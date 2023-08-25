Курс долара та євро: чи варто очікувати від обмінників нової гри «на підвищення» і чому

Цей тиждень минув на валютному ринку дуже динамічно і навіть можна сказати — драматично. Стає зрозуміло, що період літнього затишшя закінчено і на нас чекають дуже непрості осінні валютні будні.

При цьому на міжбанку, завдяки Нацбанку, всі операції за доларом закривалися без особливої метушні у вже звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні. А поведінка курсу євровалюти відбивала рух пари євро/долар на зовнішніх майданчиках. І, зрештою, безготівковий євро за 21−25 серпня просів на 27 копійок із рівня 39,7756/40,1734 на ранок понеділка до 39,5050/39,9001 гривень на 15:00 за київським часом увечері в п'ятницю.

Графік пари євро/долар на міжнародному ринку за 21−25 серпня:

А на українському міжбанку 21−25 серпня це виглядало ось так:

Що відбувалося на готівковому ринку

А ось на готівковому ринку серйозно штормило. Можна довго сперечатися, що стало основним детонатором зльоту готівкових котирувань американської валюти: розмови посадовців про можливе швидке відпускання курсу «у вільне плавання», суцільні перевірки оптових мереж обмінників окремих фінкомпаній, анулювання 21 серпня Нацбанком ліцензії одного з найбільших гравців цього ринку ТОВ «Фінод» із понад 400 обмінниками або збільшення традиційного для України скуповування валюти фермерами для мінімізації своїх курсових ризиків перед наступним циклом польових робіт.

Але факт залишається фактом, курс готівкового долара злетів за цей короткий період до рівнів продажу в 38,55−39,00 гривень, і лише до четверга-п'ятниці дещо стабілізувався в обмінниках фінкомпаній на рівнях цінників продажу від 38,45 до 38,75 гривень.

При цьому деякі з банків і наприкінці тижня курс продажу у себе в касах продовжували виставляти на рівні 38,85−39 гривень за долар. А на початку тижня спред між купівлею та продажем долара у деяких точках валютообміну досягав і від 1 до 1,5 гривень на доларі.

Все це призвело до чергового нервування для громадян і зіграло на руку спекулянтам, які максимально розгойдували курс і гнали цінники продажу готівкового долара до мети 39 гривень, тобто відверто грали «на підвищення». Ба більше, фактично, майже досягли своєї мети в частині регіонів. Крім того, в деяких місцях поряд із закритими обмінниками з'явилися вже давно забуті з 90-х років персонажі — вуличні «міняли», що ще раз підтверджує, що ринок не терпить порожнечі. Тим паче, валютний.

І якщо цінники готівкового долара власники працюючих обмінників і банки точно гнали вгору, то за євро через коливання пари євро/долар на зовнішніх майданчиках ситуація була ще динамічнішою. Тобто в моменти просідання євро на зовнішніх ринках курс готівкової євровалюти в Україні дещо знижувався, але, в результаті, до вечора п'ятниці його котирування продажу в обмінниках фінкомпаній перебували в межах 41,90−42,20 гривень.

При цьому в умовах серйозної турбулентності фінансисти воліли не ризикувати і перекладали всі проблеми на клієнтів, виставляючи значні спреди і за євро: від 25−30 копійок до 1−1,5 гривень, залежно від «фантазії» фінансистів.

Про що це говорить

Пожвавлення готівкового ринку вплинуло на статистику НБУ — причому у бік зростання обсягів перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів):

Таке різке збільшення різниці між обсягами скуповування валюти та обсягами її продажу, у поєднанні зі зростанням курсу, — поганий сигнал для гривні, і говорить про посилення тиску на нацвалюту. Тому принципово важливими будуть дві речі:

1. Початок роботи закритих раніше обмінників. Це підштовхне конкуренцію на цьому сегменті валютного ринку та зіб'є ажіотаж. Це станеться досить швидко, оскільки більшість точок обміну, які працювали під «Фінодом», зараз просто перереєструються під інших операторів цього ринку. Бізнес є бізнес;

2. Захисні механізми, які мають спрацювати у масштабах усього українського валютного ринку, якщо розрив безготівкового та готівкового курсів продовжить стрімко зростати.

Якими можуть бути захисні механізми

По-перше, можливість купівлі валюти на 3-місячні валютні депозити за курсами, близькими до офіційного. А по-друге, принципово важливим буде питання завезення великих обсягів валютної готівки через декілька банків, що спеціалізуються на банкнотному бізнесі, та самим НБУ.

