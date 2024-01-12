Сюрпризи на міжбанку продовжуються: як це позначиться на готівкових доларі та євро

Весь тиждень Нацбанк активно виходив із інтервенціями, і гривня відвоювала частину своїх втрачених раніше позицій на всіх сегментах валютного ринку. Що ще вплинуло на курс цього тижня, і які цінники виставлять фінансисти цими вихідними 13−14 січня — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Міжбанківський валютний ринок цього тижня не можна назвати стабільним, хоча, загалом, він виявився позитивним для гривні. Радше, міжбанк зараз можна назвати повністю залежним від дій Нацбанку. Регулятор, користуючись своїм монопольним становищем найбільшого продавця долара, активно спрямовував курсовий тренд у потрібний йому бік.

У перші два дні робочого тижня котирування досить швидко зростали, підбираючись до мети у 38,30 гривень за долар. Причому, хоча Нацбанк і продавав у цей період валюту, але не особливо чинив опір висхідному тренду.

Але вже в середу і в четвер НБУ активно зіграв «на зниження» і притиснув своїм продажем курс долара до рівнів близько 38 гривень і навіть нижче.

До вечора четверга і в п'ятницю котирування були вже пристойно нижчими за психологічний поріг у 38 гривень, а п'ятничні торги з поставкою долара на умовах ТОД (розрахунки контрагентів у гривні та валюти проходять однією датою) завершилися рівнями в 37,80/37,83 гривень. Нацбанк був помічений з продажами практично у всі дні тижня і своїми інтервенціями середи-п'ятниці сформував на ринку низхідний тренд за курсом, або, як кажуть дилери, — «ринок почав дивитися вниз».

Загалом, гривня за тиждень, завдяки активним інтервенціям Нацбанку, відвоювала частину своїх втрачених раніше позицій на всіх сегментах валютного ринку.

Міжбанк (долар):

Готівковий долар:

Міжбанк (євро):

Готівковий євро:

І, в результаті, за тиждень курс продажу безготівкового долара просів на 37 копійок — із 38,15/38,20 до 37,80/37,83 гривень станом на момент закриття торгів п'ятниці 12 січня з розрахунками на умовах ТОД.

А курс продажу євро на міжбанку за цей період знизився на 43 копійки — з 41,7513/41,8060 до 41,3532/41,3708 гривень до закриття сесії з євровалюти на 15:00 за київським часом.

На курс безготівкового євро в Україні традиційно вплинули два фактори:

поведінка пари євро/долар на зовнішніх майданчиках (відносний «боковик» у межах коридору 1,091−1,099 долара за євро); тренд за курсом долара щодо гривні на нашому ринку (зниження котирувань у другій половині тижня).

У моменти, коли євро на міжнародному ринку чи долар на нашому міжбанку досить сильно штормило — це сукупно і позначалося відповідними коливаннями курсу євровалюти щодо гривні на українських торгах, про що вже було написано вище.

Пара євро/долар цього тижня:

Що відбувалося на готівковому ринку

Інтервенції Нацбанку позначилися не лише на настроях покупців безготівкової валюти на торгах, які отримали можливість навіть періодично намагатися заощадити під час угод, а й на готівковому ринку.

Власники обмінників після нещодавнього «розігріву» курсу були змушені не лише стримати свої апетити в подальшому підвищенні цінників продажу долара, а й почати поступово знижувати котирування. Щоправда, насамперед, знижуючи курс прийому валюти у населення, а лише потім — і курс його продажу.

Готівковий ринок традиційно для України часто живе «своїм життям», і цього разу власники обмінників змушені були постійно озиратися на поведінку міжбанку.

З одного боку, сильно підвищувати цінники продажу вгору власники обмінників собі дозволити не могли — конкуренція на цьому ринку дуже жорстка, але з іншого — займатися фінансовим альтруїзмом у них бажання не було.

Саме часта зміна ситуації на торгах та в настроях учасників ринку призвела до того, що у всі дні тижня спостерігалася досить часта зміна котирувань обмінників.

У результаті, ввечері у п'ятницю в обмінниках долар можна купити за 38,80−39,10 гривень, а євро — за 42,60−42,85 гривень. Як і раніше, посиленого ажіотажу щодо купівлі валюти не спостерігається, але загальна динаміка останніх днів щодо перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі в обмінники зберігається:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів):

Що далі

Попри ситуативне зміцнення позитивних для гривні настроїв на міжбанку та на готівковому ринку, стратегічно невизначеність у загальних обсягах отримуваної фінансової міжнародної допомоги та графіків її отримання цього тижня збереглася. Це змусить фінансистів хеджувати свої курсові ризики за рахунок розширення спреду між купівлею/продажем валюти.

Тому наразі від власників обмінників не варто очікувати надто вже великого просідання курсів продажу валюти цими вихідними. Основна частина пунктів обміну валюти продовжить працювати у форматі «з обороту», але збереже спред між купівлею/продажем валюти в межах від 20−30 копійок до 1 гривні за доларом та в межах від 20−35 копійок до 1 гривні за євро.

Причому в місцях із низьким рівнем конкуренції або в торгових точках, де громадянам оперативно буде потрібна гривня, особливо «жадібні» власники обмінників можуть розширити спред і до 1,10−1,20 гривні як за американською, так і європейською валютою.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 13−14 січня

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи-неділі перебуватиме в межах досить широкого коридору: прийом від 38,10 до 38,70 гривень та продаж від 38,80 до 39,10 гривень.

А за готівковим євро власники обмінників 13−14 січня також перестраховуватимуться і працюватимуть у межах широкого розкиду котирувань: прийом від 41,70 до 42,55 гривень та продаж від 42,65 до 43,20 гривні.

Традиційно, за великими сумами (зазвичай, від 1000 доларів або євро) фінансисти будуть готові доплатити 5−10 копійок при прийомі валюти, або поступитися тими ж самими 5−10 копійками під час продажу.