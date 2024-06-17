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17 червня 2024, 16:15

Канада надасть Україні допомогу на $38 мільйонів

Канада виділить Україні допомогу в розмірі 52,4 мільйон канадських доларів (38 мільйонів доларів США). Про це на «Глобальному саміті миру» у Швейцарії у неділю, 16 червня, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише DW.

Канада виділить Україні допомогу в розмірі 52,4 мільйон канадських доларів (38 мільйонів доларів США).

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Допомога Канади

Як йдеться у повідомленні на сайті канадського прем'єра, з цієї суми 15 мільйонів канадських доларів (близько $10,9 мільйонів) призначені на підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію дітей-переселенців, які повертаються в Україну; підвищення обізнаності сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти; покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів; підтримку чоловіків, у тому числі військовополонених, які пережили сексуальне насильство.

Ще 20 мільйонів канадських доларів ($14,5 мільйонів) виділяють на відновлення пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Трюдо: Підтримуватимемо Україну до перемоги

Також уряд Канади інвестує у Міжнародний валютний фонд 15,4 мільйонів канадських доларів ($11,2 мільйонів) для надання Україні технічної допомоги та навчання, необхідне для економічних реформ і вступу до Євросоюзу; на покращення спроможності України безпечно очистити свою територію від мін та інших вибухонебезпечних наслідків війни; на надання уряду України техдопомоги з боку експертів уряду Канади в секторах юстиції та енергетики.

Ще два мільйони канадських доларів ($1,5 мільйони доларів) призначені на підтримку безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
youknow
youknow
17 червня 2024, 16:42
#
«15 мільйонів канадських доларів (близько $10,9 мільйонів)" — взагалі то навпаки, виправте
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