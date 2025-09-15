Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
15 вересня 2025, 12:17

Витрати на оборону зростають, експорт знижується, чому тоді курс гривні тримається

Витрати на оборону зростають, експорт падає, але гривня тримається за рахунок валютних обмежень, й НБУ. Про те, що очікувати від валютного ринку цього тижня, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. «Мінфін» вибрав головне.

Витрати на оборону зростають, експорт падає, але гривня тримається за рахунок валютних обмежень, й НБУ.

Валютний ринок

Курс долара в понеділок обвалився майже до 41 грн за долар й протягом всього тижня відновлювався, повернувшись до позначок минулого тижня 41,31 грн за долар на міжбанку, готівковий долар піднявся з 41,46 до 41,52 грн.

Євро безготівковий на міжбанку ще піднявся з 48.13 до 48.27 грн, а готівковий євро зріс з 48,59 до 48,73 грн. Головним чинником руху залишається EURUSD, який також трохи підтягнувся на світовому ринку, в очікуванні засідання ФРС США.

На міжбанку середньодобовий дефіцит валюти обвалився на 50% майже до середньодобових 40 млн дол. Попит бізнесу знизився. В понеділок, коли курс відкотився до квітневих мінімумів (41,05 грн за дол), попит був ми на п’ятимісячному мінімумі, а дефіцит міжбанку знизився до 8 млн дол. У вівторок місія МВФ поїхала з України, залишив багато рекомендацій, й, так співпало, курс почав відновлюватись.

НБУ знизив інтервенції за тиждень майже на 20% до 443 млн дол, й це мінімум за 23 тижня, тобто з квітня цього року. Все завдяки слабкому попиту з боку бізнесу.

Настрої населення повернулись до традиційного літнього розподілу. Безготівковий ринок повернувся до профіциту через падіння попиту на третину до середньодобових 1,8 млн дол в день. Готівковий ринок навпаки наростив торгівельну активність на 20% як в попиті, так й пропозиції, а середньодобовий дефіцит готівкової валюти зріс до 19 млн дол (+15%). Різке падіння курсу долара на міжбанку не призвело до падіння ціни продажу, але значно розширило спред.

Прогноз

Витрати на оборону зростають, експорт падає, але гривня тримається за рахунок валютних обмежень, й НБУ.

По долару: на тижні очікую повільне апатичне послаблення. При цьому дуже важливим буде ситуація з євро, бо саме воно є проінфляційним чинником, й НБУ буде послабляти гривню у випадку послаблення євро до долару, й навпаки при здороженні євро до долару буде намагатись стримувати долар. В цілому, гривня фундаментально слабка, але НБУ достатньо інструментів для її підтримки.

По євро: до рішення ФРС (середа вечір) євро буде стриманим. Основний рух до гривні вже побачимо у четвер-п'ятницю. Сюрпризи можливі, особливо враховуючи російські провокації.

Що варте уваги

15 вересня — Уряд повинен подати Бюджет 2026 до Верховної Ради. Ринку знадобиться час для аналізу документа, проте, це безумовно буде фактором впливу на курс. Слідкуємо за розміром дефіциту, інструментами покриття дефіциту, а також статейним розподілом.

15 вересня — публікація монетарно-грошової статистики (кредити-депозити, грошові показники й агрегатори)

17 вересня — рішення ФРС США по обліковій ставці. Очікується зниження на з 4,5% до 4,25%. Проте це базові очікування, які вже в ціні долара. Головне зараз коментар, та подальші цілі ФРС, що вплине на глобальну позицію долара й рух EURUSD.

Перемовини з Фондом для погодження позицій, а також щодо нової програми продовжуються. Сюди ж потрібно відносити інформацію про хід перемовин з європейськими партнерами. Це все про джерела покриття дефіциту.

Безпековий фактор, у тому числі через військові навчання в Білорусі, особливо згадуючи заяви Буданова, щодо провокацій в цей період, як для Європи, так й для України.

Автор:
Шевчишин Андрій
фінансовий аналітик Шевчишин Андрій
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
zephyr
zephyr
15 вересня 2025, 13:06
#
Когда реальная экономика умирает- нет ничего странного в этом кардебалете
+
0
yarg
yarg
15 вересня 2025, 13:41
#
О каких «валютних ограничениях» речь? Нет даже обязательной продажи виручки, которая била в мирне время…
+
+59
HappyInterest
HappyInterest
15 вересня 2025, 13:52
#
Ну візьми попробуй оплатити з картки бронь отеля з укро карттки сімо за 5к євро десь в Женеві, або купити скажімо якусь штукенцію до авто за 3к дол з-за кордону. вийде? ні! треба маніпуляції проводити бо в ліміт втулишся
+
+14
Mindent
Mindent
15 вересня 2025, 14:31
#
Iноді за кордоном і 300$ укр.картою не можна за щось заплатити (((
+
0
rudyy
rudyy
15 вересня 2025, 16:49
#
Обмеження звичайно є, але можна використовувати валютну картку за кордоном, якщо є необхідність у витратах до 400 тисяч гривень одноразово
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
