Гривня, долар і євро: який курс буде в обмінних пунктах на вихідних

Вже кілька тижнів поспіль світовий валютний ринок перебуває під впливом подій на Близькому Сході. Але попри складну геополітичну ситуацію гривня навіть зміг зміцнитися. Завдяки чому їй це вдалося і що буде з курсом найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Вже який тиждень поспіль на світовому валютному ринку панує вплив подій на Близькому Сході. Нові переговори США та Ірану замість конкретики продовжують лякати світових інвесторів своєю непередбачуваністю і зараз перебувають у певній мірі в патовій ситуації. Обидві сторони звинувачують одна одну в неготовності до компромісу та недотриманні умов і без того крихкого перемир'я. Як підсумок ситуації можна викласти кілька тез.

Ормузька протока поки що фактично залишається практично непрохідною для більшості суден.

Американські війська зосереджені поблизу території Ірану, який погрожує їм усіма «муками пекла» у разі наземного вторгнення.

Ціни на нафту залишаються на високому рівні в межах $94−102 за барель, а періодично й вище, що просто «топить» світову економіку та загрожує глобальною рецесією.

Як реакція на все, що відбувається, — зростання волатильності пари євро/долар, інтрига навколо майбутнього рішення ФРС США (29 квітня) та ЄЦБ (30 квітня) щодо процентних ставок і неоднозначна ситуація на ринку золота як захисного активу.

У цій складній світовій ситуації НБУ доводиться нелегко. Але він справляється, намагаючись максимально згладити всі міжнародні валютні коливання пари євро/долар за рахунок періодичних інтервенцій з продажу долара та підтримки гривні на міжбанку. Прямо — щодо долара, і опосередковано — щодо євро.

Саме завдяки активним діям регулятора після ще недавнього злету на міжбанку котирувань продажу безготівкового євро понад 52,15 гривень і долара понад 44,22 гривень — цього тижня все ж відбувся певний відкат котирувань долара до рівнів 44,01/44,06 гривень, а євро до позначки 51,5225/51,5722. Готівковий ринок також відреагував деяким зниженням цін на продаж як американської валюти, так і євро. І якщо ще недавно долар продавали навіть по 44,30−44,40 гривень, а євро — по 52,20−52,40 гривень, то ввечері цієї п'ятниці обмінники фінкомпаній продавали готівковий долар уже по 43,85−44,15, а євро — по 51,70−52 гривні.

Серед безперечних позитивних моментів для українського валютного ринку варто відзначити підписаний 17 квітня Меморандум між Мінфіном та уповноваженими представниками урядів держав-кредиторів: США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади, Японії, Нідерландів та Південної Кореї. Згідно з підписаним документом, усі платежі за державним боргом України, які вона має почати обслуговувати з лютого 2026 року, офіційно відстрочені до кінця лютого 2030 року. Ці терміни узгоджені й з МВФ. А погашення відстрочених зобов’язань розпочнеться лише після завершення пільгового періоду, виплати здійснюватимуться рівними траншами кожні півроку протягом 2035−2039 років.

Незважаючи на умову в Меморандумі про капіталізацію відсотків за цими боргами, за якої несплачені Україною протягом пільгового періоду відсотки додаватимуться до загальної основної суми боргу, на яку згодом нараховуватимуться нові відсотки — загалом, зараз така відстрочка розвантажить український бюджет на суми виплат зовнішніх боргів, які мали бути сплачені нашою країною у період до 2030 року. І дозволить уряду продовжувати фінансувати соціальну сферу та військові витрати в беземісійному форматі, а Нацбанку — в кінцевому підсумку утримувати гривню на валютному ринку від більш значної девальвації, ніж закладений у бюджет середньорічний курс долара в межах 45,6−45,7 грн/$.

Крім цього, безсумнівним позитивом варто вважати й нестандартну ситуацію для нашого готівкового ринку — у період з 20-го по 21-е квітня включно населення навіть продало банкам і обмінникам валюти більше, ніж купувало. Зазвичай тенденція зворотна.

У підсумку, незважаючи на складність геополітичної, військової та економічної ситуації у світі та в Україні, цей тиждень можна вважати для національної валюти досить вдалим.

У такій ситуації власники обмінників цими вихідними віддадуть перевагу роботі у форматі «з обороту», хоча й без звуження спреду як щодо долара, так і щодо євро. Спред щодо долара в більшості обмінників буде в межах 20−30 копійок, а щодо євро — 20−60 копійок.

Оптові обмінники працюватимуть зі спредом по обох валютах у межах 15−20 копійок, але будуть часто змінювати свої котирування протягом суботи та неділі залежно від поведінки долара та євро на міжнародних ринках, геополітичних і військових новин, а також від обсягів попиту на готівкову валюту у своєму регіоні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 25−26 квітня

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній, а також касах банків, що працюють цими вихідними, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,50 до 43,75 та продаж від 43,85 до 44,30 гривень.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 51,20 до 51,45 та продаж від 51,55 до 51,90 гривень.

Деякі обмінники, з огляду на свої індивідуальні завдання та ситуацію з конкуренцією у своєму регіоні, можуть ще скоригувати розраховані мною вище ціни на долар та євро на «плюс-мінус» 5−10 копійок, але глобальних сюрпризів від готівкового курсу в ці суботу та неділю очікувати не варто.