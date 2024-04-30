USDC обігнав USDT за кількістю щомісячних транзакцій, Trust Wallet повернувся в Play Store: що нового на ринку

У Гонконзі розпочалися торги спотовими ETF на базі біткоїна та Ethereum

Сьогодні, 30 квітня, на ринку Гонконгу офіційно дебютували шість спотових ETF на базі біткоїна і Ethereum. Обсяг торгів перевищив $6 млн. Про це свідчать дані Гонконгської фондової біржі (HKEX).

Згідно з HKEX, за перші кілька годин обсяг торгів за цими біржовими фондами склав близько $6,3 млн. Це значно нижче за показники, з якими спотові біткоїн-ETF дебютували в США.

У день виходу на фондовий ринок, 11 січня 2024 року, обсяг торгів за цією позицією становив $4,6 млрд. При цьому чистий приплив капіталу перевищив $628 млн.

В інтерв'ю для CoinDesk глава відділу цифрових активів China Asset Management Чжу Хаоканг заявив, що спотові крипто-ETF у Гонконзі перевершать американські. Також він зазначив, що інші регіони в Азії, наприклад, Сінгапур, можуть схвалити такі біржові фонди в майбутньому.

Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас прокоментував початок торгів за спотовими крипто-ETF у Гонконзі. За його словами, це чудова можливість оцінити перспективи біржових фондів на базі Ethereum (ETH).

Згідно з його прогнозом, на їхню частку припаде до 10% від усього обсягу чистого припливу капіталу.

USDC обігнав USDT за кількістю щомісячних транзакцій

Стейблкоїн USDC обігнав лідера сегмента — USDT від Tether — за кількістю транзакцій за місяць. Про це повідомляють аналітики Visa.

За їхніми даними, у квітні 2024 року здійснено 166,6 млн операцій у USDC проти 163,6 млн у USDT. Уперше «стабільна монета» від консорціуму Centre вирвалася вперед за показником у грудні 2023 року — 145 млн щомісячних транзакцій проти 127 млн у конкурента.

USDT є найбільшим стейблкоїном із ринковою капіталізацією $110,3 млрд. У USDС показник становить $33,4 млрд.

З точки зору загальної кількості користувачів USDC, як і раніше, сильно відстає від USDT. У квітні перший використовували 9,57 млн унікальних адрес, другий — більш ніж 34,2 млн.

В Південній Кореї створять департамент криптографічних розслідувань — ЗМІ

У Південній Кореї планують перетворити тимчасовий відділ розслідування криптозлочинів на департамент. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що Міністерство юстиції країни та Міністерство внутрішніх справ і безпеки розпочнуть обговорення щодо створення такого органу на початку травня 2024 року. Вони планують підвищити вже існуючий Спільний відділ розслідування злочинів проти віртуальних активів до офіційного відомства.

«Підвищення буде спрямоване на зміцнення статусу підрозділу, оскільки він зараз працює як тимчасовий орган при прокуратурі Південного округу Сеула та може бути розформований. Очікується, що ця зміна підвищить ефективність через призначення нових прокурорів і розподіл бюджетних коштів», — йдеться в заяві.

Журналісти зазначили, що підрозділ був запущений у липні 2023 року як перший місцевий орган, зосереджений на злочинах, пов’язаних із цифровими активами. Він складається з близько 30 експертів із семи фінансових і податкових регуляторних органів.

Trust Wallet повернувся в Play Store

Вчора, 29 квітня, команда гаманця Trust Wallet, що належить Binance, повідомила про видалення додатка з маркетплейса Google Play Store.

Згідно з публікацією, кілька тижнів тому Google повідомила сервіс про можливі примусові заходи, після чого команда подала апеляцію. Однак корпорація вирішила видалити застосунок, не закінчивши розгляд заяви.

Менш ніж за годину Trust Wallet знову з’явився в Play Store.

«Добре, з цим швидко розібралися», — зазначили в компанії.

Незважаючи на видалення застосунку, інсталяційний APK-файл гаманця можна було завантажити з офіційного сайту сервісу. Команда Trust Wallet також попередила про фейкові додатки, які почали з’являтися на маркетплейсі.