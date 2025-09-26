На міжбанку закінчився активний тиждень: що буде з курсом долара та євро цими вихідними

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 вересня 2025, 22:11

На міжбанку закінчився активний тиждень: що буде з курсом долара та євро цими вихідними

Цей тиждень на валютному ринку минув активно та цікаво. Хоча основні міжнародні події, які визначали динаміку пари євро/долар, практично на ньому не відбилися. Розповім про це докладніше.

Цей тиждень на валютному ринку минув активно та цікаво.

За парою євро/долар на міжнародному ринку остаточно відіграв чинник ухваленого Федрезервом США 17 вересня рішення про зниження відсоткових ставок на 0,25% річних — до рівнів 4−4,25% річних. Воно не стало несподіванкою для ринку, і після того, як Федрезерв озвучив новий рівень ставок, більшість фінансових гравців сконцентрувалися на меседжах американського регулятора про можливі ще два зниження ставок до кінця 2025 року.

З огляду на те, що засідань залишається лише два, 29 жовтня та 10 грудня, ринок поки що закладає сценарій ще одного зниження по 0,25% річних до кінця року — до можливого рівня 3,5−3,75% річних на початок 2026 року. При цьому, найімовірніше, ЄЦБ збереже свої ставки на чинному рівні — від 2% до 2,4% річних.

Тобто розрив між ставками за американськими та європейськими активами продовжуватиме скорочуватися. При цьому голова ФРС США Джером Пауелл знову попередив про загрозу прискорення інфляції, уточнивши, «що тарифи президента США Дональда Трампа починають призводити до зростання деяких цін, проте загальний ефект на економічну активність та інфляцію ще тільки побачимо в майбутньому». Тож євро, із огляду на зрозумілу поведінку ЄЦБ та низьку інфляцію в Єврозоні, знову виглядає привабливішим для інвесторів.

Доки частина ринку розмірковує про подальші середньо- та довгострокові перспективи долара та євро, інша його консервативніша частина, налякана загостренням на Близькому Сході та посиленням війни росії проти України, знову йде в золото, як захисний актив. В результаті ціни на жовтий метал знову встановили черговий рекорд, злетівши до $3 780 за унцію і вище.

Динаміка ціни на золото

А ось пара євро/долар після невеликого ситуативного просідання 25 вересня на поточних економічних новинах до рівнів у 1,165 долара за євро цього тижня, що минає, перебувала в умовному «боковику» в межах коридору в 1,165−1,18 долара за євро.

Динаміка пари євро/долар

Український валютний ринок жив своїм життям. Продажі експортного виторгу аграріями, у поєднанні із періодичними вливаннями долара Нацбанком під час проведення інтервенцій, підстрахували курс гривні щодо долара на міжбанку та опосередковано забезпечували умовну «тишу» щодо американської валюти та готівкового сегменту.

А ось усі рухи пари євро/долар на зовнішніх майданчиках позначалися в Україні як через зміни офіційного курсу євро щодо гривні, так і через котирування міжбанку та цінників обмінників.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

У результаті за період із 22 до 26 вересня курс продажу долара на українському міжбанку практично не змінився. Якщо дивитися лише на початкову та кінцеву дату тижня, долар залишився на позначці 41,37/41,40 гривень.

А ось курс продажу безготівкового євро на торгах за цей період просів на 25 копійок — із 48,5932/48,6118 до 48,3408/48,3634 гривень. На готівковому ринку ввечері п'ятниці 26 вересня долар в обмінниках фінкомпаній та в касах банків продавався за 41,40−41,70 гривень, а євро — за 48,75−48,90 гривень.

Курс долара на міжбанку за тиждень

Курс євро на торгах за тиждень

Готівковий долар за тиждень

Готівковий євро за тиждень

Тобто Нацбанк зберіг повний контроль над ситуацією на валютному ринку та продовжує тримати курс долара у жорсткому коридорі.

За таких вхідних даних власники обмінників в Україні цими вихідними не «розгойдуватимуть» ринок, а знову пропрацюють у форматі «з обороту» зі своїм звичайним середнім спредом як за доларом, так і за євро в межах 20−25 копійок. Не будуть оригінальними й оптові обмінники. Вони збережуть свій спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро в межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 27−28 вересня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та в касах працюючих відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,90 до 41,40 гривень та продаж від 41,45 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,30 до 48,60 гривень та продаж від 48,65 до 49,10 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами