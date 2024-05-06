Бізнес отримав минулого тижня 3,7 мільярда доступних кредитів

За минулий тиждень підприємці отримали 782 пільгові позики за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» — загалом на 3,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Скільки видано кредитів

Загалом із початку 2024 року мікро-, малий і середній бізнес отримав 8 884 кредити на загальну суму 35,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 6 536 кредитів на 17,6 млрд грн.

«Зокрема, за минулий тиждень у межах державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“ підприємці отримали від уповноважених банків 782 пільгові кредити на загальну суму 3,7 млрд грн, з яких 562 кредити — від банків державного сектору економіки — на 1,5 млрд гривень», — зазначили у Мінфіні.