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30 квітня 2024, 14:01

У США занепокоєні використанням USDT для обходу санкцій

28 квітня сенатори США Елізабет Уоррен і Роджер Маршалл направили листа Мінфіну, Міноборони та Білому дому, в якому висловили стурбованість використанням криптовалют для обходу санкцій. Про це пише Forklog з посиланням на Wall Street Journal.

28 квітня сенатори США Елізабет Уоррен і Роджер Маршалл направили листа Мінфіну, Міноборони та Білому дому, в якому висловили стурбованість використанням криптовалют для обходу санкцій.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Автори поставили низку уточнюючих питань щодо транзакцій у стейблкоїні USDT, які здійснюють РФ, Іран і Північна Корея.

«USDT компанії Tether стала кращою криптовалютою для тих, хто намагається уникнути санкцій та інших категорій порушників», — йдеться в офіційному листі.

Також сенатори поцікавилися, чи підтримують Міноборони та адміністрація президента Байдена прохання американського Мінфіну про нові повноваження.

Нагадаємо

Раніше Казначейство США запросило додаткові способи контролю над дотриманням вторинних санкцій.

Також чиновники закликали ухвалити закон, який розширює сферу діяльності відомства в «екосистемі цифрових активів» та правила, що вирішують юрисдикційні проблеми для регулювання іноземних компаній індустрії.

Після новин про плани Венесуели обходити американські санкції за допомогою USDT, компанія Tether заявила про намір блокувати платежі, які використовуються з цією метою.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+26
Genna Smatko
Genna Smatko
30 квітня 2024, 14:34
#
Криптовалюта як ООН тут ваші занепокоювання до сраки.
+
+15
bonv
bonv
30 квітня 2024, 14:41
#
Самі придумали і самі ж непокояться:)))
+
+14
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
30 квітня 2024, 14:46
#
Я тоже обеспокоился, но ковно в унитазе не поменяло цвет
+
+14
mantis05
mantis05
30 квітня 2024, 15:48
#
Странно, что они не обеспокоены использованием доллара США, при обходе их санкций
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 квітня 2024, 16:47
#
Тепер я зрозумів чому # Минфин США временного разрешил операции с российскими банками — https://minfin.com.ua/ua/2024/04/30/125985343/#com4632075
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