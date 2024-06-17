Компанія Tether, емітент стейблкоїна USDT, оголосила про запуск Alloy Project, нову стабільну монету з прив'язкою до долара, забезпечену золотом.
17 червня 2024, 17:01
Tether запускає «Alloy Project», новий стейблкоїн, прив'язаний до долара
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Проєкт Alloy був розроблений компаніями Moon Gold NA, SA de CV та Moon Gold El Salvador, SA de CV, які є членами Tether Group. Перший токен у серії Alloy — це aUSDT.
Що відрізняє новий aUSDT, то це те, що він забезпечений реальним фізичним золотом, що зберігається у Швейцарії.
Метою цього нового стейблкоїну є надання безпечного та стабільного цифрового активу, прив'язаного до вартості долара США, а також підкріпленого матеріальним активом — золотом, забезпечуючи додатковий рівень безпеки та стабільності для користувачів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2