Японська єна знову оновила мінімум у парі з доларом

Японська єна у понеділок торкнулась позначки 160 у парі з доларом, що є найбільшим показником з 1990 року. Про це пише The Associated Press.

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Після цього вартість долара швидко повернулася назад до 156 єн. Торгівля також могла бути стрибкоподібною через вихідний день в Японії, через який її фондовий ринок був закритий. Але швидкість і ступінь коливань єни викликали припущення про те, що японські чиновники роблять кроки, щоб підтримати вартість своєї валюти.

Єна тривалий час перебувала під тиском, оскільки Банк Японії утримував відсоткові ставки на надзвичайно низькому рівні, щоб стимулювати інфляцію в економіці країни. Лише минулого місяця він припинив політику утримання базової процентної ставки на рівні нижче нуля.