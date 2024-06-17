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17 червня 2024, 11:10

Дженет Єллен про закиди Путіна у «крадіжці» російських активів: правових протиріч немає

Звинувачення Путіна у «крадіжці» російських активів категорично відкинула очільниця Міністерства фінансів США Дженет Єллен. Про це повідомляє «Голос Америки».

Звинувачення Путіна у «крадіжці» російських активів категорично відкинула очільниця Міністерства фінансів США Дженет Єллен.

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Позиція США

Майже 200 мільярдів доларів США знерухомлених російських державних активів залишаються замороженими в бельгійській фінансовій установі, яка отримує на них дохід. Дженет Єллен не бачить правових заперечень для використання цього доходу, на який росія не має жодних прав.

Читайте: Заморожені активи рф: коли G7 може передати їх Україні

«В жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на який росія не має жодних прав», — заявила Єллен у програмі АВС This Week.

Нагадаємо

«Велика сімка» узгодила виплату 50 мільярдів доларів Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів. Путін назвав це «крадіжкою», додавши, що вона «не лишиться непокараною».

«Путін гадає, що наша коаліція розвалиться і ми не зможемо надати Україні потрібну допомогу, — сказала міністерка. — Та саме таким чином ми демонструємо, що маємо здатність і волю це робити».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 червня 2024, 14:43
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Уважаемая редакция, меня давно мучает один вопрос -а почему в ваших статьях. фамилия руководителя страны агрессора написана с большой буквы. как и само название государства — агрессора? Это что дань «моде»?
Вот, я вырожаю свое неуважение по отношению к определенным гражданам -пишу их фамилии с маленькой буквы…
Кто будет писать .про «руцький» язык. напоминаю, что есть в нашей стране Конституция.
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