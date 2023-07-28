Курс долара та євро цими вихідними: чи продовжиться гра «на підвищення»

Цей тиждень виявився надзвичайно насиченим подіями та новинами, які суттєво вплинули на поведінку міжнародного та українського валютного ринків.

Курс євро в Україні чітко реагував на всі перипетії під час оголошення рішень Федрезерву США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок. У підсумку, очікувані валютні ралі за парою євро/долар пройшли в коридорі від 1,0955 до 1,1160 долара за євро, а пік стрибків євровалюти припав на 26 — 28 липня.

І якщо на міжнародному ринку графік пари євро/долар цими днями виглядав так:

то в Україні міжбанк за євро зреагував так:

а готівковий курс євро повівся ось так:

«Не пас задніх» і НБУ, який 27 липня нарешті знизив облікову ставку на 3% річних: із 25% річних, що діяли понад рік, до 22%. Але на відміну від усіх попередніх календарних засідань чиновників НБУ щодо облікової ставки та стану грошово-кредитного ринку, цього разу Нацбанк вирішив не додавати змін щодо правил роботи валютного ринку. Регулятор лише заявив про те, що загальну «дорожню мапу» у цьому питанні він уже озвучував і наступні кроки відбуватимуться вже в міру виникнення для цього реальних умов.

Тут із чиновниками Нацбанку можна повністю погодитися. В умовах війни, значного дефіциту бюджету, який фінансується за рахунок, переважно, західної допомоги, та постійних обстрілів росією нашої інфраструктури, поспішати у питанні валютних послаблень точно не можна. Інакше, всі досягнення відносної стабільності курсу долара можна буде поховати дуже швидко.

Незважаючи на досить оптимістичні заяви НБУ щодо перспектив економіки, на готівковому ринку вже від початку цього тижня спостерігається спекулятивна спроба «розігріти» курс. І у поєднанні з певним реальним зростанням попиту на валюту з боку громадян це дещо додало «драйву» всьому українському валютному міжбанку та готівковому ринку, що й підвищило цінники продажу долара та євро в обмінниках та касах банків.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Але всі основні новини щодо підвищення ФРС США та ЄЦБ відсоткових ставок, а також зниження Нацбанком облікової ставки вже відгриміли.

І тепер тільки від самого населення залежить, наскільки «розігріють» готівковий курс обмінники. «Поведуться» на зростання цінників громадяни — збільшення котирувань обмінниками фінкомпаній та банків триватиме.

Не почне населення збільшувати обсяги купівлі валюти — фінансисти будуть змушені припинити грати «на підвищення». Тому питання межі зльоту котирувань обмінників зараз у руках самих покупців валюти.

У підсумку, за тиждень у період із 24 до 28 липня на міжбанку:

Долар залишався у вже стабільному коридорі від 36,5686 до 36,9343 гривень. Головну роль у такій стабільності, як і раніше, відігравав Нацбанк, який проводив часті інтервенції з продажу дефіцитної валюти за курсом 36,9343 гривні за долар.

залишався у вже стабільному коридорі від 36,5686 до 36,9343 гривень. Головну роль у такій стабільності, як і раніше, відігравав Нацбанк, який проводив часті інтервенції з продажу дефіцитної валюти за курсом 36,9343 гривні за долар. Євровалюта, незважаючи на всі стрибки пари євро/долар 26−28 липня, зрештою, подешевшала на 46 копійок. Із рівня 40,7227/41,1263 ранку понеділка 24-го липня до 40,2656/40,6572 гривень до 15:00 за київським часом на момент закриття п'ятничної сесії 28-го числа.

А на готівковому ринку долар увечері цієї п'ятниці в обмінниках фінкомпаній продавали за 37,60−37,90 гривень, євро — за 41,70−42,00 гривень.

Частково активність на міжбанку зросла у зв'язку з наближенням кінця звітного періоду. Більшість працюючих, незважаючи на війну, клієнтів воліли закрити свої основні валютні операції за липень цього тижня, щоб не відкладати їх на останній робочий понеділок, 31 липня.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на вихідні

Після нещодавніх валютних ралі 26−28 липня, основна частина обмінників фінкомпаній повернеться до формату роботи «з обороту» зі спредом за доларом у межах 15−25 копійок, а за євро — у межах 20−30 копійок.

Але при цьому збережуться активні спроби окремих мереж обмінників зіграти «на підвищення», особливо в тих регіонах, де громадяни активніше скуповуватимуть валюту.

А в районах із низькою конкуренцією між обмінниками та у великих торгових центрах, де люди мають підвищений попит на гривню, — фінансисти намагатимуться при цьому ще й розширити спред за доларом до 25−50 копійок, а за євро — до 1 гривні.

Курс долара в основній частині обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом 37,20 — 37,50 гривень та продаж від 37,60 до 37,90 гривень.

А курс євро у більшості пунктів обміну 29−30 липня перебуватиме в межах: прийом від 40,70 до 41,50 гривень та продаж від 41,70 до 42,30 гривень.