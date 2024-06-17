Детінізація торгівлі: В Україні з початку року збільшився обсяг «білих» операцій

У травні 2024 року обсяг операцій, облікованих через РРО, зріс до 359,8 млрд грн за місяць, щоденно це 11,6 млрд. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев .

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Детінізація торгівлі

За його інформацією, кількість чеків зросла до 815 млн шт. (або 26,3 млн на день).

«Також стабільно щомісячно зростає і кількість зареєстрованих РРО/ПРРО, їх кількість у травні 2024 зросла до 898 тис.», — розповів Гетманцев.

Він зазначає, таким чином, з початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16%, що прямо свідчить про детінізацію економіки.