності їхніх потенційних гривневих вкладень. А отже, і питання — «гривня чи валюта» — буде для них дедалі актуальнішим.

Рівень західної фінансової підтримки в середньостроковій перспективі, а також дедлайн, що наближається, з вирішення питання про реструктуризацію зовнішніх боргів України. Успішне ведення переговорів із нашими західними кредиторами на тлі отримання чітко за графіком усієї обіцяної міжнародної допомоги до кінця 2024 року гарантує збереження високого рівня ЗВР найближчим часом.

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Мінфіну очевидно буде складно переконати МВФ та інших західних кредиторів списати нам частину боргів. Тому переговори відбуваються очікувано складно. Але наші чиновники на тлі світової підтримки України у війні проти російського агресора сподіваються на успіх чи хоча б компроміс.

Не треба пояснювати, що наявність високого рівня ЗВР та успішна реструктуризація зовнішніх боргів суттєво підвищать шанси гривні на стабільне проходження 2024 року, а от пробуксування чи негативне вирішення цього питання лише посилять девальваційний тиск на нацвалюту.

Мій прогноз: підсумком переговорів стане домовленість про відстрочення платежів із обслуговування боргу на колишніх умовах, а ось переговори саме про списання нам частини боргу — затягнуться надовго.

Кінець місяця та традиційна активність клієнтів із завершення своїх валютних та гривневих розрахунків із контрагентами на звітну дату. Це збільшить статистику міжбанківських торгів із 29 до 31 травня, оскільки змусить багатьох експортерів оперативніше продавати валюту для забезпечення розрахунків у гривні. Щоправда, й імпортери в ці дати будуть максимально активними на міжбанку щодо купівлі валюти для закриття своїх контрактів.

Це знову ж таки, лише посилить цього тижня роль інтервенцій Нацбанку, їхньої оперативності та цінників у курсоутворенні. НБУ знову матиме чудову нагоду повністю «керувати» своїми діями як міжбанківським, так і офіційним курсом долара.

Непогані результати поточних аукціонів Мінфіну з розміщення ОВДП, зростання портфеля ОВДП населення у поєднанні з активною стерилізацією надмірної гривневої ліквідності через депозитні сертифікати. Все це знижує тиск гривневого навісу на міжбанку і, опосередковано, на готівковому ринку.

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Позитивним сигналом на ринку тут може бути активне скуповування інвесторами довгострокових (дохідніших) ОВДП. При цьому Мінфін поступово знижує вартість їхнього обслуговування за рахунок обмеження обсягів пропозиції таких паперів.

Наприклад, на останньому аукціоні 21 травня він розмістив облігацій на 10,515 млрд гривень:

При обсягах пропозиції кожного виду облігацій по 3 млрд гривень, сума поданих інвесторами заявок на термін 665 днів склала 9,657 млрд гривень — у понад 3,2 раза більше за обсяг пропозиції Мінфіну.

На термін 1190 днів попит становив 14,373 млрд гривень, тобто в 4,79 раза перевищував обсяг пропозиції облігацій. Це хороше посилання всьому ринку. Крім того, зростають обсяги облігацій, які купують громадяни та бізнес, що теж додає підстрахування гривні на всіх сегментах фінансового ринку.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Портфель ОВДП населення вже перевищив 61,76 млрд грн в еквіваленті та продовжує зростати. Високими залишаються також обсяги вкладень банків у депсертифікати НБУ, що стерилізує частину зайвої гривневої ліквідності на ринку.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

28 травня Мінфін планує розміщувати облігації з термінами до погашення 371, 658 та 1183 дні з обмеженнями за сумою пропозиції 3 млрд гривень за кожним випуском. Ці облігації досить затребувані інвесторами, що дасть можливість посадовцям знову не лише максимально залучити кошти до бюджету (мій прогноз до 7,1−8,4 млрд гривень), а й продовжити плавне зниження дохідності за ними за рахунок високої конкуренції між потенційними покупцями.

Окрім усього перерахованого, на поведінку валютного ринку та настрої його учасників вплинуть:

обстановка на фронтах,

заяви українських та міжнародних чиновників із фінансових, політичних та військових питань,

поведінка пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, що вплине на курс євро щодо гривні.

Загалом ситуація на валютному ринку в останній тиждень травня залишиться напруженою.

Прогноз курсу долара та євро на 27 — 31 травня

Міжбанк

НБУ змушений буде практично щодня виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Від його оперативності та обсягів інтервенцій багато в чому залежатиме курсовий тренд на міжбанку.

За моїми прогнозами, за 27−31 травня Нацбанк витратить на підтримку гривні не менше $440 млн — $680 млн. Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг не перевищать $130−290 млн. Найбільша активність на торгах спостерігатиметься у період 29−31 травня, коли основна частина клієнтів закриватиме свої операції у валюті та в гривні на звітну дату.

Парі євро/долар перебуватиме в межах коридору від 1,077 до 1,089 долара за євро.

Тому, якщо на міжбанку котирування долара перебуватимуть у межах коридору 39,80 — 40,45 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс безготівкового євро в цей період перебуватиме в межах коридору від 42,86 до 44,05 грн.

Готівковий ринок

З огляду на досить високі рівні коливань міжбанку і валютні ризики, що зросли, більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред у межах від 20−35 копійок за доларом, а за євро — в межах від 20 до 40 копійок. Частина мереж обмінників продовжить дотримуватися тактики широких спредів у межах до 70 копійок — 1 гривні як за доларом, так і за євро. Курс готівкового євро залишиться головним інструментом для спекулятивного заробітку цього тижня.

Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом у банках перебуватиме в межах від 39,50 до 40,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 39,70 до 40,85 гривень.

Котирування за готівковим євро в банках перебуватимуть у межах коридору купівлі/продажу від 42,40 до 44,30 грн. А у пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 43,20 до 44,25 грн.

Через «розігрів» готівкового валютного ринку значний розкид курсів у касах банків та в обмінниках фінкомпаній буде відмінністю цього тижня.