Це важливо тому, що в умовах підвищеного попиту на валюту банки почнуть активно купувати долар на міжбанку на валютну позицію у Нацбанку за 36,9343 гривень, і перепродавати його за ринковим курсом, що склався на цей момент, через обмінники, що поступово наситить ринок і закриє незадоволений попит. І також і тому, що в цьому випадку логістика з доставки необхідних сум готівкової валюти до України стане «ахіллесовою п'ятою» всього готівкового ринку.

Чим швидше ці два завдання будуть вирішені, тим меншими будуть втрати від девальвації гривні для пересічних громадян, дрібного бізнесу і, зрештою, для самого НБУ.

Адже контроль за інфляцією — одне з його основних завдань, а при стрімкому зростанні курсу нового стрибка цін не уникнути. Адже весь бізнес автоматично закладатиме максимальний рівень курсу до своїх цінників на товари та послуги.

Що доведеться робити державі

В цьому випадку, про прогнозні нацбанківські 10,8% рік до року за інфляцією можна буде забути. А отже, прощай надії регулятора на дуже умовну фінансову стабільність в умовах війни.

Знову ж таки «полетять» і всі узгоджені з МВФ цифри за економічними прогнозами на цей рік. Тож Нацбанку, Мінфіну та уряду доведеться докласти зусиль, аби всидіти відразу на багатьох стільцях:

зниження інфляції до прогнозних 10,8% рік до року; стримування диспропорцій на готівковому та безготівковому валютному ринку; неемісійне фінансування зростаючих видатків бюджету; за можливості, максимально низький обсяг негативного сальдо торгівлі на фоні наслідків падіння ВВП у 2022 році та дуже низького його зростання у 2023 році при продовженні війни.

Тому, стратегічно НБУ повинен буде знову швидко брати під контроль зростання курсу на готівковому ринку і ринковими методами почати боротися з його наслідками.

Які ще фактори вплинуть на курс

Поки що ж цими вихідними обмінники фінкомпаній, що «вижили», намагатимуться максимально заробити на попиті на валюту, що зріс, і продовжать спроби грати «на підвищення».

Єдиним фактором, який стримуватиме апетити фінансистів, буде обсяг платоспроможного попиту населення в даному регіоні і «готовність» громадян до купівлі валюти за зростаючим курсом.

Саме низька платоспроможність ринку в умовах зростання курсу призвела до деякого зниження запитів власників обмінників щодо курсу продажу долара у четвер-п'ятницю цього тижня. Не всі були готові купувати долар за 38,80−39 гривень і фінансисти дещо знизили курс продажу, хоч і не так суттєво, як хотілося б громадянам.

Крім цього, сьогодні, у п'ятницю, відбудеться симпозіум у Джексон-Хоулі (США). Це відносно неформальна тусовка фінансового бомонду США та ЄС, на якій виступить голова ФРС Джером Пауелл зі своїм баченням подальших перспектив американської економіки та подальших дій Федрезерва. Подібні виступи гарантують ралі за парою євро/долар сьогодні та частково у понеділок, 28 серпня.

Тому, українські фінансисти не захочуть брати на себе ці підвищені ризики за євро, і продовжать практику їхнього перекладання на громадян — покупців та продавців євровалюти. Це досягатиметься частою зміною цінників євро в обмінниках протягом вихідних зі збереженням широкого спреду за євровалютою.

Прогноз готівкового курсу долара та євро 26−27 серпня

Враховуючи ситуацію, основна частина «живих» обмінників фінкомпаній працюватиме з досить широким спредом за доларом у межах від 20−25 копійок до 1 гривні, за євро — в межах від 25 -50 копійок до 1 гривні, а «найлякливіші» — і до 1,1−1,2 гривні на євро.

При цьому всі обмінники в такій ситуації робитимуть спроби «розігріти» курс і зіграти «на підвищення». А за євровалютою цієї суботи та неділі на нас чекають часті зміни цінників обмінників протягом дня.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цими вихідними перебуватиме в межах широкого коридору: прийом 37,80 — 38,35 гривень та продаж від 38,40 до 38,80 гривень. «Найжадібніші» обмінники продовжать спроби тестування рівня продажу в 39 гривень за долар.

А цінники за євро в обмінниках 26−27 серпня перебуватимуть у межах: прийом від 41,10 до 41,70 гривень та продаж від 41,90 до 42,30 гривень.