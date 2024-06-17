Приватбанк очолив список найприбутковіших банків за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року. Чистий прибуток банку сягнув 17,47 млрд грн. У 2023 році за аналогічний період банк заробив 20,88 млрд грн. Про це пише Mind.ua з посиланням на дані НБУ.
Нацбанк назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки
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Найприбутковіші банки
Ощадбанк, другий за величиною банк України, посів 2-ге місце з чистим прибутком 6,47 млрд грн, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,7 млрд).
До п'ятірки лідерів також увійшли:
- Райффайзен Банк — 3 млрд 327 млн грн;
- Укрексімбанк — 2 млрд 868 млн грн;
- ПУМБ — 2 млрд 661 млн грн.
Другу п'ятірку складають:
- Креді Агріколь Банк — 2 млрд 619 млн грн;
- Укргазбанк — 2 млрд 456 млн грн;
- Укрсіббанк — 2 млрд 334 млн грн;
- ОТП Банк — 1 млрд 957 млн грн;
- Універсал Банк (mono) — 1 млрд 616 млн грн.
Ще п'ять банків продемонстрували чистий прибуток понад пів мільярда гривень: Сенс Банк: 1 млрд 455 млн грн; Сіті Банк: 1 млрд 333 млн грн; Банк «Південний»: 755 млн грн; Кредобанк: 749 млн грн; А-Банк: 739 млн грн.
Приватбанк, Універсал Банк та Сіті Банк лідирують за розформуванням резервів, тоді як Ощадбанк, Креді Агріколь, Укрексімбанк, Укргазбанк і Райффайзен Банк — за їх доформуванням.
Хто збитковий
До трійки лідерів збиткових банків увійшли:
- Правекс Банк (-86,1 млн грн),
- Індустріалбанк (-13,3 млн грн)
- PINBank (-12,5 млн грн).
Загалом чистий прибуток банківського сектору України за перші 4 місяці 2024 року зріс до 52,07 млрд грн (40,52 млрд грн за 3 місяці та 25,9 млрд грн за 2 місяці).
Коментарі - 4
Для справки — Монобанк, це роздрябний продукт Універсалбанку, відтак і працює Монобанк на ліцензії від Універсалбанку, скажу більше, політика Монобанку щодо облікової ставки по депозитам завжди ідентична з Універсалбанком.
Тож Моно не роздільний з Універсалом.