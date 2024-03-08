Нацбанк знову взявся за обмінники: як відреагує курс цими вихідними

Чому регулятор звернув увагу на провідних гравців ринку валютообміну, як на курс вплинули рішення ЄЦБ та виступ глави Федрезерву, і які ще фактори визначать цінники на долар та євро — у свіжому прогнозі Мінфіну.

ЄЦБ задав курсовий тон

Основною подією цього тижня на міжнародному та українському валютних ринках було засідання 7 березня ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Європейський регулятор «не підвів» аналітиків і зберіг свої діючі ставки. Базова відсоткова ставка Європейського центрального банку залишилася на рівні 4,5% річних, кредитна — 4,75%, та депозитна — 4% річних.

Але головним стало не саме рішення ЄЦБ, яке й закладав ринок, а коментарі його керівництва щодо перспектив економіки Євросоюзу та орієнтовних термінів початку політики зниження відсоткових ставок у Єврозоні.

Європейський центральний банк знизив прогнози інфляції у Єврозоні на 2024 та 2025 роки. Згідно з ними, темпи зростання споживчих цін у Єврозоні у 2024 році становитимуть 2,3%, у 2025 році — 2%.

В ЄЦБ зазначили, що «обмежувальні фінансові умови та попередні підвищення ставок продовжують стримувати попит, що сприяє ослабленню темпів зростання споживчих цін».

А найважливішим посилом європейського регулятора була фраза в пресрелізі: «Рада керівників ЄЦБ має намір домогтися повернення інфляції до середньострокового цільового рівня в 2%. Виходячи з поточних оцінок, рада вважає, що ключові ставки перебувають на рівні, який, за умови його підтримки протягом досить тривалого періоду, зробить значний внесок у досягнення цієї мети». Тобто, за потреби, ЄЦБ готовий тримати ставки високими й надалі.

Саме такі натяки європейського центрального банку, у поєднанні з очікуваним традиційним спекулятивним ажіотажем перед і під час самого оголошення рішень ЄЦБ, а також оголошення чергових американських даних щодо ринку праці, і призвели до ралі за парою євро/долар 7−8 березня.

Тижневий графік пари євро/долар на момент написання статті:

Український валютний ринок відреагував на це так:

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Графік міжбанку за євро за цей тиждень:

Графік курсу готівкового євро за тиждень:

Оскільки рішення ЄЦБ «не здивували» аналітиків, світовий та український валютні ринки досить швидко зосередилися лише на поточних питаннях.

ФРС нічого не обіцяє

Але свій внесок у ралі пари євро/долар вніс голова Федрезерва США Джером Пауелл. У своїй промові в Конгресі цієї середи він заявив, що «прогрес у русі інфляції в США до цільового рівня Федеральної резервної системи в 2% не гарантований, у зв'язку з чим зниження відсоткових ставок доведеться відкласти».

Але при цьому Паеулл не був би Пауеллом, якби в іншій частині своїх виступів він не сказав про те, що «що центральний банк США перебуває „недалеко“ від отримання достатньої впевненості в тому, що інфляція падає достатньо, щоб почати знижувати відсоткові ставки».

Тобто, фактично, поки що ЄЦБ та ФРС США говорять про те, що епоха збереження високих відсоткових ставок може ще затягтися, щонайменше, до літа цього року, а то й до кінця 2024 року. Але при цьому і не виключають, що зниження ставок «не за горами».

А отже, у спекулянтів як у світі, так і в Україні поки що зберігатиметься високий шанс знову заробляти як на стрибках пари євро/долар, так і на боргових інструментах у доларі та євро, «прив'язаних» до відсоткових ставок регуляторів США та Європи.

Як ці чинники вплинули на український валютний ринок

У результаті, за період із 4 до 8 березня на міжбанку долар виріс при продажі всього на 2 копійки — з 38,18/38,20 до 38,18/38,22 гривень, а ось курс продажу безготівкового євро злетів відразу на 42 копійки — з 41,4520/41,4546 до 41,8376/41,87. Такий зліт вартості євровалюти щодо гривні був пов'язаний із подорожчанням євро на міжнародних майданчиках у четвер-п'ятницю.

А от щодо долара — ситуація була зворотною: ближче до кінця тижня котирування долара спочатку просідали і майже досягли рівнів близько 38,045/38,06 гривень, але за п'ятницю американська валюта відіграла все втрачене нею раніше за понеділок-четвер.

