Чистий прибуток Vodafone Ukraine Group за 2023 рік зріс на 9%, до 22,6 мільярди гривень. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
30 квітня 2024, 18:23
Vodafone за 2023 рік заробив майже 22 мільярди
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Деталі
Зростання на 9%, підтримане 17% зростанням доходів від передачі даних завдяки збільшенню споживання. Показник OIBDA зріс на 13%.
Чистий прибуток зріс на 361%, завдяки стабілізації національної валюти, зростанню OIBDA та меншим знеціненням і збиткам внаслідок впливу війни у порівнянні з 2022 роком.
Нагадаємо
Vodafone Group Plc погодилася продати свій італійський бізнес компанії Swisscom AG за 8 мільярдів євро (близько 8,7 мільярда доларів). Також оголошено про викуп акцій на суму 4 мільярди євро. Ці кроки спрямовані на оптимізацію діяльності Vodafone та підвищення ціни акцій, яка останнім часом знижувалася.
Джерело: Мінфін
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