До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро зросло на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.
17 червня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 17 червня: на міжбанку долар впав, а євро зросло
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Відкриття 17 червня
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Закриття 17 червня
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Зміни
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40,65/40,70
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40,63/40,65
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2/5
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43,49/43,53
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43,54/43,55
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5/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,55−41,05 грн. Євро купують за 43,58 грн, а продають за 44,30 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,90−41,00, євро — 44,10−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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