На готівковому ринку населення досить очікувано активніше здавало валюту в обмінники і банки перед святом 8 березня, але все ж таки загальна тенденція поки що не змінилася: громадяни, як і раніше, купують більше валюти, ніж її здають:

Операції фізосіб вз купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Психологічно в Україні на рівні пересічних громадян так спрацьовує проти нацвалюти загальна невизначеність щодо перспектив отримання міжнародної фінансової та військової допомоги від США та обстановка на фронтах. Поки що це не так уже й проблематично для НБУ, оскільки ЗВР, хоча й знизилися, залишаються на досить високому рівні в межах $37,1 млрд станом на 1 березня 2024 року.

Але якщо тенденція збережеться ще 3−4 місяці поспіль, Нацбанку доведеться на це зважати і вживати заходів. Особливо, якщо процес отримання коштів від міжнародних партнерів (насамперед, за раніше обговорюваними понад $60 млрд військової та фінансової допомоги від США) знову буде затягнутий американськими політиками, які все більше занурюються у передвиборчі перегони.

Обмінники можуть переписати цінники

Власники обмінників отримали серйозний струс від Національного банку щодо порушень вимог фінмоніторингу, валютного контролю, охорони приміщень та банкнотних «причіпок» своїх касирів.

Оштрафовані з різних серед цих причин такі провідні гравці ринку валютообміну:

ТОВ «ФК «ТАЙГЕР ІНВЕСТ» — штрафи у розмірі 2 532 666,55 грн та 17 тис. грн,

ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» — штраф у розмірі 1 428 327,20 грн,

ТОВ «МФК «АВЕРС» — штраф 1,4 млн грн,

ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» — штраф 1 млн грн,

ПрАТ «УФГ» — штраф 600 тис. грн,

ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» — штраф 595 тис. грн,

ТОВ «ФК ПАРТНЕР», ТОВ «ФК «АКСІОМА» — штрафи у розмірі 500 тис. грн,

ТОВ «ФК «ЦЕНТРОФІНАНС» — штраф 400 тис. грн,

ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА» — штраф 300 тис. грн,

ТОВ «ФК МАГНАТ» — штраф 50 тис. грн,

ТОВ «ФК «ПРОФІНЕФ» — штраф 17 тис. грн.

Дісталося також за порушення фінмону та валютного контролю Укрпошті (штраф у розмірі 17 387 053 грн та письмове попередження НБУ), та банкам «Кристалбанк» та «Аккордбанк» (штрафи по 400 тис. гривень).

Здебільшого, такі жорсткі дії Нацбанку саме щодо обмінників фінкомпаній були якраз через некоректну поведінку касирів за різними видами банкнот («старі» долари 1993−1996 років, різниця курсів «синіх» та «білих» доларових банкнот, питання щодо купюр зі штампами арабських банків тощо). І отримані значні штрафи змусять цих гравців серйозно змінювати свою політику з цього питання.

З одного боку, фінансистам такі заходи НБУ точно не на радість, але громадянам це дещо полегшить часто надумані власниками обмінників «проблеми» під час обміну готівки.

З іншого боку, суми штрафів обмінникам треба якось відбивати. Тому, за будь-якого можливого випадку, вони зараз із ще більшою завзятістю почнуть заробляти на стрибках курсу, а також намагатимуться тримати максимально можливим для свого регіону спред між купівлею та продажем валюти.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 9−10 березня

Цими вихідними на готівковому ринку ще відчуватиметься «ефект 8 березня» і чоловіки досить активно здаватимуть валюту в обмінники, щоб порадувати своїх жінок подарунками з нагоди свята. Це дозволить деяким фінансистам намагатися занижувати курси прийому валюти у населення, залишаючи продаж при цьому на середньоринковому для даного регіону рівні.

Більшість обмінників фінкомпаній пропрацюють суботу та неділю у форматі «з обороту», але виставлять досить широкий коридор за цінниками американської та європейської валюти зі спредом між купівлею та продажем долара в межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−35 копійок.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,90 до 38,30 гривень та продаж від 38,40 до 38,70 гривень.

А за курсом євро від фінансистів у суботу та неділю очікуються наступні коридори за цінниками: прийом від 40,90 до 41,80 гривень та продаж від 41,95 до 42,35 гривень.