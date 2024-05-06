Укрпошта за тиждень продала на аукціонах 322 старих авто на майже 3,9 млн грн

Укрпошта за минулий тиждень провела 10 успішних онлайн-аукціонів із продажу своїх старих автівок. Усього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн грн. Про це йдеться в повідомлені «Prozorro.Продажі».

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Деталі

Сумарно вартість активів під час торгів виросла на 63%.

«Усього позмагатися за автомобілі прийшло 27 учасників. Частина з них брали участь у декількох таких аукціонах. Найвища конкуренція була на торгах з продажу 15 автівок одним лотом — за актив змагалися 11 учасників», — сказано в повідомленні.

Найбільша кількість автомобілів, проданих одним лотом, та водночас найдорожчий реалізований лот — 134 авто фінальною вартістю 1,65 млн грн.

Нагадаємо

На перших аукціонах з продажу застарілого автопарку АТ «Укрпошта» отримало 3,28 млн грн, на 60% більше стартової ціни.

Укрпошта виставила на продаж 531 одиницю застарілого автотранспорту — легкові, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, трактори.