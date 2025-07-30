Трамп дав росії 10 днів для врегулювання війни проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що надає росії 10 днів на завершення війни проти України, інакше він застосує мита та інші заходи для впливу на російського диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив у інтервʼю журналістам перед вильотом з Шотландії.

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Сенсація від Трампа

«Хочете велику сенсацію? 10 днів від сьогодні. У нас є сенсація. І тоді, знаєте, ми введемо мита та інші заходи, і я не знаю, чи це вплине на росію, бо Путін, очевидно, хоче продовжувати війну», — заявив президент США.

Трамп зауважив, що не знає, чи вплинуть мита та інші санкційні заходи США на рішення росії зупинити війну проти України, але мита та інші заходи США запровадять.

«Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо», — сказав Трамп.