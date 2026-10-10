Готівковий ринок: яких сюрпризів чекати від курсу долара та євро

Українцям не варто очікувати одностайності в цінниках обмінних пунктів: фінансові компанії не готові брати на себе курсові ризики та виставляють вартість валют, орієнтуючись на запаси готівки й попит у конкретному регіоні. Причиною такої обережності став цілий комплекс чинників — від напруження на Близькому Сході та сигналів американського регулятора до суто українських факторів.

Цього тижня напруженість на світовому та українському валютних ринках не спадала й не дала відповідей на багато запитань інвесторів. На Близькому Сході все так само неспокійно й небезпечно, що утримує ціни на нафту на високому рівні — близько $100 за барель і вище. У результаті ризики посилення інфляції в усьому світі зберігаються, що змушує як ЄЦБ, так і Федрезерв США замислюватися над продовженням змін у грошово-кредитній політиці в бік можливого підвищення процентних ставок.

Член Ради керуючих ЄЦБ Прімож Доленц 7 жовтня публічно заявив, що поточний рівень процентних ставок забезпечує «достатню гнучкість» для реагування на економічні шоки, підтвердивши намір Європейського центрального банку ухвалювати подальші рішення на основі даних, що надходять, — читай, знову думати про підвищення ставок у разі посилення інфляційних процесів у Євросоюзі.

Ще цікавішою для інвесторів стала ситуація 8 жовтня, коли опублікували протоколи вересневого засідання ФРС. Документ показав, що регулятор загалом зберігає «яструбиний» курс. Мало того, що всі учасники вересневої зустрічі одностайно підтримали підвищення ставки до 3,75%-4,00% річних, більшість із них підтвердила доцільність ще одного підвищення ставки до кінця 2026 року через стійко високу інфляцію.

Водночас зберігається й інтрига, оскільки, згідно з протоколами, серед чиновників Федрезерву немає повної єдності думок щодо точних строків такого нового підвищення у 2026 році. Член Ради керуючих ФРС Крістофер Воллер, виступаючи на економічному форумі в Стамбулі, підтвердив, що для повернення інфляції до цільових 2% може знадобитися додаткове посилення монетарної політики (читай — підвищення ставки найближчим часом). Але водночас він наголосив, що підвищувати ставку на кожному засіданні поспіль необов'язково, тобто припустив можливість паузи на наступному засіданні наприкінці жовтня.

Ринки відреагували на ці новини зміцненням долара США та зростанням дохідності державних облігацій, тоді як імовірність підвищення ставки безпосередньо на наступному засіданні Федрезерву після таких натяків Крістофера Воллера знизилася. Тобто інвестори тепер закладають основний сценарій у вигляді паузи в жовтні/листопаді та перенесення кроку з підвищення ставки ФРС США на грудень.

У підсумку думки інвесторів щодо перспектив зміни ставок на найближчих жовтневих засіданнях ФРС США та ЄЦБ розділилися, а спекулянти, користуючись ситуацією, почали максимально розгойдувати пару євро/долар і цінники на золото (як на традиційний актив-притулок під час інфляційних і воєнних цунамі), а в частині стрибків цін на нафту за спекулянтів це зробила геополітика та загроза загострення фази війни в Ормузькій протоці.

Графік євро/долар

Графік золота

Продовження ралі за парою євро/долар і загальна невизначеність міжнародного валютного ринку продовжили створювати додатковий головний біль Нацбанку, який був змушений увесь тиждень активно бути присутнім на міжбанку та своїми інтервенціями з продажу долара не лише підтримувати гривню, а й намагатися максимально згладжувати всі наслідки світових стрибків пари євро/долар для українського ринку.

Нацбанку це вдалося на тверду четвірку за п'ятибальною шкалою, тому навіть нещодавню новину про зниження міжнародних резервів України станом на 1 жовтня 2026 року до $47,1 млрд учасники нашого ринку сприйняли досить спокійно й без додаткового сильного психологічного тиску на гривню.

Динаміка міжнародних резервів

Саме активна присутність Нацбанку на ринку цього тижня й дала змогу курсу гривні бути відносно стабільним як щодо долара, так і щодо євро — достатньо стабільним з огляду на всі перипетії поведінки пари євро/долар у світі.

Курс долара (міжбанк)

Курс євро (міжбанк)

На цьому тлі готівковий ринок не влаштовував власної гри «на підвищення» долара та «на зниження» євро, а обмежився лише оперативним коригуванням своїх цінників залежно від поточного тренду безготівкових долара та євро на міжбанку.

Готівковий курс долара

Готівковий курс євро

У підсумку за період із 5 до 9 жовтня курс продажу долара на міжбанку просів на 8 копійок — з ранкових котирувань понеділка 44,97/45,00 до 44,89/44,92 гривні до вечора п'ятниці, а курс продажу євро на торгах знизився на 7 копійок — із 50,3259/50,3415 до 50,2543/50,2744 гривні. А на готівковому ринку ввечері в п'ятницю, 9 жовтня, долар в обмінниках продавали по 44,95−45,25 гривні, а євро — по 50,85−51,50 гривні.

Оскільки ситуація на світовому валютному ринку та в Україні на тлі постійних обстрілів Росією цивільної та критичної інфраструктури залишається складною, власники обмінників цими вихідними не стануть брати на себе підвищені курсові ризики. Вони скористаються старою та перевіреною тактикою для таких ситуацій і розширять спред між купівлею та продажем американської валюти в межах до 20−30 копійок, а євро — у межах до 20−70 копійок.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 10−11 жовтня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників фінансових компаній перебуватиме в межах коридору: приймання — від 44,45 до 44,85 гривні, продаж — від 44,95 до 45,30 гривні.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в таких межах: приймання — від 50,40 до 50,70 гривні, продаж — від 50,90 до 51,80 гривні.

З огляду на те, що населення досить активно купує готівкову валюту через побоювання подальшого зростання цін в Україні, власникам обмінників зараз немає особливого сенсу суттєво занижувати курс продажу ні долара, ні євро.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

Основною «фішкою» цих вихідних буде широкий розкид цінників продажу як долара, так і євро, хоча зазвичай подібне спостерігається переважно щодо європейської валюти. Це пов'язано з тим, що аналітики фінансових компаній, які займаються обміном валют, зараз не мають єдиної думки щодо подальшого тренду курсу як американської, так і європейської валюти. Тому вони виставляють курси обох валют у своїх мережах обмінників, виходячи виключно з власного бачення та прогнозу подальшого розвитку ситуації на світовому й українському валютних ринках, а також часто з огляду на власні індивідуальні завдання та вихідні умови — наявність вільної готівкової гривні та валюти, а також обсяг платоспроможного попиту у своєму регіоні. У підсумку 10−11 жовтня курси долара та євро в різних мережах обмінників і в різних регіонах суттєво відрізнятимуться.