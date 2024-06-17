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17 червня 2024, 17:01

Tether запускає «Alloy Project», новий стейблкоїн, прив'язаний до долара

Компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, оголосила про запуск Alloy Project, нову стабільну монету з прив'язкою до долара, забезпечену золотом.

Компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, оголосила про запуск Alloy Project, нову стабільну монету з прив'язкою до долара, забезпечену золотом.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоПроєкт Alloy був розроблений компаніями Moon Gold NA, SA de CV та Moon Gold El Salvador, SA de CV, які є членами Tether Group.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Проєкт Alloy був розроблений компаніями Moon Gold NA, SA de CV та Moon Gold El Salvador, SA de CV, які є членами Tether Group. Перший токен у серії Alloy — це aUSDT.

Що відрізняє новий aUSDT, то це те, що він забезпечений реальним фізичним золотом, що зберігається у Швейцарії.

Метою цього нового стейблкоїну є надання безпечного та стабільного цифрового активу, прив'язаного до вартості долара США, а також підкріпленого матеріальним активом — золотом, забезпечуючи додатковий рівень безпеки та стабільності для користувачів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
17 червня 2024, 17:38
#
Пора уже привязывать стейблкоин к коровам и курам, чтоб точно стабильно было
+
0
bonv
bonv
17 червня 2024, 18:30
#
Цікава тема…
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