Курс долара та євро на тиждень: як на гривні позначиться транш МВФ

Минулий тиждень був багатим на події, і валютний ринок на них реагував. Міжбанк декілька разів ходив вище за рівень 39 гривень за долар, але потім відступав назад на фоні позитивних новин щодо виділення Україні міжнародної допомоги. Проте, Нацбанку все одно довелося вдвічі наростити обсяги продажу долара зі своїх резервів.

Чому зріс попит на валюту на міжбанку

Після зниження у п'ятницю, 15 березня, облікової ставки Нацбанку на 0,5% (до 14,5%) у понеділок, 18 березня, на міжбанку відчутно зріс попит на долар: тижнем раніше середній обсяг торгів на майданчику Bloomberg (за 5 днів) становив лише $125 млн, а новий тиждень розпочався зі $183 млн. Приріст 46% ($58 млн).

Нічого дивного, звична реакція на зниження облікової ставки, що спостерігалася неодноразово. Чим нижчою є облікова ставка та ставки за депозитними сертифікатами НБУ, які регулятор цього разу також опустив (на 1,5% — до 17,5% за 3-місячними паперами), тим активнішими стають спекулянти та імпортери на купівлі інвалюти.

Цього разу їм теж було нецікаво сидіти у гривні, багатьом захотілося погратися з купівлею-продажем долара. Адже низка банків відразу (у момент оголошення рішення НБУ, а не набрання чинності) знизили ставки за депозитами, що видно з індексу UIRD, який регулятор публікує щодня. З 14 до 15 березня зафіксовано зниження середніх депозитних ставок на 0,23−1,32% річних, залежно від терміну:

3 місяці — з 14,38% до 14,05% річних;

6 місяців — із 14,40% до 14,16% річних;

9 місяців — із 14,18% до 12,86 річних ;

; 12 місяців — із 14,28% до 14,05% річних.

Це ставки для фізосіб до оподаткування, з яких потрібно вирахувати ще 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору), але дохідності для юросіб знаходяться поруч.

Загалом, зменшення дохідностей, звичайно, не є катастрофічним, але все ж таки чимало для одного дня. Особливо в контексті того, що облікову ставку просадили лише на 0,5%, хоча сам крок регулятора виявився несподіваним для більшості аналітиків.

Все це цілком може пояснити обсяг попиту на $183 млн у перший понеділок після згаданого рішення регулятора щодо ставок. Коли імпортери побігли закуповуватися доларом, а експортери почали активніше притримувати свою валютну виручку, сподіваючись на девальвацію гривні. Тому левову частину попиту на ВКВ — 75% — довелося покривати Нацбанку зі своїх резервів: у понеділок він продав $138 млн.​

Минулого вівторка на Bloomberg наторгували також чимало, хоча й трохи менше за рівень понеділка — $171,7 млн. Але настрої та ситуація на ринку, загалом, почали змінюватися. Експортери відчували, що НБУ може відкотити курс долара (як він нерідко робив до цього), і почали активніше конвертувати свій виторг за цінами, що зросли.

19 березня Нацбанк зміг продати вже $89 млн (тільки 52% ринку), а більшу частину пропозиції забезпечував ринок, а до четверга скоротив свої продажі до $83 млн (при торгах на Bloomberg у $146,7 млн). Зростання продажів регулятора відбулося тільки до п'ятниці і було суттєвим — до $190 млн (із $253,4 млн). Це пояснили збільшенням обсягів імпорту, зокрема, для оборонного комплексу України.

Загалом, за тиждень, за даними НБУ, було продано з резервів $680 млн, що в 2,6 разів більше обсягу минулого тижня ($263 млн), а також вище за середньотижневий показник лютого-березня 2024 року. Співставно Національний банк продавав лише у січні, коли за 5 робочих днів із його резервів йшло від $420 млн до $790 млн.

Як змінювався курс

Після переходу міжбанку до режиму керованого ринкового курсовоутворення у жовтні 2023 року фінансистам не завжди вдається вгадувати логіку НБУ щодо визначення його цін долара та офіційного курсу. Але цього тижня більшість казначеїв назвали його політику зрозумілою і навіть передбачуваною.

На зростанні валютного продажу Нацбанку долар дорожчав, а на зниженні — відкочувався назад.

На торгах Bloomberg зафіксовано таку курсову динаміку:

Понеділок, 18 березня: відкриття — 38,81 грн/$, закриття — 39,0 грн/$;

Вівторок, 19 березня: відкриття — 38,99 грн/$, закриття — 39,15 грн/$;

Середа, 20 березня: відкриття — 39,20 грн/$, закриття — 39,01 грн/$;

Четвер, 21 березня: відкриття — 39,02 грн/$, закриття — 38,85 грн/$;

П'ятниця, 22 березня: відкриття — 38,85 грн/$, закриття — 39,13 грн/$.

