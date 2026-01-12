Курс долара та євро знову лихоманить: чи побачимо долар по 43,7 грн вже цього тижня

Падіння гривні минулого тижня цілком може продовжитися і цього. Які фактори штовхають національну валюту вниз і завдяки чому вона все ж таки має шанс утриматися, розповідає «Мінфін».

До девальвації в першій половині січня гривню підштовхнули такі події

1. Вихід на ринок у грудні 2025 року істотних обсягів бюджетних коштів, що спричинило зростання додаткової гривневої ліквідності на ринку та зростання вкладень банків у депозитні сертифікати Нацбанку до рівня близько 600 млрд грн і вище.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Частина цієї надлишкової гривневої ліквідності вже повернулася в банківський сектор з депозитних сертифікатів у першій декаді січня. Але значна частина все ще залишається в цьому інструменті. У міру «забирання» цих коштів банками (читай їх клієнтами) — тиск на гривню буде тільки збільшуватися.

2. Збільшення активності населення з купівлі валюти на картки та на готівковому ринку

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

За моїм прогнозом, перевищення купівлі валюти громадянами над обсягами її здачі в обмінники та каси банків, а також продажів з карток буде в період з 12 по 16 січня в межах щоденних обсягів від $30 млн до $65 млн. Це буде «тиснути» на курс у готівковому сегменті.

3. Як це не дивно, зростання цін — тому що частина населення продовжує розглядати вкладення в валюту як механізм захисту від інфляції. Хоча в останні роки зростання курсу долара не перекриває динаміку зростання цін у гривні.

4. В опалювальний сезон і з огляду на постійні обстріли критичної інфраструктури, зростають витрати на купівлю валюти з боку імпортерів енергоносіїв і взагалі енергосектора.

5. Зростають також витрати на оборону, значна частина яких на закупівлю озброєння йде в валюті.

6. Дещо знизився експорт через різні причини — від обстрілів портової інфраструктури до просідання промислового виробництва через відключення електроенергії.

Все це зумовлює додатковий тиск на гривню на валютному ринку, що чітко відбивається на поведінці курсу гривні.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Безготівковий долар минулого тижня:

Безготівковий євро минулого тижня

Частково позитивно для гривні на валютному ринку прозвучала новина про збільшення ЗВР України до рекордних $57,3 млрд, що дозволяє Нацбанку активізувати в разі потреби інтервенції на торгах для підтримки курсу нацвалюти.

Динаміка міжнародних резервів

Інтервенції НБУ

Однак сукупність факторів поки що буде працювати проти гривні, і тиск на неї в період з 12 по 16 січня тільки посилиться.

На збільшення волатильності на валютному ринку в цей період також вплине поведінка пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, де геополітика і успішна операція США у Венесуелі психологічно спрацювали на посилення позицій долара.

Графік пари євро/долар на момент написання статті

На 12−16 січня мій прогноз по парі євро/долар — це коридор від 1,158 до 1,171 долара за євро.

Нацбанк залишиться головним продавцем долара на українському валютному міжбанку і своїми інтервенціями матиме реальну можливість впливати як на офіційний курс долара, так і на курсовий тренд по американській валюті на міжбанку. Тому ситуація з курсом долара залишиться повністю під контролем регулятора.

Щоденні обсяги угод на міжбанку, зафіксовані в системі Блумберг на цьому тижні, вже будуть в межах від $190 млн до — $280 млн. Основними покупцями на міжбанку будуть держструктури, що забезпечують енергосектор і оборону, імпортери енергоносіїв і великі торговельні мережі. Серед продавців будуть помітні аграрії та деякі інші компанії, що займаються IT-послугами. Але основним гравцем буде той самий — НБУ, якому для підтримки гривні на торгах доведеться витратити із золотовалютних резервів, за моїми розрахунками, не менше $840 млн-$1,05 млрд.

При цьому, Нацбанк поки не буде особливо перешкоджати тренду на контрольоване просідання позицій гривні як щодо долара, так і євро. НБУ постарається, з одного боку — все ж хоч якось економити резерви, а з іншого — не допустити різкого обвалу гривні.

Чиновники усвідомлюють, що в разі глобального злету котирувань на міжбанку всі девальваційні наслідки будуть негайно перекладені на ціни, а це новий виток інфляції. А цінова стабільність згідно із законодавством — це зона відповідальності Нацбанку. І в умовах війни, кадрової чехарди у владі та при значних економічних, політичних і військових ризиках — «стріляти собі в ногу» провокуванням зростання інфляційних процесів ще й за рахунок глобальної девальвації гривні ніхто з керівництва Нацбанку не готовий.

Прогноз на період з 12 по 16 січня 2026 року

Як я писав вище, на 12−16 січня мій прогноз по парі євро/долар — це коридор від 1,158 до 1,171 долара за євро.

Міжбанк. З огляду на те, що курс долара буде повністю залежати від цінників і обсягів інтервенцій Нацбанку — при коридорі на міжбанку по долару в межах 42,85 — 43,50 гривень, ми виходимо на курс безготівкового євро в межах від 49,62 гривень до 50,94 гривень.

Але з урахуванням політики Нацбанку щодо згладжування надмірних коливань, коридор за безготівковим євро на торгах з 12 по 16 січня буде в межах від 49,80 до 50,65 грн за євро. Нацбанк намагатиметься не допустити більш значного подорожчання євро в цей період, штучно притискаючи курс долара до гривні на міжбанку в тому випадку, якщо євро буде значно зростати на зовнішніх ринках.

Готівковий ринок. Активність клієнтів на готівковому ринку залишається високою з перевищенням обсягів купівлі валюти над її здачею.

З огляду на зростання курсових ризиків, більшість обмінників і банків виставлятимуть спред в межах від 20 до 25 копійок за долар і триматимуть досить широкий спред за євро в межах від 20 до 40 копійок. Навіть оптові обмінники періодично розширюватимуть спред як по долару, так і по євро в межах 20−30 копійок, хоча раніше для них стандартним спредом було близько 15−20 копійок на доларі та євро.

У разі істотних коливань курсу долара або євро на міжбанку, обмінники будуть досить часто змінювати цінники протягом дня. Крім того, з огляду на підвищений попит на валюту з боку громадян, частина обмінників спробує зіграти «на підвищення». Розмір апетитів щодо завищення курсу продажу долара і євро у власників обмінників буде прямо залежати від наявності платоспроможного попиту на валюту і рівня конкуренції в конкретному регіоні.

Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом у банках буде в межах від 42,70 до 43,70 гривень, а в обмінниках — в межах від 42,80 до 43,60 гривень.

А котирування за готівковим євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 49,70 до 50,90 грн. А в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор становитиме від 49,80 до 50,80 гривень.