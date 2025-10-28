Знецінення долара США: реальність чи небезпечна вигадка?

Ціни на золото стрімко зростають, і все більше експертів стверджують, що однією з головних причин такого треду є ослаблення долара. Чи так це насправді, розмірковує Майкл Лебовіц, засновник 720 Global, консалтингової компанії, що спеціалізується на макроекономічних дослідженнях, розподілі активів та управлінні ризиками.

Щоб відповісти на наші питання, давайте розглянемо головні тези, які просувають прихильники теорії знецінення долара як причини здорожчання золота, та визначимо, наскільки вони відповідають дійсності.

Визначення девальвації долара

Нижче наведено найбільш популярні ознаки девальвації долара:

надмірне збільшення грошової маси,

зниження купівельної спроможності,

втрата довіри до долара.

Розглянемо кожен із них окремо.

Надмірне збільшення грошової маси

Вважається, що це відбувається, коли уряд та/або центральний банк друкують набагато більше грошей, ніж потрібна економіка. Щоб зрозуміти, як таке може статися в Америці, треба зрозуміти, що ні ФРС, ні уряд не друкують грошей.

Грошова маса змінюється залежно від бажання та здатності банківської системи давати гроші у борг, а також від попиту та здатності споживачів брати їх у борг.

Хоча ФРС не друкує гроші, вона може стимулювати кредитування та запозичення, тобто створення грошей своєю політикою, чи навпаки, може стримувати створення грошей.

Нині ФРС не стимулює створення грошей. Ставка за федеральними фондами ФРС нині значно перевищує поточні та очікувані темпи інфляції та економічного зростання. Крім того, ФРС скорочує свій баланс (QT) на $40 млрд. на місяць. Це призводить до того, що у банків залишається менше резервів для видачі кредитів.

Уряд може позичати гроші, що, у свою чергу, створює гроші. Можна стверджувати, що величезний бюджетний дефіцит останні кілька років має викликати занепокоєння з погляду грошової маси. Однак, при цьому не враховується, що банки мають обмежені резерви. Якщо вони змушені купувати державні боргові зобов'язання, що схожі на видачу кредиту, у них зменшується кількість резервів, з яких вони можуть надавати кредити населенню.

На наведеному нижче графіку порівнюється грошова маса (М2) та економічна активність (ВВП). Хоча выдношення М2 до ВВП протягом останніх десятиліть збільшувалося, наразі воно залишається приблизно на рівні 2016 року.

У зв'язку з пандемією стався сплеск М2, але наведений графік не вказує на те, що трендове зростання грошової маси раптово стало надмірним.

Зниження купівельної спроможності долара

1950 року в кіно можна було сходити за п'ятдесят центів. Сьогодні квитки у кіно коштують від $15 до $25. Як то кажуть, за долар уже не купиш того, що можна було купити раніше.

У цьому сенсі купівельна спроможність долара різко впала. Але цей аргумент дотичний тільки до тих, хто зберігає свої долари в консервній банці або під матрацом. Він не враховує нашої здатності купувати. Подумайте, що з 1950 року заробітна плата значно зросла. Багатство населення також значно зросло.

На графіку нижче показано, що реальний (після інфляції) дохід, що э у розпорядженні, неухильно зростає з 1959 року. Таким чином, заробітна плата та наявний дохід більш ніж відповідають рівню інфляції.

Переважна більшість американців зберігає свої статки на банківському чи брокерському рахунку. На графіці нижче показано, що інвестиції у тримісячні казначейські векселі США з 1950 помірно випереджають інфляцію. Але треба враховувати, що більшість людей заробляє на своїх вкладеннях вищий відсоток, ніж доходність казначейських векселів.

Насправді рівень життя людей як із високими, так і з низькими доходами підвищився з тих часів, коли похід у кіно коштував 50 центів.

Втрата довіри до долара

Деякі експерти вважають, що недавнє падіння індексу долара на 10−15% є достатнім доказом того, що долар втрачає свою популярність у міру того, як бюджетний дефіцит та інфляція знижують його вартість. Чи є на наведеному нижче графіку які-небудь докази того, що недавнє падіння є чимось надзвичайним?

Більше того, якби долару більше не довіряли, хто в здоровому глузді став би купувати казначейські облігації США? Справа в тому, що прибутковість облігацій знижується, незважаючи на зростання наративу про знецінення долара.

Звичайно, іноземні власники облігацій продали б казначейські облігації і всі доларові активи, якби вони не мали віри в долар, чи не так? Перший графік нижче показує, що федеральний борг, що належить іноземцям, знаходиться на рекордно високому рівні. Крім того, темпи зростання збільшились за останні кілька років. З другого краю графіку видно, що іноземні інвестори також купують американські акції.

На основі фактичних грошових операцій, а не настроїв і чуток, сьогодні довіра до долара така ж велика, як і в минулому.

Золото

Незважаючи на те, що ми навели безліч доказів, що свідчать про те, що у версії про знецінення долара відсутні факти, деякі стверджуватимуть, що золото є арбітром у суперечці про знецінення долара.

Кажуть: золото зросло на 50% цього року і майже на 200% з 2020 року, ціна золота котирується в унціях за долар. Тому, кажуть вони, ціна золота сама собою не зростає, а знаменник, долар, знижується. Але якби це було так, хіба ціни на сировинні товари та будинки не зростали б також стрімко?

На графіку в Tweet нижче показано співвідношення цін на золото та нафту. Нафта, як і золото, є жорстким активом. Чому ж її ціна коливаєся?

Ще один популярний, але аргумент, що вводить в оману, полягає в тому, що резерви іноземних центральних банків у золоті швидко зростають. Це справді так.

Однак, як ми вже говорили, центральні банки практично не поповнюють золоті резерви фізичним золотом. Натомість золото у відсотковому відношенні до резервів значно зросло, оскільки його ціна збільшує вартість золота порівняно з іншими резервами.

Поточне інвестиційне середовище характеризується високою спекулятивністю. Золото, як і криптовалюти, компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, акції, пов'язані з мемами, та безліч інших активів, перебуває на підйомі, оскільки настрої у світі вкрай оптимістичні.

З графіка нижче видно, що обсяг колів на золото перевищує обсяг путів із найбільшим відривом за останні 15 років. Покупці колів — це спекулятивні трейдери, які схильні дотримуватися швидше наративів, ніж фундаментальних показників. Рекордний обсяг покупок колів відбиває високий спекулятивний інтерес над ринком золота.

Висновок

Якщо не існує нового визначення девальвації, ми не бачимо фундаментальних причин для того, щоб золото поводилося так, як зараз. Версія про ослаблення долара може утримувати ціни на золото на високому рівні протягом певного часу. Однак не варто забувати, що ціни на золото на таких високих рівнях дуже чутливі до того, що цей наратив втратить силу.

Коли це неминуче станеться, ми маємо очікувати, що ціни повернуться до історичних норм. Чи буде це 200-денна ковзна середня, яка на 25% нижча за поточні ціни? Можливо, ближче до $2000, звідки золото спочатку вибухнуло на початку 2024 року?

Ми не маємо відповіді на це питання, але ми знаємо, що на поточних рівнях розумно фіксувати прибуток і управляти ризиками, навіть для тих, хто вірить у знецінення долара.