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17 червня 2024, 15:15

Нацбанк назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки

Приватбанк очолив список найприбутковіших банків за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року. Чистий прибуток банку сягнув 17,47 млрд грн. У 2023 році за аналогічний період банк заробив 20,88 млрд грн. Про це пише Mind.ua з посиланням на дані НБУ.

Приватбанк очолив список найприбутковіших банків за підсумками перших чотирьох місяців 2024 року.
Фото:depositphotos

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Найприбутковіші банки

Ощадбанк, другий за величиною банк України, посів 2-ге місце з чистим прибутком 6,47 млрд грн, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,7 млрд).

До п'ятірки лідерів також увійшли:

Другу п'ятірку складають:

Ще п'ять банків продемонстрували чистий прибуток понад пів мільярда гривень: Сенс Банк: 1 млрд 455 млн грн; Сіті Банк: 1 млрд 333 млн грн; Банк «Південний»: 755 млн грн; Кредобанк: 749 млн грн; А-Банк: 739 млн грн.

Приватбанк, Універсал Банк та Сіті Банк лідирують за розформуванням резервів, тоді як Ощадбанк, Креді Агріколь, Укрексімбанк, Укргазбанк і Райффайзен Банк — за їх доформуванням.

Хто збитковий

До трійки лідерів збиткових банків увійшли:

Загалом чистий прибуток банківського сектору України за перші 4 місяці 2024 року зріс до 52,07 млрд грн (40,52 млрд грн за 3 місяці та 25,9 млрд грн за 2 місяці).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
17 червня 2024, 15:27
#
Потому что они не косят клиентов как другие недо банки :D Имею в виду просто так:)
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 червня 2024, 17:03
#
Читайте відгуки Райфа, Укрексіма, ПУМБ-а і інших, ви напевно тільки відгуки Монобанку читаєте))

Для справки — Монобанк, це роздрябний продукт Універсалбанку, відтак і працює Монобанк на ліцензії від Універсалбанку, скажу більше, політика Монобанку щодо облікової ставки по депозитам завжди ідентична з Універсалбанком.

Тож Моно не роздільний з Універсалом.
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Валерка Котовский
Валерка Котовский
17 червня 2024, 18:27
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Я про приват)
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NN NN
NN NN
17 червня 2024, 17:15
#
А ТАС?
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