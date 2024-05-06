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6 травня 2024, 16:06

Бізнес отримав минулого тижня 3,7 мільярда доступних кредитів

За минулий тиждень підприємці отримали 782 пільгові позики за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» — загалом на 3,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За минулий тиждень підприємці отримали 782 пільгові позики за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» — загалом на 3,7 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Скільки видано кредитів

Загалом із початку 2024 року мікро-, малий і середній бізнес отримав 8 884 кредити на загальну суму 35,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 6 536 кредитів на 17,6 млрд грн.

«Зокрема, за минулий тиждень у межах державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“ підприємці отримали від уповноважених банків 782 пільгові кредити на загальну суму 3,7 млрд грн, з яких 562 кредити — від банків державного сектору економіки — на 1,5 млрд гривень», — зазначили у Мінфіні.

За час дії воєнного стану в Україні видано 53 026 кредитів на 212,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 39 570 кредитів на 108 млрд грн), з яких станом на 6 травня: 17,85 млрд грн — на інвестиційні цілі; 60,42 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 37,63 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 14,30 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 57,39 млрд грн — на антивоєнні цілі; 11,43 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

«Усього з моменту старту програми підписано 87 848 кредитних договорів на 302,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 60 046 договорів на 134,6 млрд гривень», — підсумували в Міністерстві фінансів.

Джерело: Мінфін
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