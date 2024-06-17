Дженет Єллен про закиди Путіна у «крадіжці» російських активів: правових протиріч немає

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Майже 200 мільярдів доларів США знерухомлених російських державних активів залишаються замороженими в бельгійській фінансовій установі, яка отримує на них дохід. Дженет Єллен не бачить правових заперечень для використання цього доходу, на який росія не має жодних прав.

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«В жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на який росія не має жодних прав», — заявила Єллен у програмі АВС This Week.

Нагадаємо

«Велика сімка» узгодила виплату 50 мільярдів доларів Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів. Путін назвав це «крадіжкою», додавши, що вона «не лишиться непокараною».

«Путін гадає, що наша коаліція розвалиться і ми не зможемо надати Україні потрібну допомогу, — сказала міністерка. — Та саме таким чином ми демонструємо, що маємо здатність і волю це робити».