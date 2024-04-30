У США занепокоєні використанням USDT для обходу санкцій

28 квітня сенатори США Елізабет Уоррен і Роджер Маршалл направили листа Мінфіну, Міноборони та Білому дому, в якому висловили стурбованість використанням криптовалют для обходу санкцій. Про це пише Forklog з посиланням на Wall Street Journal .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Автори поставили низку уточнюючих питань щодо транзакцій у стейблкоїні USDT, які здійснюють РФ, Іран і Північна Корея.

«USDT компанії Tether стала кращою криптовалютою для тих, хто намагається уникнути санкцій та інших категорій порушників», — йдеться в офіційному листі.

Також сенатори поцікавилися, чи підтримують Міноборони та адміністрація президента Байдена прохання американського Мінфіну про нові повноваження.

Нагадаємо

Раніше Казначейство США запросило додаткові способи контролю над дотриманням вторинних санкцій.

Також чиновники закликали ухвалити закон, який розширює сферу діяльності відомства в «екосистемі цифрових активів» та правила, що вирішують юрисдикційні проблеми для регулювання іноземних компаній індустрії.

Після новин про плани Венесуели обходити американські санкції за допомогою USDT, компанія Tether заявила про намір блокувати платежі, які використовуються з цією метою.