Перші підсумки «гнучкого курсу»: за скільки можна придбати долар та євро цими вихідними

Перший тиждень з новими правилами гри на валютному ринку України та «гнучким курсоутворенням» минув дуже цікаво та показово. Які завдання, у зв'язку з переходом на нові правила гри, доведеться вирішувати НБУ, що скаже МВФ, як швидко ринок звикне до нових реалій — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Як відреагував ринок на «гнучкий курс»

Після оголошення нової політики ввечері 2-го жовтня обмінники фінкомпаній швидко почали задирати котирування продажу долара та євро, сподіваючись на паніку громадян зі скуповування готівкової валюти. А 3-го жовтня вранці котирування продажу окремих обмінників зросли відразу на 40−60 копійок на доларі і до 1 гривні на євро. Так було вранці у вівторок і десь до кінця дня.

Але населення не почало ломитися зі скуповуванням валюти до обмінників, де курс був очевидно завищений, а вже з вечора 2-го числа активно купувало валюту на свої картки через мобільні застосунки у межах дозволеного еквівалента на 50 тисяч гривень. Це дуже добре видно за обсягами операцій з валютою у цей період за статистикою Нацбанку:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Вчасно проведена пресконференція Нацбанку щодо нового режиму роботи валютного ринку у поєднанні з можливістю купівлі валюти на картки та на 3-місячні валютні депозити — зробили свою справу. Вже до вечора 3 жовтня ажіотажу в обмінниках не було, а 4−5 жовтня обсяги операцій з валютообмінних угод почали повертатися до середньостатистичних.

Ба більше, за відсутності особливого ажіотажного попиту, а також зростання охочих здати валюту за високим курсом на хайповому інтересі до валюти, котирування готівкового долара та євро почали поступово просідати, і до вечора п'ятниці, 6-го числа, долар в обмінниках фінкомпаній можна без проблем купити за 38,15−38,25 гривень, а євро — за 40,55−40,75 гривень. Тобто це рівні цілком співставні, а іноді навіть нижчі, ніж у період до 2 жовтня — епохи фіксованого коридору за курсом.

На міжбанку ситуація швидко стабілізувалася вже 3-го числа після активної «заливки» валюти Нацбанком. Усі охочі могли купити долар у Нацбанку в усі решту днів цього тижня, що призвело до рекордної статистики торгів у $550 млн 3-го жовтня і потім їх поступового зниження в міру «затарювання» покупців валюти в усі решту днів. Основним продавцем на ринку усі дні був саме Нацбанк.

Причому всі дні НБУ продавав валюту за «божеським» курсом, тобто не грав «на підвищення». І в результаті, офіційний курс долара за ці дні зріс всього з 36,5686 гривень до 36,6216 гривень на 06.10.2023 року, тобто гривня девальвувала лише майже на 6 копійок. Відмінний результат, в умовах воюючої країни та перезапуску валютного ринку.

Що доведеться вирішувати регулятору

Єдиний, але суттєвий недолік — це те, що поки що зберігається підвищений тиск на курс, і НБУ змушений активно розпродувати резерви.

Точна сума витраченої валюти за тиждень буде відома лише ближче до пізнього вечора (тобто після виходу статті), але вже зрозуміло, що вона наблизиться за тиждень до сум від 700 млн до 1 млрд доларів, щонайменше.

За резервів у 40 млрд доларів — це терпимо, але недовго. Тобто Нацбанк розраховує, що за рахунок таких масованих інтервенцій він зіб'є ажіотаж і змусить експортерів активніше розпродавати свої валютні запаси, у що я, наприклад, особливо не вірю.

Адже для того, щоб експортери почали масовіше розпродувати валюту, їм потрібно збільшити обсяги експорту. А за нинішніх умов війни, обмежень частиною наших європейських сусідів транзиту через їхню територію української сільгосппродукції, а також відсутності зернового коридору та бомбардувань портів, нарощування експорту є проблематичним.

У результаті, перед Нацбанком все одно постане питання обсягів резервів, що «спалюються», що змусить його незабаром знизити свою щедрість на міжбанку. Це спровокує періодично швидше знецінення гривні, ніж теперішні 2−3 копійки на доларі за сесію. Але й обвалів у межах навіть 30−50 гривень за день Нацбанк також не допустить.

Чого ще очікувати від нового курсу

Найближчим часом усі учасники ринку остаточно пристосуються до нових правил гри та настане період відносної корекції їхньої поведінки, залежно вже від їхніх індивідуальних завдань та можливостей.

Окрім цього, одним із головних ключових факторів для курсоутворення будуть результати місії МВФ та обсяги міжнародної допомоги Україні, їх графіки та, головне — їх дотримання.

За моєю інформацією, переговори йдуть досить непросто, але загалом у позитивному ключі, що дуже важливо зараз для країни. Ми отримаємо нові «домашні завдання» на додачу до тих раніше озвучених під час підписання Програми Фонду з фінансування України, які наразі поки що повністю не виконані. Але після перегляду окремих позицій та їх погоджень із МВФ наступний транш від Фонду ми отримаємо.

Поведінка валютного ринку останніх днів, зниження тиску на готівковому ринку та активна присутність Нацбанку на торгах вселяють оптимізм у подальші перспективи для гривні найближчими днями.

Тому й обмінники цими вихідними просто продовжать пристосовуватися до нових реалій і, переважно, продовжать працювати у форматі «з обороту» зі середнім рівнем спреду як за доларом, так і за євро. За доларом — у межах від 20 до 35 копійок, а за євро — в межах від 20−25 копійок до 40 копійок.

При цьому збережеться і частина обмінників, які «спеціалізуються» на спредах у межах до 1 гривні за доларом та євро у тих місцях, де низька конкуренція між обмінниками, або у місцях з підвищеною потребою у гривні у громадян (ТРЦ, супермаркети тощо).

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 7−8 жовтня

Курс долара у більшості обмінників цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,60 до 37,85 гривень та продаж від 38,15 до 38,40 гривень.

А курс євро в обмінниках фінкомпаній у суботу та неділю перебуватиме в межах: прийом від 39,90 до 40,30 гривень та продаж від 40,55 до 41,00 гривень.