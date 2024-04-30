Курс валют на 30 квітня: долар в обмінниках втратив п'ять копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара не змінився у покупці та у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу 3 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу знизився на 5 копійок. Курс євро у покупці додав 3 копійки, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−39,90 грн. Євро купують за 42,35 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,70−39,80, євро — 42,75−42,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,53−39,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,32−42,38 грн/євро.

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