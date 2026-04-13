Як нестійкий мир в Ірані вплине на курс долара в Україні

Середина квітня як на світовому валютному ринку, так і в Україні знову пройде під впливом кількох ключових факторів. Причому наша країна багато в чому залишатиметься заручницею світових геополітичних «розборок». Який курс ми побачимо за цих умов, розповідає «Мінфін».

Що буде з цінами на золото та нафту

З міжнародних подій, як і раніше, головним драйвером для всіх ринків залишаться новини з Близького Сходу. З одного боку, 8 квітня у інвесторів замаяла крихка перспектива завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану з повним розблокуванням Ормузької затоки або хоча б реального перемир'я на короткий термін між цими країнами. Це негайно скорегувало ринок енергоносіїв у бік зниження, а золото підштовхнуло до зростання на новинах про можливе продовження циклу зниження ставок ФРС США у разі, якщо показники американської інфляції не будуть критичними. Але вже 9-го числа ситуація знову пішла за сценарієм «все не так», що періодично провокувало нові військові дії в близькосхідному регіоні.

Інвестори опинилися в новій пастці ілюзій і реальності, де надії та розчарування періодично мінялися місцями. У підсумку, перспективи реального завершення війни і цього тижня залишаться туманними, а блокування Ормузької протоки в тій чи іншій мірі триватиме, що продовжуватиме періодично «хитати» ринки.

Графік нафти BRENT

На період із 13 по 17 квітня я прогнозую вартість нафти марки BRENT в межах від $90 до $115 за барель.

Графік золота

Ціни на золото цього тижня, за моїм прогнозом, будуть у межах діапазону від $4450 до $4950 за унцію з можливими коливаннями протягом дня в межах від $35 до $130.

При цьому, навіть з урахуванням недавнього різкого подорожчання золота до рівнів, значно вищих за психологічну позначку в $5000 за унцію, а потім його такого ж ситуативного обвалу до меж близько $4200 — центральні банки багатьох країн продовжать купувати золото в резерви на тлі побоювань щодо наслідків малопрогнозованої політики США.

Тобто, якщо під час нещодавнього ситуативного падіння котирувань золота деякі центробанки ще вичікували, щоб не купувати його занадто дорого, то тепер вони відновили «тиху» скупку «жовтого металу» у резерви.

За даними Bloomberg, тільки за березень запаси золота Китаю зросли ще на 160 тисяч тройських унцій або приблизно на 5 тонн. І після втечі зі золота спекулятивного капіталу, який фіксував свій прибуток у моменти початку падіння котирувань з рівнів у $5000 до $4200 — зараз ситуація змінилася. І приватні інвестиційні фонди, схоже, знову зроблять ставку на золото вже найближчим часом, незалежно від того, чим закінчиться ситуація на Близькому Сході.

Тобто ринок золота дещо очистився від «гарячих» грошей спекулянтів і знову буде наповнений грошима консервативних інвесторів, готових перечекати в цьому активі навіть моменти ситуативних просідань ціни на кілька сотень доларів за унцію.

Фактори впливу на валюту

Для України новий виток військової напруженості на Близькому Сході означає високий рівень цін на паливо, зростання інфляційних процесів і продовження зростання негативного сальдо торгівлі за рахунок збільшення витрат на постачання всіх видів палива.

Підвищений попит на валюту з боку імпортерів енергоносіїв знову змушуватиме НБУ проводити масовані інтервенції з продажу американської валюти на міжбанківському ринку, щоб підтримати гривну на ринку. І за моїм прогнозом, Нацбанк за період з 13 по 17 квітня витратить на це з резервів не менше $740−900 млн.

Євро/долар. Цього тижня я прогнозую коридор для цієї пари в межах від 1,151 до 1,184 долара при щоденних коливаннях у межах від 0,4 до 1 цента, що для українського міжбанку навіть з урахуванням політики Нацбанку щодо максимального згладжування валютних котирувань долара та опосередковано євро призведе до ризику можливих щоденних коливань курсу євро щодо гривні в межах від 18 до 44 копійок за євро.

Графік поведінки пари євро/долар

Серед українських факторів, які впливатимуть на поведінку українського валютного ринку цього тижня, варто відзначити такі.

Поточна діяльність компаній у середині квітня, наближення періоду бюджетних платежів у клієнтів, інтервенції Нацбанку та загроза прискорення інфляційних процесів. Клієнти банків у цей період зосередяться на своїх поточних господарських розрахунках з контрагентами в Україні та за її межами, а також почнуть накопичувати гривну під майбутні розрахунки з державою за податками та зборами. Раніше це завжди підтримувало гривну на торгах.

