Курс долара та євро падає на міжбанку, але не в обмінниках

Цього тижня відбулися як мінімум три важливі події, які серйозно вплинули як на світові котирування пари євро/долар, так і на курс долара та євро в Україні. Що саме відбувається з курсом і які ціни побачимо в обмінниках у вихідні, розповідає «Мінфін».

18 березня ФРС США залишила свої процентні ставки на тому ж рівні — 3,5−3,75 % річних. З огляду на збереження високих цін на нафту, загрозу прискорення інфляції в США та очевидне загострення світової військової та економічної ситуації — таке рішення було очікуваним. Але призвело до певного ралі по парі євро/долар у межах до 1 цента, що для України мало б посилити волатильність котирувань євро щодо гривні в межах до 51 копійки за євро.

Але з урахуванням активного згладжування Нацбанком коливань курсу долара на міжбанку і навіть часткового формування ним через масовані інтервенції тренда на зниження котирувань американської валюти до гривні — ситуативні коливання курсу євро до гривні склали до 30 копійок.

Графік пари євро/долар

19 березня відбулося засідання ЄЦБ щодо процентних ставок. Європейський регулятор також зберіг на тому ж рівні — депозитна ставка 2%, ставка рефінансування 2,15% річних, ставка за маржинальними кредитами 2,4% річних. Європа дуже залежна від цін на енергоносії, і поточне зростання цін на нафту призводить до загрози посилення інфляційних процесів, причому з причин, що не залежать від ЄЦБ.

У підсумку, геополітичний фактор невизначеності, війна РФ в Україні (яка більше хвилює європейців) і війна США та Ізраїлю проти Ірану — виявилися головними мотиваторами таких рішень ФРС і ЄЦБ.

Це погана новина для всього світу, оскільки імпульсивна геополітика не повинна керувати економікою, а саме так зараз і відбувається. І якщо уважно послухати коментарі голів обох регуляторів, можна почути подібні натяки: загроза посилення інфляції, досить слабкі показники економічного зростання на тлі неоднозначної ситуації з безробіттям та невизначеність практично у всьому — від тарифів до цін на продовольство та нафту.

Рішення Правління Нацбанку щодо облікової ставки 19 березня. НБУ зберіг облікову ставку на колишньому рівні 15% річних. В умовах значного зростання цін на бензин і дизельне паливо, що призведе до посилення інфляції, а також певного затягування термінів кредиту від Євросоюзу та затримки отримання коштів від МВФ — у НБУ не було особливого вибору, як зберегти ставку на тому ж рівні.

Хоча ще 28 січня, коли вирішувалося питання про зниження ставки до 15% річних на попередньому засіданні Правління НБУ, частина чиновників (2 з 11 членів Комітету з монетарної політики) пропонували знизити її навіть до 14,5% річних. Тобто зараз НБУ усвідомлює, що зростання цін на енергоносії вже «докотилося» до ринку і на низькі показники інфляції в найближчі місяці розраховувати не варто.

Усі перераховані вище фактори прямо чи опосередковано впливали на поведінку курсу долара та євро в Україні. При цьому цінники обох валют у обмінних пунктах іноді навіть безпосередньо не відповідали поведінці безготівкової валюти на торгах і залишалися при продажу вищими на 20−40 копійок від безготівкових котирувань. А такого вже не було досить давно. Це свідчить про те, що тиск на курс гривні на готівковому ринку також посилився, що побічно підтверджується і статистикою самого Нацбанку.

Щоденне перевищення купівлі валюти громадянами на картки та через каси банків над обсягами здачі валюти населенням — знову почало зростати. І цього тижня перебувало в щоденних межах понад $50 млн і майже до $62,3 млн.

Що ж стосується міжбанку, то завдяки активним інтервенціям Нацбанку з продажу долара, тренд на істотну девальвацію гривні щодо американської валюти вдалося не тільки зупинити, але й розвернути — гривня навіть змогла відновити раніше втрачені позиції. Таким чином, НБУ продовжує тримати ситуацію на валютному ринку під своїм повним контролем.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Графік курсу долара на міжбанку

Графік курсу євро на міжбанку

У підсумку, за період з 16 по 20 березня долар на міжбанку просів при продажу на 48 копійок зі стартових котирувань понеділка 44,05 / 44,10 гривень до 43,57/ 43,62 до кінця торгів п'ятниці. Курс продажу євро знизився на 7 копійок — з рівня 50,3447/50,3842 гривень на початку торгів 16 березня до позначки 50,2710/50,3113 на завершення торгів 20-го числа.

А на готівковому ринку ввечері п'ятниці, 20 березня, обмінники продавали долар по 43,97−44,20 гривень, а євро — по 51,10−51,35 гривень.

В умовах продовження невизначеної ситуації на світових ринках і збереження зростання цін в Україні, коли частина українців продовжує активно скуповувати валюту — власникам обмінників цими вихідними немає сенсу ні особливо знижувати свої цінники, ні сильно зменшувати спреди як по долару, так і по євро.

Тому основна частина обмінників і банківських кас, що працюють у вихідні, у ці дні працюватимуть у форматі «з обороту», але з досить широким спредом. Саме за рахунок цього котирування продажу долара та євро особливо й не просідають. І поки попит на валюту з боку населення зберігається на високому рівні — обмінники будуть на цьому додатково заробляти.

У більшості мереж обмінних пунктів спред між купівлею та продажем долара 21−22 березня становитиме від 20 до 40 копійок, а щодо євро — у межах 20−60 копійок. Най«жадібніші» обмінники в жвавих торгових місцях і торгових центрах, де потреба у гривні у громадян максимальна, працюватимуть зі спредом і по долару, і по євро в межах до 1 гривні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 21−22 березня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній, що працюють цими вихідними, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,50 до 44,00 гривень та продаж від 44,05 до 44,40 гривень.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 50,60 до 50,95 гривень і продаж від 51,00 до 51,40 гривень.

У деяких обмінних пунктах розраховані мною курси можуть бути скориговані ще на плюс-мінус 5−10 копійок залежно від індивідуальних завдань того чи іншого обмінного пункту.