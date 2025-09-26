На міжбанку закінчився активний тиждень: що буде з курсом долара та євро цими вихідними

Цей тиждень на валютному ринку минув активно та цікаво. Хоча основні міжнародні події, які визначали динаміку пари євро/долар, практично на ньому не відбилися. Розповім про це докладніше.

За парою євро/долар на міжнародному ринку остаточно відіграв чинник ухваленого Федрезервом США 17 вересня рішення про зниження відсоткових ставок на 0,25% річних — до рівнів 4−4,25% річних. Воно не стало несподіванкою для ринку, і після того, як Федрезерв озвучив новий рівень ставок, більшість фінансових гравців сконцентрувалися на меседжах американського регулятора про можливі ще два зниження ставок до кінця 2025 року.

З огляду на те, що засідань залишається лише два, 29 жовтня та 10 грудня, ринок поки що закладає сценарій ще одного зниження по 0,25% річних до кінця року — до можливого рівня 3,5−3,75% річних на початок 2026 року. При цьому, найімовірніше, ЄЦБ збереже свої ставки на чинному рівні — від 2% до 2,4% річних.

Тобто розрив між ставками за американськими та європейськими активами продовжуватиме скорочуватися. При цьому голова ФРС США Джером Пауелл знову попередив про загрозу прискорення інфляції, уточнивши, «що тарифи президента США Дональда Трампа починають призводити до зростання деяких цін, проте загальний ефект на економічну активність та інфляцію ще тільки побачимо в майбутньому». Тож євро, із огляду на зрозумілу поведінку ЄЦБ та низьку інфляцію в Єврозоні, знову виглядає привабливішим для інвесторів.

Доки частина ринку розмірковує про подальші середньо- та довгострокові перспективи долара та євро, інша його консервативніша частина, налякана загостренням на Близькому Сході та посиленням війни росії проти України, знову йде в золото, як захисний актив. В результаті ціни на жовтий метал знову встановили черговий рекорд, злетівши до $3 780 за унцію і вище.

Динаміка ціни на золото

А ось пара євро/долар після невеликого ситуативного просідання 25 вересня на поточних економічних новинах до рівнів у 1,165 долара за євро цього тижня, що минає, перебувала в умовному «боковику» в межах коридору в 1,165−1,18 долара за євро.

Динаміка пари євро/долар

Український валютний ринок жив своїм життям. Продажі експортного виторгу аграріями, у поєднанні із періодичними вливаннями долара Нацбанком під час проведення інтервенцій, підстрахували курс гривні щодо долара на міжбанку та опосередковано забезпечували умовну «тишу» щодо американської валюти та готівкового сегменту.

А ось усі рухи пари євро/долар на зовнішніх майданчиках позначалися в Україні як через зміни офіційного курсу євро щодо гривні, так і через котирування міжбанку та цінників обмінників.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

У результаті за період із 22 до 26 вересня курс продажу долара на українському міжбанку практично не змінився. Якщо дивитися лише на початкову та кінцеву дату тижня, долар залишився на позначці 41,37/41,40 гривень.

А ось курс продажу безготівкового євро на торгах за цей період просів на 25 копійок — із 48,5932/48,6118 до 48,3408/48,3634 гривень. На готівковому ринку ввечері п'ятниці 26 вересня долар в обмінниках фінкомпаній та в касах банків продавався за 41,40−41,70 гривень, а євро — за 48,75−48,90 гривень.

Курс долара на міжбанку за тиждень

Курс євро на торгах за тиждень

Готівковий долар за тиждень

Готівковий євро за тиждень

Тобто Нацбанк зберіг повний контроль над ситуацією на валютному ринку та продовжує тримати курс долара у жорсткому коридорі.

За таких вхідних даних власники обмінників в Україні цими вихідними не «розгойдуватимуть» ринок, а знову пропрацюють у форматі «з обороту» зі своїм звичайним середнім спредом як за доларом, так і за євро в межах 20−25 копійок. Не будуть оригінальними й оптові обмінники. Вони збережуть свій спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро в межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 27−28 вересня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та в касах працюючих відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,90 до 41,40 гривень та продаж від 41,45 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,30 до 48,60 гривень та продаж від 48,65 до 49,10 гривень.