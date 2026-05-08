Прогноз курсу: скільки коштуватиме долар та євро найближчими днями

Перший повноцінний тиждень травня минув досить активно як на світовому, так і на українському валютному ринку. Як за цей час змінювався курс і які перспективи для нього відкриваються найближчими днями, розповідає «Мінфін».

На міжнародних майданчиках основними постачальниками новин, що серйозно «рухають» тренд щодо курсу як долара, так і євро, знову були новини з Близького Сходу.

Крихке перемир'я між США та Іраном у поєднанні з продовженням блокування Ормузької затоки іранськими військовими та американською армадою біля берегів Ірану — не рятує світ від «дорогої» нафти. Більше того, періодичні гучні заяви кожної зі сторін у поєднанні з періодичними нальотами безпілотників на сусідні країни — погана гарантія стабільності. І тим більше на валютному ринку.

У підсумку, весь тиждень на тлі різних чуток і заяв як США, так і Ірану про перспективи миру та війни в цьому регіоні — пара євро/долар постійно перебувала в напівстресовому стані, але з дотриманням відносно вузького коридору в 1,2 цента — від 1,167 до 1,179 долара за євро, а нафта марки BRENT — у межах коридору від $97 до $114,5 за барель. І це можна вважати явно не найгіршим із можливих варіантів розвитку подій.

Через збереження режиму глобальної невизначеності в підвішеному стані перебували весь тиждень і ціни на золото, які в підсумку за тиждень протрималися в коридорі від $4530 до $4760 за тройську унцію.

При цьому, на чергових ситуативних надіях на швидкий мир між США та Іраном — інвестори навіть іноді починали потихеньку знову скуповувати золото, що підштовхнуло ціни на цей метал до рівнів вище $4700 за унцію. Розрахунок цієї групи гравців полягав у тому, що зі зниженням напруженості ціни на нафту можуть піти вниз, а ціни на золото — навпаки, вгору.

Але такий розрахунок поки що виправдався лише частково, і ціни на нафту так і залишаються в межах $100 за барель, що все ж підтримало золото в межах $4700 і вище за унцію. Хоча й не спровокувало нового витка ціна на «жовтий метал». Справа в тому, що поточний потенціал зростання золота вже вичерпується, а нових позитивних новин з Близького Сходу, які могли б реально розворушити світову економіку, так і немає.

Україна в цій ситуації продовжувала жити у своїй реальності — війна, обстріли Росією цивільних об'єктів та інфраструктури, непроста економічна ситуація з продовженням високих показників інфляції (8,6 % за даними за квітень від Держстату), а також черговими корупційними скандалами. І все це працювало проти гривні.

Але Нацбанк гідно справлявся з цими викликами і практично весь тиждень не допускав значних стрибків курсу долара, а опосередковано, у міру можливості, і курсу євро.

До безсумнівного негативу для національної валюти варто віднести новину про скорочення реального ВВП України в I кварталі 2026 року на 0,5% у річному обчисленні (порівняно з I кварталом 2025 року) і на 0,7% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонності). Це перше падіння економіки з початку 2023 року, спричинене посиленням атак РФ на енергетику, морозами та перебоями в роботі підприємств через блекаути. Це ще й надалі позначиться на економічних показниках України за весь 2026 рік.

Крім цього, зниження золотовалютних резервів до рівня в $48,2 млрд на 1 травня теж не найкраща новина для національної валюти.

Проте, у підсумку, на тлі всіх світових та українських подій за період з 4 по 8 травня безготівковий долар на міжбанку практично не зріс. При рівні 43,885/43,915 грн вранці 4 травня — до закриття торгів котирування виявилися на позначці 43,88/43,91 грн.

А безготівковий євро за цей же період подорожчав на 20,5 копійок — з ранкових котирувань понеділка 4 травня 51,4814 / 51,5035 грн до 51,6906/51,7084 до кінця п’ятничної сесії 8-го числа.

За умови дуже умовної, але все ж відносної стабільності міжбанку «заспокоївся» і готівковий ринок:

Увечері п’ятниці, 8 травня, обмінні пункти фінансових компаній продавали готівковий долар у межах 43,75−44,10 гривень, а євро — 51,70−52,10 грн.

Позитивним фактором для валютного ринку України можна розцінювати загальні обсяги купівлі/продажу валюти громадянами і, головне, помітне зниження сальдо перевищення купівлі валюти українцями над її здачею. Це значно менше «тисне» на всі сегменти валютного ринку.

Загалом, завдяки НБУ та загальному стану ринку — ситуація залишається під повним контролем регулятора. Тому, цими вихідними власники обмінників працюватимуть у форматі «з обороту» з відносно невеликим спредом між купівлею та продажем як щодо євро, так і долара. Спред по американській валюті в більшості обмінників буде в межах 15−20 копійок, а по євро — 20−25 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 9−10 травня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній, а також кас банків, що працюють цими вихідними, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,50 до 43,70 грн та продаж від 43,75 до 44,20 гривень.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 51,30 до 51,60 грн та продаж від 51,65 до 52,10 гривень.