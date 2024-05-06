До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро зросло на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
6 травня 2024, 17:25
Курс валют на вечір 6 травня: на міжбанку долар впав, а євро зросло
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Відкриття 6 травня
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Закриття 6 травня
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Зміни
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39,34/39,37
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39,28/39,30
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6/7
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42,34/42,36
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42,37/42,38
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3/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,35−39,82 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,70−39,80, євро — 42,70−42,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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