Національний банк оштрафував ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (ТМ CreditKasa) на 85 тисяч гривень за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у частині, що регулює рекламу у сфері фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
17 червня 2024, 15:11
НБУ оштрафував CreditKasa за порушення вимог до реклами
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Що порушила фінкомпанія
Йдеться про порушення вимог Законів України «Про споживче кредитування» та «Про рекламу», а також Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, у частині реклами споживчого кредиту.
Зазначається, що Національний банк застосував до ТОВ «Укр Кредит Фінанс» захід впливу у вигляді штрафу у мінімальному розмірі 85 000 грн.
Джерело: Мінфін
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