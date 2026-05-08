8 травня 2026, 18:58

Прогноз курсу: скільки коштуватиме долар та євро найближчими днями

Перший повноцінний тиждень травня минув досить активно як на світовому, так і на українському валютному ринку. Як за цей час змінювався курс і які перспективи для нього відкриваються найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Перший повноцінний тиждень травня минув досить активно як на світовому, так і на українському валютному ринку.

На міжнародних майданчиках основними постачальниками новин, що серйозно «рухають» тренд щодо курсу як долара, так і євро, знову були новини з Близького Сходу.

Крихке перемир'я між США та Іраном у поєднанні з продовженням блокування Ормузької затоки іранськими військовими та американською армадою біля берегів Ірану — не рятує світ від «дорогої» нафти. Більше того, періодичні гучні заяви кожної зі сторін у поєднанні з періодичними нальотами безпілотників на сусідні країни — погана гарантія стабільності. І тим більше на валютному ринку.

У підсумку, весь тиждень на тлі різних чуток і заяв як США, так і Ірану про перспективи миру та війни в цьому регіоні — пара євро/долар постійно перебувала в напівстресовому стані, але з дотриманням відносно вузького коридору в 1,2 цента — від 1,167 до 1,179 долара за євро, а нафта марки BRENT — у межах коридору від $97 до $114,5 за барель. І це можна вважати явно не найгіршим із можливих варіантів розвитку подій.

Графік пари євро/долар

Графік вартості нафти BRENT

Через збереження режиму глобальної невизначеності в підвішеному стані перебували весь тиждень і ціни на золото, які в підсумку за тиждень протрималися в коридорі від $4530 до $4760 за тройську унцію.

При цьому, на чергових ситуативних надіях на швидкий мир між США та Іраном — інвестори навіть іноді починали потихеньку знову скуповувати золото, що підштовхнуло ціни на цей метал до рівнів вище $4700 за унцію. Розрахунок цієї групи гравців полягав у тому, що зі зниженням напруженості ціни на нафту можуть піти вниз, а ціни на золото — навпаки, вгору.

Але такий розрахунок поки що виправдався лише частково, і ціни на нафту так і залишаються в межах $100 за барель, що все ж підтримало золото в межах $4700 і вище за унцію. Хоча й не спровокувало нового витка ціна на «жовтий метал». Справа в тому, що поточний потенціал зростання золота вже вичерпується, а нових позитивних новин з Близького Сходу, які могли б реально розворушити світову економіку, так і немає.

Графік золота

Україна в цій ситуації продовжувала жити у своїй реальності — війна, обстріли Росією цивільних об'єктів та інфраструктури, непроста економічна ситуація з продовженням високих показників інфляції (8,6 % за даними за квітень від Держстату), а також черговими корупційними скандалами. І все це працювало проти гривні.

Але Нацбанк гідно справлявся з цими викликами і практично весь тиждень не допускав значних стрибків курсу долара, а опосередковано, у міру можливості, і курсу євро.

До безсумнівного негативу для національної валюти варто віднести новину про скорочення реального ВВП України в I кварталі 2026 року на 0,5% у річному обчисленні (порівняно з I кварталом 2025 року) і на 0,7% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонності). Це перше падіння економіки з початку 2023 року, спричинене посиленням атак РФ на енергетику, морозами та перебоями в роботі підприємств через блекаути. Це ще й надалі позначиться на економічних показниках України за весь 2026 рік.

Крім цього, зниження золотовалютних резервів до рівня в $48,2 млрд на 1 травня теж не найкраща новина для національної валюти.

Проте, у підсумку, на тлі всіх світових та українських подій за період з 4 по 8 травня безготівковий долар на міжбанку практично не зріс. При рівні 43,885/43,915 грн вранці 4 травня — до закриття торгів котирування виявилися на позначці 43,88/43,91 грн.

А безготівковий євро за цей же період подорожчав на 20,5 копійок — з ранкових котирувань понеділка 4 травня 51,4814 / 51,5035 грн до 51,6906/51,7084 до кінця п’ятничної сесії 8-го числа.

За умови дуже умовної, але все ж відносної стабільності міжбанку «заспокоївся» і готівковий ринок:

Графік готівкового курсу долара

Графік готівкового курсу євро

Увечері п’ятниці, 8 травня, обмінні пункти фінансових компаній продавали готівковий долар у межах 43,75−44,10 гривень, а євро — 51,70−52,10 грн.

Позитивним фактором для валютного ринку України можна розцінювати загальні обсяги купівлі/продажу валюти громадянами і, головне, помітне зниження сальдо перевищення купівлі валюти українцями над її здачею. Це значно менше «тисне» на всі сегменти валютного ринку.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Загалом, завдяки НБУ та загальному стану ринку — ситуація залишається під повним контролем регулятора. Тому, цими вихідними власники обмінників працюватимуть у форматі «з обороту» з відносно невеликим спредом між купівлею та продажем як щодо євро, так і долара. Спред по американській валюті в більшості обмінників буде в межах 15−20 копійок, а по євро — 20−25 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 9−10 травня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній, а також кас банків, що працюють цими вихідними, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,50 до 43,70 грн та продаж від 43,75 до 44,20 гривень.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 51,30 до 51,60 грн та продаж від 51,65 до 52,10 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментарі - 2

Vlad UKR
Vlad UKR
8 травня 2026, 19:23
Впаде на літо, ще 90 мільярдів на підході. 42 буде літом, Головне, хоча б 4,5 мільйони індусів не понаїхало то повна хана Україні від вдалого вибору 2019р занепад-Димографія заради всесвітнього крадівництва.
shadow 2204
shadow 2204
8 травня 2026, 19:56
42…Когда именно — летом? Нет оснований/предпосылок на такой курс, увы…
