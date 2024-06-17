Нацбанк назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки

Найприбутковіші банки

Ощадбанк, другий за величиною банк України, посів 2-ге місце з чистим прибутком 6,47 млрд грн, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,7 млрд).

До п'ятірки лідерів також увійшли:

Райффайзен Банк — 3 млрд 327 млн грн;

Укрексімбанк — 2 млрд 868 млн грн;

ПУМБ — 2 млрд 661 млн грн.

Другу п'ятірку складають:

Креді Агріколь Банк — 2 млрд 619 млн грн;

Укргазбанк — 2 млрд 456 млн грн;

Укрсіббанк — 2 млрд 334 млн грн;

ОТП Банк — 1 млрд 957 млн грн;

Універсал Банк (mono) — 1 млрд 616 млн грн.

Ще п'ять банків продемонстрували чистий прибуток понад пів мільярда гривень: Сенс Банк: 1 млрд 455 млн грн; Сіті Банк: 1 млрд 333 млн грн; Банк «Південний»: 755 млн грн; Кредобанк: 749 млн грн; А-Банк: 739 млн грн.

Приватбанк, Універсал Банк та Сіті Банк лідирують за розформуванням резервів, тоді як Ощадбанк, Креді Агріколь, Укрексімбанк, Укргазбанк і Райффайзен Банк — за їх доформуванням.

Хто збитковий

До трійки лідерів збиткових банків увійшли:

Правекс Банк (-86,1 млн грн),

Індустріалбанк (-13,3 млн грн)

PINBank (-12,5 млн грн).