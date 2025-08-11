Гривня під тиском: яку валютну реальність принесе Україні зустріч на Алясці

Інтрига навколо можливої зустрічі Трампа та путіна 15 серпня, перспектива нових санкцій проти росії та очікування інвесторів здатні як зміцнити гривню, так і додати роботи Нацбанку зі стримування курсу. Розглянемо докладніше, якою буде картина на готівковому та безготівковому валютному ринку України.

Серед основних чинників, які серйозно вплинуть на поведінку котирувань долара та євро на українському валютному ринку цього тижня, виокремлю такі:

Світова геополітична ситуація. Дедлайн американського президента Дональда Трампа рф для досягнення мирної угоди у війні проти України закінчився 8 серпня. Голова Білого дому ще в липні окреслив просту, але жорстку формулу: мир в Україні до 8 серпня або новий пакет санкцій проти росії, включаючи мита у 100% щодо країн, які купують її нафту. Термін його ультиматуму минув, але офіційних рішень не було.

Натомість наприкінці минулого тижня у соцмережі Truth Social Трамп написав, що розраховує зустрітися з путіним 15 серпня на Алясці. За словами американського президента, переговори будуть «дуже продуктивними», без попередніх умов та з акцентом на врегулювання українського конфлікту. Водночас у ЗМІ почали з'являтися «зливи» про нібито передбачене на порядку денному питання «про взаємовигідний обмін територіями».

Це буде перша особиста зустріч Трампа та путіна після повернення американського президента до Білого дому та початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Востаннє вони спілкувалися на полях саміту G20 у червні 2019 року в японській Осаці, а після переобрання Трампа на другий президентський термін декілька разів мали телефонну розмову.

Спочатку президент США вкрай позитивно відгукувався про ці розмови, але пізніше почав виявляти ознаки розчарування тим, що вони ніяк не впливають на перебіг війни росії проти України, і навіть назвав їх «безглуздими». Та й зараз експерти не чекають від зустрічі багато. А міністр фінансів США Скотт Бессент заявляє, що ймовірність запровадження санкцій щодо росії все ще зберігається.

Якщо санкції США реально підштовхнуть рф до завершення війни, позиції гривні на всіх сегментах валютного ринку різко зміцняться. Причому як за рахунок психологічного, так і економічного чинників. Адже перспектива взяти участь у відновленні України підштовхне іноземних інвесторів до серйозніших інвестицій в економіку нашої країни.

І заводити ці капітали іноземці будуть у валюті, що дає шанс для гривні не лише стати стабільнішою, а й навіть відкривають можливість її ситуативного зміцнення. Звичайно, обсяги подібних інвестицій залежатимуть від реальних здібностей нашої влади створити привабливі умови для потенційних інвесторів.

Якщо ж переговори США-рф не принесуть відчутних результатів, і Штати знову знайдуть привід для того, щоб не запроваджувати нових санкцій проти агресора, це тільки зміцнить віру путіна в безкарність його дій, а отже, посилить агресію. Не кажучи вже про чергове збурення нашого валютного ринку через «нездійснені очікування».

Але, з огляду на вузькість і зарегульованість нашого валютного ринку, а також практично монопольне становище Нацбанку, як найбільшого продавця валюти на міжбанку, ефект «нездійснених очікувань» не обвалить курс гривні, але роботи нашому регулятору на валютних торгах точно додасть.

Геополітика та фактичний обсяг грошової допомоги наших західних партнерів (зараз переважно європейських) залишаться головними чинниками стабільності гривні у середньо- та довгостроковій перспективі.

На коротких відрізках часу Нацбанк буде змушений гасити валютні «пожежі», що виникають, і перекоси нашого валютного ринку.

Поточні господарські завдання українських клієнтів та майбутні розрахунки з бюджетом. Наразі підтримка відносно стабільного курсу гривні щодо долара при щоденних обсягах міжбанківських торгів у межах $150 млн — 240 млн не становить для Нацбанку особливої проблеми. Регулятор цілком впорається із цим завданням навіть із золотовалютними резервами, що скоротилися до $43 млрд.

Частковий розпродаж валюти експортерами для майбутніх розрахунків із бюджетом полегшує Нацбанку завдання і дає можливість менше витрачати валюту із резервів для підтримки гривні.

Водночас будь-який вихід на такий малооб'ємний ринок великого ($15−25 млн і більше) покупця валюти здатний підвищувати курс до того моменту, доки в ситуацію не втрутиться Нацбанк зі своїми інтервенціями.

