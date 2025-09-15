Витрати на оборону зростають, експорт знижується, чому тоді курс гривні тримається

Витрати на оборону зростають, експорт падає, але гривня тримається за рахунок валютних обмежень, й НБУ. Про те, що очікувати від валютного ринку цього тижня, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. «Мінфін» вибрав головне.

Валютний ринок

Курс долара в понеділок обвалився майже до 41 грн за долар й протягом всього тижня відновлювався, повернувшись до позначок минулого тижня 41,31 грн за долар на міжбанку, готівковий долар піднявся з 41,46 до 41,52 грн.

Євро безготівковий на міжбанку ще піднявся з 48.13 до 48.27 грн, а готівковий євро зріс з 48,59 до 48,73 грн. Головним чинником руху залишається EURUSD, який також трохи підтягнувся на світовому ринку, в очікуванні засідання ФРС США.

На міжбанку середньодобовий дефіцит валюти обвалився на 50% майже до середньодобових 40 млн дол. Попит бізнесу знизився. В понеділок, коли курс відкотився до квітневих мінімумів (41,05 грн за дол), попит був ми на п’ятимісячному мінімумі, а дефіцит міжбанку знизився до 8 млн дол. У вівторок місія МВФ поїхала з України, залишив багато рекомендацій, й, так співпало, курс почав відновлюватись.

НБУ знизив інтервенції за тиждень майже на 20% до 443 млн дол, й це мінімум за 23 тижня, тобто з квітня цього року. Все завдяки слабкому попиту з боку бізнесу.

Настрої населення повернулись до традиційного літнього розподілу. Безготівковий ринок повернувся до профіциту через падіння попиту на третину до середньодобових 1,8 млн дол в день. Готівковий ринок навпаки наростив торгівельну активність на 20% як в попиті, так й пропозиції, а середньодобовий дефіцит готівкової валюти зріс до 19 млн дол (+15%). Різке падіння курсу долара на міжбанку не призвело до падіння ціни продажу, але значно розширило спред.

Прогноз

Витрати на оборону зростають, експорт падає, але гривня тримається за рахунок валютних обмежень, й НБУ.

По долару: на тижні очікую повільне апатичне послаблення. При цьому дуже важливим буде ситуація з євро, бо саме воно є проінфляційним чинником, й НБУ буде послабляти гривню у випадку послаблення євро до долару, й навпаки при здороженні євро до долару буде намагатись стримувати долар. В цілому, гривня фундаментально слабка, але НБУ достатньо інструментів для її підтримки.

По євро: до рішення ФРС (середа вечір) євро буде стриманим. Основний рух до гривні вже побачимо у четвер-п'ятницю. Сюрпризи можливі, особливо враховуючи російські провокації.

Що варте уваги

15 вересня — Уряд повинен подати Бюджет 2026 до Верховної Ради. Ринку знадобиться час для аналізу документа, проте, це безумовно буде фактором впливу на курс. Слідкуємо за розміром дефіциту, інструментами покриття дефіциту, а також статейним розподілом.

15 вересня — публікація монетарно-грошової статистики (кредити-депозити, грошові показники й агрегатори)

17 вересня — рішення ФРС США по обліковій ставці. Очікується зниження на з 4,5% до 4,25%. Проте це базові очікування, які вже в ціні долара. Головне зараз коментар, та подальші цілі ФРС, що вплине на глобальну позицію долара й рух EURUSD.

Перемовини з Фондом для погодження позицій, а також щодо нової програми продовжуються. Сюди ж потрібно відносити інформацію про хід перемовин з європейськими партнерами. Це все про джерела покриття дефіциту.

Безпековий фактор, у тому числі через військові навчання в Білорусі, особливо згадуючи заяви Буданова, щодо провокацій в цей період, як для Європи, так й для України.