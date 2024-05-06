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6 травня 2024, 13:45

Компанія Vodafone має намір інтегрувати криптогаманець в SIM-картку

Телекомунікаційна компанія Vodafone Group працює над впровадженням блокчейн-технологій у сектор мобільного зв’язку, повідомляє Incrypted з посиланням на Yahoo Finance.

Телекомунікаційна компанія Vodafone Group працює над впровадженням блокчейн-технологій у сектор мобільного зв’язку, повідомляє Incrypted з посиланням на Yahoo Finance.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоОператор заявив про плани інтегрувати криптогаманці в абонентські ідентифікаційні модулі (SIM-карти).

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Оператор заявив про плани інтегрувати криптогаманці в абонентські ідентифікаційні модулі (SIM-карти).

За заявою керівника блокчейн-напрямку Vodafone Девіда Палмера, до 2030 року у світі експлуатуватимуть до 20 млрд мобільних телефонів. Близько 8 млрд пристроїв виявляться смартфонами, вважає він.

Якщо врахувати прогноз, згідно з яким за шість наступних років кількість криптогаманців перевищить 5,5 млрд, то стане зрозумілим потенційний розмір ринку, підкреслив Палмер.

«Тому ми зосередилися на тому, щоб пов’язати SIM-карту з цифровою ідентифікацією, об'єднати її з блокчейном. Після цього ми почнемо використовувати криптографію, яка є в цих SIM-картах, для подальшої інтеграції (гаманця)», — заявив представник Vodafone.

На тлі новин про підвищену увагу оператора до технології блокчейну з’явилася інформація про пошук компанією значного обсягу коштів.

Vodafone має намір отримати кредит на $1,8 млрд протягом найближчих двох років, пише Bloomberg.

Ці кошти підуть на реструктуризацію і розвиток телекомунікаційного гіганта. Керівництво намагається переглянути діяльність Vodafone і скоротити збитки компанії, стверджують ЗМІ. Галузь блокчейн-технологій вбачається оператору як один із перспективних напрямків, зазначив Палмер.

Ще одним сектором, який зацікавив Vodafone, є сфера штучного інтелекту. Раніше стало відомо, що компанія підписала десятирічну угоду з корпорацією Microsoft. Вона спрямована на масштабування бізнесу і підвищення якості обслуговування клієнтів за допомогою генеративного ШІ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
6 травня 2024, 14:19
#
Ідентифікація понад усе — для влади.
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