Але зараз на тлі відвертої цінової метушні на світових ринках — від ПММ і палива до добрив і товарів широкого вжитку — у українських експортерів та імпортерів настає складний період.

З одного боку, аграрії побоюються продовження зростання світових цін на необхідні для посівної добрива та паливо. І бояться цінової пастки, коли вони продадуть свою валютну виручку дешево, а потім на тлі зростання цін на необхідні їм товари будуть змушені за них істотно переплачувати в гривні. Потім це призведе до того, що у свої ціни на нову сільгосппродукцію вони будуть змушені закладати всі ці значно зросли витрати.

З іншого боку, імпортери, побоюючись подальшого зростання курсу валют в Україні та нестабільності світових цін на імпортну продукцію, відразу ж почнуть закладати у свої цінники максимальні котирування валюти, що також позначиться на загальній динаміці цін у нашій країні.

У підсумку, це спровокує новий сплеск інфляції в Україні, за моїми розрахунками, вже в травні-червні цього року. І оскільки зараз і для імпортерів, і для експортерів принциповими будуть валютні курси долара та євро до гривні — перед Нацбанком стоїть дуже складне завдання.

З одного боку, постаратися не витрачати значні золотовалютні резерви на підтримку стабільності курсу національної валюти, оскільки поки що реально не вирішено питання щодо отримання 90 млрд євро фінансової допомоги Україні від європейських партнерів. А отже — немає чіткого розуміння динаміки ЗВР на найближчий час.

З іншого боку, регулятору, який згідно із законодавством відповідає за цінову стабільність, необхідно жорстко стримувати курсові коливання на валютному ринку, щоб додатково не провокувати інфляцію хоча б за рахунок цього фактора.

Тому від того, як оперативно і в яких обсягах Нацбанк зараз зможе згладжувати курсові стрибки на міжбанківському ринку за допомогою інтервенцій — залежить дуже багато для економічної ситуації в Україні як мінімум вже до кінця 2026 року.

Ситуація на фронтах, обстріли Росією цивільної та критичної інфраструктури України. Це завжди психологічно та економічно впливає на поведінку всіх учасників валютного ринку.

Поведінка населення щодо купівлі валюти на картки та на готівковому ринку. За моїм прогнозом, щоденне перевищення купівлі валюти громадянами над сумами її здачі цього тижня становитиме від $20 млн до $45 млн. Це не є критичними сумами для нашого валютного ринку, але чинитиме певний тиск на курс гривні на готівковому ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 13−17 квітня

За моїм прогнозом, щоденний обсяг угод, зареєстрованих у системі Bloomberg у цей період, становитиме від 210 до 290 млн доларів.

Основними покупцями валюти на торгах у середині квітня залишаться ті самі імпортери енергоносіїв, компанії, що забезпечують оборону, а також ритейлери товарів народного споживання. Серед продавців валюти переважатимуть аграрії та IT-сектор. Але головним продавцем і маркетмейкером на ринку залишиться НБУ. Саме завдяки інтервенціям Нацбанку ситуація на міжбанку залишиться під повним контролем регулятора.

Міжбанк. При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в період з 13 по 17 квітня в межах від 1,151 до 1,184 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 43,15 до 44, 10 гривень за рахунок активних дій НБУ, спрямованих на максимальне згладжування валютних коливань як щодо долара, так і опосередковано щодо євро — за моїм прогнозом, реальний робочий коридор щодо безготівкового євро в період з 13 по 17 квітня буде в межах від 50,15 до 51,45 гривень.

Готівковий ринок. Обмінники та більшість банків цього тижня працюватимуть зі спредом по долару в межах до 20−30 копійок та євро в межах до 20−60 копійок. Частина обмінників продовжить практику виставлення широкого спреду по долару та євро в межах до 1 гривні.

Відмінною рисою цього тижня на готівковому ринку буде широкий розкид котирувань купівлі/продажу євро в обмінних пунктах і касах окремих банків. Це пов'язано з різним баченням аналітиками різних фінустанов перспектив курсу євро як у світі щодо долара, так і курсу євро щодо гривні. Тому частина найбільш активних і досвідчених українців матиме можливість «пограти» на такій різниці котирувань євро в різних пунктах обміну. І, за моїми розрахунками, додатково заробляти на подібній грі від 5 до 10 копійок на євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в період з 13 по 17 квітня в банках буде в межах коридору від 43,10 до 44,25 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,15 до 44,15 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах широкого коридору купівлі та продажу від 50,10 до 51,60 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 50,10 до 51,55 грн. Євро буде головною валютою для спекуляцій цього тижня на українському готівковому ринку.