Зараз такими великими покупцями валюти є здебільшого держкомпанії, які забезпечують потреби оборонки чи соціалки (закупівлі газу перед опалювальним сезоном тощо). Тому для стабільності ситуації на валютному ринку від Нацбанку, Мінфіну та великих держкорпорацій вимагається лише одне — грамотна взаємодія.

Цей тиждень не стане глобальним викликом для курсу долара на українських торгах навіть у тому випадку, якщо історія з примусом із боку США рф до закінчення війни проти України знову закінчиться лише черговими перенесеннями санкційних дедлайнів щодо путіна.

А ось за курсом євро щодо гривні ситуація знову залежатиме від загального тренду пари євро/долар на зовнішніх майданчиках (на що наш Нацбанк ніяк не може вплинути) і від поведінки курсу долара щодо гривні, який якраз практично повністю підконтрольний Нацбанку.

За моїм прогнозом, із огляду на загострення всіх геополітичних викликів цього тижня, пара євро/долар здатна щодня коливатися в межах до 0,7−1,3 американського цента на євро, що позначиться в Україні коливаннями курсу євровалюти щодо гривні в межах щоденних коливань у 28,7−53,3 копійок, порівнюючи зі стартовими значеннями на початок дня.

Поведінка готівкового ринку. Раніше непрогнозованість та непідконтрольність готівкового ринку валютообміну були серйозною проблемою для Нацбанку щодо забезпечення стабільності гривні. За будь-яких політичних чи інших стресів громадяни раніше кидалися скуповувати готівкову валюту до обмінників, чим «підривали» курс.

Але останнім часом готівковий ринок, навіть в умовах відносних коливань щодо долара на міжбанку та стрибків євро на світових майданчиках, не становить особливої загрози для загального стану нашого валютного ринку. Громадяни купують валюту майже в тих самих обсягах, що й здають її до обмінників.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (12 місяців)

І навіть останніми днями, коли військова, геополітична та економічна обстановка у світі навколо України і всередині країни знову серйозно загострилася, готівковий ринок не демонструє ані панічних настроїв, ані глобального зростання обсягів операцій.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

За моїм прогнозом, і цього тижня, незалежно від того, чим закінчиться історія з ультиматумом Трампа росії, готівковий ринок залишиться досить спокійним. В умовах війни та швидкого зростання цін ані населенню, ані малому бізнесу, який часто активно купував готівкову валюту для обслуговування своїх «тіньових» розрахунків, зараз не до скуповування валюти. Вони просто не мають для цього великих обсягів вільних гривневих ресурсів.

НБУ і цього тижня продовжить згладжувати курсові коливання на міжбанку за доларом і, за можливості, опосередковано намагатиметься мінімізувати коливання курсу євро щодо гривні.

За моїми прогнозами, з 11 до 15 серпня обсяг операцій на міжбанку за системою Блумберг перебуватиме в межах від $160 до $235 млн. Досить висока (але не критична) активність на міжбанку з боку клієнтів і самих банків спостерігатиметься всі дні цього тижня з піковими обсягами з вівторка, 12 серпня, до четверга, 14 серпня. 15 серпня обсяги операцій на торгах зменшуватимуться за рахунок спрацьовування ефекту кінця робочого тижня.

Нацбанк продовжить практично щодня проводити інтервенції щодо продажу долара на торгах для підтримки гривні. За моїми розрахунками, для цього з 11 до 15 серпня НБУ витратить із резервів близько $480 млн-820 млн. Основними покупцями валюти на торгах цими днями будуть держкомпанії, які забезпечують потреби оборони, імпортери енергоносіїв та великі торгові мережі.

Прогноз курсу долара та євро на 11−15 серпня

Міжбанк

Коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку на цей період, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах 1,155−1,174 долара за євро. При котируваннях безготівкового долара на торгах у цей період у межах коридору від 41,30 до 41,70 гривень, курс безготівкового євро перебуватиме в межах коридору від 47,70 до 48,96 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цими днями зі спредом у межах від 20 до 25 копійок за доларом, а за євро — у межах від 20 до 30 копійок. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні тижня зі спредом у межах 15−20 копійок як за доларом, так і за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,20 до 41,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,60 до 49,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 47,65 до 49,00 гривень.

Постійна зміна ситуації на світових ринках та пікова геополітична напруженість провокуватиме зростання коливань пари євро/долар на світових ринках на заявах Дональда Трампа щодо росії та продовженні загострення торгових воєн.

Це змусить наших власників обмінників цього тижня оперативно по декілька разів на день змінювати свої цінники за євровалютою та доларом, залежно від того, що відбувається на зовнішніх ринках та на українському міжбанку.