Курс валют на 17 червня: євро в банках подешевшало на 15 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро втратило 15 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−41,05 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,96−41,05, євро — 44,15−44,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,65−40,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,49−43,53 грн/євро.

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