НБУ оштрафував CreditKasa за порушення вимог до реклами

Національний банк оштрафував ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (ТМ CreditKasa) на 85 тисяч гривень за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у частині, що регулює рекламу у сфері фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.