До закриття міжбанку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 6 копійок у купівлі та у продажу.
30 квітня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 30 квітня: на міжбанку долар зріс на 7 копійок, а євро на 6 копійок
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Відкриття 30 квітня
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Закриття 30 квітня
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Зміни
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39,53/39,59
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39,60/39,66
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7/7
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42,32/42,38
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42,38/42,44
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6/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,45−39,90 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,74−39,85, євро — 42,75−42,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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