За підсумками торгів Нацбанк встановлював такий офіційний курс:

18 березня — 38,7998 грн/$;

19 березня — 38,9744 грн/$;

20 березня — 39,1338 грн/$;

21 березня — 39,1399 грн/$;

22 березня — 38,9234 грн/$;

25 березня — 38,9075 грн/$.

Курси узгодилися з ситуацією на торгах і співвідносилися з попитом та продажем Нацбанку з резервів.

Хоча ще тиждень тому казначеї мали питання з цього приводу, оскільки середньоденний рівень валютних продажів НБУ був лише $53 млн ($134,1 млн — цей тиждень), але офіційний курс гривні знизили із 38,14 грн/$ до 38,79 грн/$ ще до перегляду облікової ставки. Це тоді пояснювали, переважно, двома причинами: фінішним етапом переговорів щодо кредиту МВФ (Фонд під час браку зовнішньої допомоги рекомендував нашій владі поступово девальвувати гривню), а також допомогою Міністерству фінансів у вигіднішій конвертації раніше отриманих зовнішніх кредитів і грантів.

На готівковому ринку курс продажу долара у банках минулого тижня на максимумі досягав 39,5 грн/$ і відходив на 39,4 грн/$, а середній діапазон перебував у районі 39,1−39,3 грн/$. Викуп долара у населення відбувався у широких рамках — від 38 грн/$ до 39 грн/$.

Великі роздрібні гравці перед вихідними поставили такі готівкові курси купівлі/продажу в касах:

Приватбанк (24,2 млн вкладників-фізособ) — 38,60−39,20 грн/$;

А-Банк (3,1 млн) — 38,60−39,20 грн/$;

Широкий діапазон щодо курсу встановився до п'ятниці для фізосіб при купівлі долара на поточні рахунки (до 50 тис. грн на місяць) — від 38,95 грн/$ у державного Укргазбанку до 40,01 грн/$ у невеликого Європромбанку (з урахуванням комісій). А середній цінник становив 39,05 грн/$.

На чорному ринку минулий тиждень розпочинався продажем долара за 39,09 грн/$, а закінчився — на 39,32 грн/$. Ціна викупу валюти зросла з 38,28 грн/$ до 38,3 грн/$.

Що буде з курсом далі

Казначеї виділяли два ключові фактори, які впливали на валютний ринок:

Зниження облікової ставки та дохідностей за депозитними сертифікатами Нацбанку, що стимулювало попит на долар.

Великі обсяги зовнішньої допомоги, що надходять до золотовалютних резервів НБУ, які позитивно позначалися на настроях ринку.

20 березня Єврокомісія перерахувала Україні транш макрофінансової допомоги 4,5 млрд євро із раніше узгоджених 50 млрд грн, а 21 березня МВФ ухвалив позитивне рішення про надання нашій країні $880 млн у рамках програми EFF (Механізм розширеного фінансування).

У січні-лютому 2024 року золотовалютні резерви Нацбанку скоротилися на 8,5% (на $3,5 млрд) — до $37,1 млрд. Нові вливання дозволять суттєво збільшити їх розмір, а також розширять можливості регулятора щодо підтримки нацвалюти на міжбанку.

Принагідно МВФ покращив свій макропрогноз щодо України за низкою пунктів на 2024 рік:

валютні резерви Нацбанку (на кінець року) — з $40,9 млрд до $42,1 млрд;

нормальний ВВП — із 7,64 трлн грн до 7,75 трлн грн;

інфляція — з 9,5% до 8,5%;

зростання реальних доходів — із 8,5% до 9,8%;

дефіцит держбюджету — з 20,4% ВВП до 20,2% ВВП.

Але при цьому погіршив прогноз із безробіття з 13,9% до 14,5%.

Оцінки МВФ, загалом, вважають реалістичними, а ось План для реалізації програми Ukraine Facility Євросоюзу на 2024−2027 роки (під 50 млрд євро), оприлюднений нашим Мінекономіки, оцінили скептичніше. Особливо щодо курсового прогнозу, який передбачає зміцнення гривні до довоєнного рівня 2021 року, тобто до 28,3 грн/$.​

Інфографіка МЕРТ

Мало хто наразі вірить у те, що долар в Україні може коштувати менше 28 грн/$, і, тим паче, дійти до 24,1 грн/$ не лише під час війни, а й після нашої перемоги.

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На валютному ринку, як і раніше, обговорюють зміни ключових правил, які тиждень тому анонсувало керівництво Нацбанку. Особливо щодо повернення експортної виручки та дозволу на виведення дивідендів. Неофіційно в НБУ кажуть, що ці рішення ще обговорюються, і остаточні — можуть прийматися протягом тижня-двох.

Найближчим часом Національний банк залишиться головним валютним продавцем на міжбанку, і, найімовірніше, продовжуватиме рухати курс у різні боки, залежно від обсягів продажу долара зі своїх резервів. Цього тижня очікуються курсові рухи на міжбанку в широкому діапазоні — від 38,85 грн/$ до 39,25 грн/$, а готівковий курс долара в банках на максимумі може досягати 39,5−39,6 грн/$.