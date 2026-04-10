Як відреагує курс долара на припинення вогню між США та Іраном

На тлі врегулювання конфлікту між США та Іраном гривня змогла дещо зміцнитися щодо долара. Чи зможе ця тенденція тривати і які курси ми побачимо в обмінних пунктах цими вихідними, розповідає «Мінфін».

Головними драйверами на світовому та опосередковано на українському валютному ринку цього тижня були події на Близькому Сході. Після дуже жорсткого ультиматуму президента США Дональда Трампа і не менш агресивних відповідей керівництва Ірану 8 квітня все ж перемогла більш конструктивна логіка «поганого миру, який краще за добру сварку», і сторони військового конфлікту дійшли дуже крихкого перемир'я. Причому кожна зі сторін заявила про «досягнення перемоги».

Інвестори завжди хочуть вірити в краще. І тому ринки з побоюванням, але повірили в те, що Ормузька протока буде повністю розблокована і світ уникне загрози глобального стрибка інфляції через високі ціни на нафту.

У результаті ціни на нафту впали до рівня $93-$95 за барель, а ціна на золото пішла вгору, оскільки перед інвесторами та спекулянтами замаячила можлива перспектива продовження циклу зниження ставок ФРС, що завжди працює на користь подорожчання «жовтого металу».

Графік вартості нафти BRENT у квітні 2026 року

Графік вартості золота у квітні 2026 року

Зреагувала на перспективи миру на Близькому Сході і пара євро/долар — євро почало зміцнюватися, а долар дещо поступився своїми позиціями.

Графік пари євро/долар

Але вже події 9−10 квітня з обстрілами Ізраїлем території Лівану, а також з так і не наступилою повною розблокуванням Іраном Ормузької протоки і новою агресивною риторикою президента США Дональда Трампа — все одно тримають інвесторів у напрузі. Тому і котирування нафти, і ціни на золото, а також і частково поведінка пари євро/долар зараз стали повністю заручниками геополітики. Це робить усі світові ринки дуже турбулентними і залежними саме від емоцій, а не від традиційного економічного прагматизму. І така ситуація дуже небезпечна для світової економіки.

Для України навіть «худий мир» і подібний розвиток подій у війні США та Ізраїлю проти Ірану можна все ж вважати позитивним фактором. З одного боку, це хоча б частково знизило вартість енергоносіїв, що зменшує ризики чергового стрибка інфляції. Також це опосередковано зменшує і тиск на курс гривні, оскільки імпортери бензину, дизпалива та скрапленого газу витрачатимуть менше валюти на купівлю цих товарів за кордоном.

З іншого боку, навіть тимчасове вирішення проблеми на Близькому Сході поки що повертає увагу світової громадськості до війни Росії проти України.

У підсумку, цього тижня поведінка українського міжбанку крізь призму світових подій та за активної роботи Нацбанку — немов у дзеркалі — відбивала всі геополітичні, військові та економічні наслідки встановлення крихкого миру на Близькому Сході.

За період з 6 по 10 квітня безготівковий долар на торгах подешевшав при продажу на 6 копійок зі стартових котирувань понеділка 43,49 / 43,54 гривень до рівня 43,45 / 43,48 до кінця торгів п'ятниці. А ось курс продажу євро різко зріс одразу на 78 копійок — з котирувань у 50,1657 / 50,2146 гривень на ранок 6 квітня до рівня 50,9581 / 50,9803 на завершення торгової сесії 10-го числа. Це безпосередньо пов'язано зі світовим зміцненням позицій євро щодо долара з ще недавніх рівнів у 1,155 долара за євро до теперішніх 1,17.

Після такого злету котирувань євро щодо долара неминуче відбудеться корекція, що робить зараз купівлю євро, який так сильно і ситуативно подорожчав, досить ризикованою операцією як на міжбанківському ринку, так і в обмінних пунктах.

А на готівковому ринку ввечері п'ятниці, 10 квітня, обмінники фінкомпаній продавали долар по 43,60−43,80 гривень, а євро по 51,05−51,30 гривень.

При цьому обсяг операцій за системою Bloomberg протягом усього тижня коливався в межах від $226 млн до $259 млн. Така статистика торгів свідчить про певне зниження інтересу більшості гравців валютного ринку України до активної купівлі валюти, що полегшує завдання максимального згладжування котирувань для НБУ. І це позитивний момент у нинішній ситуації.

До негативних факторів для гривні можна віднести опублікування очікуваної більшістю аналітиків новини про зниження ЗВР України до $52 млрд. Це наслідок затримки отримання нашою країною міжнародної фінансової допомоги від ЄС у рамках загального пакету на 90 млрд євро через блокування Угорщиною та невирішені нашими депутатами питання щодо законів, узгоджених раніше з МВФ. Свою лепту внесла і витрата лише за березень $4,767 млрд резервів НБУ для підтримки курсу гривні.

Динаміка міжнародних резервів

Валютні інтервенції НБУ

На тлі дуже крихкої, але все ж стабілізації світових валютних ринків на новинах з Близького Сходу, що в сукупності з іншими факторами призвело до певної стабілізації котирувань долара на українському міжбанку — дещо заспокоїлися з купівлею валюти не тільки імпортери енергоносіїв, а й населення. І це хоч частково, але все ж знизило психологічний та економічний тиск на курс гривні щодо американської валюти.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

На тлі ситуативного зниження попиту на валюту як з боку бізнесу на міжбанківському ринку, так і з боку громадян на готівковому ринку — цими вихідними власники більшості обмінників працюватимуть у форматі «з обороту» зі спредом по долару в межах 20−30 копійок і спредом по євро в межах 20−40 копійок. Оптові обмінники виставлятимуть спред за обома валютами в межах 15−20 копійок.

З огляду на те, що в неділю, 12 квітня, православні громадяни України святкуватимуть Великдень, а це завжди збільшує витрати населення на покупки до святкового столу і часто стимулює зростання обсягів зданої валюти — частина обмінників намагатиметься на цьому додатково заробити. Вони намагатимуться занизити курс прийому валюти в межах 5−20 копійок на долар і євро. Якщо це вдасться в даному регіоні, то така практика продовжиться і в суботу, і в неділю.

Якщо ж населення не буде «вестися» на подібні «ідеї» власників обмінників — фінансисти швидко повертатимуться до середньоринкових цін на купівлю валюти для свого регіону.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 11−12 квітня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній, а також кас банків, що працюють у ці суботу та неділю, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,20 до 43,45 гривень і продаж від 43,55 до 43,80 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними буде в межах коридору: купівля від 50,30 до 50,80 гривень і продаж від 51,05 до 51,35 гривень.

Деякі обмінники, з огляду на свої індивідуальні завдання, можуть ще скоригувати розраховані мною вище ціни на долар і євро на «плюс-мінус» 5−10 копійок.